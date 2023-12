Porque é que o êxodo arménio do Nagorno-Karabakh pode não acabar com as ambições do Azerbaijão

Durante décadas, o Azerbaijão foi assombrado pela perda do Nagorno-Karabakh, um pequeno enclave caucasiano que é palco de um dos conflitos mais prolongados do mundo. Os arménios anunciam-no como o berço da sua civilização, mas fica dentro das fronteiras do Azerbaijão, como uma ilha em mares hostis.

Enquanto repúblicas soviéticas separadas, o Azerbaijão e a Arménia jogavam bem sob o olhar atento de Moscovo. Mas quando esse império se desmoronou, a Arménia, então a potência ascendente, tomou Nagorno-Karabakh do seu vizinho mais fraco numa guerra sangrenta nos anos 1990.

A derrota tornou-se uma "ferida inflamada" que Aliyev prometeu curar. Mas ficou frustrado com as conversações diplomáticas que, na sua opinião, apenas tinham como objetivo "congelar o conflito". Após décadas de cimeiras "sem sentido e infrutíferas", de Minsk a Key West, mudou de rumo.

A força bruta entrou em ação onde a diplomacia tinha falhado. Enquanto o conflito permanecia congelado, o Azerbaijão tinha-se transformado. Agora, rico em petróleo, apoiado pela Turquia e armado até aos dentes, reclamou um terço do Nagorno-Karabakh numa guerra de 44 dias em 2020, travada apenas por um cessar-fogo mediado pela Rússia.

Mas o acordo revelou-se frágil e, em setembro, o Azerbaijão voltou a atacar. Incapaz de resistir ao seu poderio militar, o governo de Karabakh rendeu-se em apenas 24 horas. A população de etnia arménia da região fugiu no espaço de uma semana, um êxodo que, segundo o Parlamento Europeu, equivaleu a uma limpeza étnica - uma alegação que o Azerbaijão nega. "Trouxemos a paz através da guerra", disse Aliyev num fórum este mês.

Não é claro se essa paz será duradoura. No Azerbaijão, muitos temem que o nacionalismo étnico e o voto de reunificação territorial sobre os quais Aliyev construiu a sua legitimidade tenham mais probabilidades de encontrar novos alvos do que de se dissiparem.

E na Arménia, que ficou exposta devido à fraqueza das suas forças armadas e à ausência de aliados, o Estado esforça-se por absorver mais de 100.000 refugiados de Karabakh, muitos dos quais dizem não conseguir adaptar-se à sua nova vida.

Uma vida no limbo

Nonna Poghosyan fugiu da sua casa em Stepanakert, a capital de Karabakh, com o marido, os filhos gémeos e os pais idosos. Agora alugam um pequeno apartamento em Yerevan, a capital da Arménia. Mas Poghosyan, que trabalhou como coordenadora do programa da Universidade Americana da Arménia em Stepanakert, disse que a sua mente ainda está em Karabakh.

"Estou desejosa de saber o que se passa em Stepanakert. O que é que se passa com a minha casa? Tenho inveja de toda a gente que respira o ar de lá", disse à CNN.

Aliyev disse que as casas abandonadas permaneceram "intocadas", mas vídeos nas redes sociais mostram as tropas do Azerbaijão a vandalizar as casas.

"Não quero imaginar que tenha sido tomada por outra pessoa. Esta é a casa que construímos para os nossos filhos", disse Poghosyan.

Os seus filhos regressavam da escola quando os foguetes do Azerbaijão atingiram Stepanakert a 19 de setembro. O marido encontrou-os na berma da estrada e levou-os para um abrigo antiaéreo. Quando acordaram no dia seguinte, o governo - a auto-intitulada República de Artsakh - tinha-se rendido. As suas vidas tinham-se desmoronado de um dia para o outro.

Fugiram da sua casa na semana seguinte, juntamente com quase toda a população. Nessa altura, estavam esfomeados e exaustos: O Nagorno-Karabakh tinha sido bloqueado durante 10 meses, depois de o Azerbaijão ter cortado o corredor de Lachin - a única estrada que liga o enclave à Arménia propriamente dita - impedindo a importação de alimentos, medicamentos e outros abastecimentos.

Agora, a estrada que impedia a entrada de bens de primeira necessidade foi aberta para permitir a saída da população. Como dezenas de milhares de pessoas fugiram ao mesmo tempo, Poghosyan demorou quatro dias a conduzir de Stepanakert até Yerevan, uma viagem que normalmente demorava quatro horas.

Como cidadãos arménios, o governo de Erevan acolheu os refugiados. Mas o apoio que pode prestar é escasso. Poghosyan recebeu um pagamento único de 100.000 dram arménios (cerca de 250 dólares), mas paga 300.000 dram (cerca de 750 dólares) de renda. A sua família vive das poupanças que tinha posto de lado para a educação dos filhos, dinheiro que só durará alguns meses.

A dissolução do governo de Karabakh deixou Poghosyan sem abono de família, os pais sem reforma e o marido - um antigo soldado - sem salário. Mas ela considera-se uma sortuda por ter um apartamento. "Há pessoas a viver em carros. Há pessoas a viver em caves de escolas, em parques infantis", disse.

'Deixámos lá as nossas almas'

Gayane Lalabekyan disse que acorda todas as manhãs no seu novo apartamento em Yerevan e pergunta a si própria se fez a coisa certa. Muitos arménios de Karabakh, que lutam para se adaptarem às suas novas vidas, perguntam-se o que poderiam ter feito de diferente.

Pergunto a mim própria: "Terá sido a atitude correcta?" disse Lalabekyan, uma professora de inglês, à CNN. Muitas vezes sente-se culpada por ter abandonado a sua terra natal, mas depois lembra-se do "medo primitivo" que sentiu ao fugir.

"Quando vejo a minha filha, o seu filho pequeno; quando vejo a minha mãe, que tem 72 anos; quando vejo o meu filho e a sua mulher, que casaram em julho; vejo que, se tivéssemos ficado lá, talvez não os tivesse", disse.

Aliyev afirmou que os arménios que desejassem permanecer em Karabakh teriam de aceitar a cidadania azerbaijanesa. "Tinham duas hipóteses: Ou se integravam com o resto do Azerbaijão ou passavam à história", disse.

Mas, após gerações de violência, poucos arménios acreditavam que poderiam viver em segurança no Azerbaijão e quase nenhum se submeteria ao governo de Baku, apesar de o Azerbaijão insistir que nenhum civil foi ferido naquilo a que chamou as suas "medidas antiterroristas" no território.

"Aliyev não é um homem a sério, é um demónio. Não podemos confiar nas suas promessas", disse Lalabekyan. "Não podemos viver juntos".

Os arménios de Karabakh deveriam ser protegidos por forças de manutenção da paz russas, que foram destacadas para a região nos termos do cessar-fogo mediado por Moscovo em 2020.

Mas o ataque veio na esteira de uma rutura nas relações da Armênia com a Rússia, depois que Yerevan ficou frustrado porque seu aliado de longa data não estava conseguindo defendê-lo da agressão do Azerbaijão. Sentindo que não tinha outra opção senão diversificar o seu aparelho de segurança, a Arménia começou a forjar parcerias incipientes com países ocidentais.

Para a Rússia, esta ação foi uma traição. Aproveitou a oportunidade para lavar as mãos do seu vizinho necessitado. Incapaz de canalizar recursos da sua campanha militar na Ucrânia, e não querendo irritar o Azerbaijão e a Turquia, a Rússia ficou a assistir à destruição do cessar-fogo que tinha negociado - embora o Kremlin tenha mais tarde rejeitado as críticas ao seu contingente de manutenção da paz.

Com a ausência da proteção da Rússia e o apoio do Ocidente meramente retórico, os arménios de Karabakh sentiram que não tinham outra opção senão fugir. Mas aceitar este facto não serve de consolo a Lalabekyan, que diz sentir-se como uma estranha no seu próprio país.

"O que é que vamos fazer a seguir? Não sabemos quem somos. Somos cidadãos de Artsakh ou cidadãos arménios? Não sabemos responder a esta pergunta. Deixámos tudo lá. Deixámos lá as nossas almas".

A perspetiva de paz

Alguns observadores de olhos frios argumentam que a situação dos refugiados de Karabakh pode ser o preço trágico da paz regional. Como o Nagorno-Karabakh é reconhecido internacionalmente como parte do Azerbaijão, a renúncia da Arménia ao enclave era uma condição prévia para a reconciliação.

Mas Aliyev mostrou pouca magnanimidade na vitória. Na sua primeira visita ao enclave, pisou a bandeira de Karabakh e gozou com os políticos de Karabakh que tinha prendido quando estes tentavam fugir.

Entre os detidos encontra-se Ruben Vardanyan, antigo Ministro de Estado de Artsakh. O filho de Vardanyan, David, descreveu à CNN o "sistema judicial opaco" em que o seu pai se encontra agora enredado, tendo sido acusado de "financiamento do terrorismo" e de "passagem ilegal da fronteira", entre outras coisas. O Azerbaijão e a Arménia não têm relações diplomáticas, pelo que Vardanyan não tem acesso consular. Desde a sua detenção, a 27 de setembro, David só conseguiu falar com o pai uma vez, através de um telefone da prisão. "Ele apenas disse que talvez ficasse lá durante algum tempo", disse David.

"Se queremos realmente a paz na região entre o Azerbaijão e a Arménia, não podemos ter prisioneiros políticos na prisão enquanto se assina um acordo de paz", afirmou.

Nas semanas que se seguiram à reconquista de Karabakh, Baku cancelou as conversações de paz em Bruxelas e Washington, invocando o preconceito do Ocidente contra o Azerbaijão. Entretanto, a sua retórica em torno das suas ambições territoriais intensificou-se. Documentos governamentais referem-se à Arménia como o "Azerbaijão ocidental", um conceito nacionalista que alega que a Arménia foi construída em terras do Azerbaijão.

No entanto, a 7 de dezembro, o Azerbaijão e a Arménia chegaram a acordo sobre uma troca de prisioneiros - um acordo negociado sem Bruxelas ou Washington, mas que foi bem acolhido por ambos. Os EUA afirmaram esperar que a troca "lance as bases para um futuro mais pacífico e próspero". A Arménia também retirou o seu bloqueio à candidatura do Azerbaijão para acolher a conferência sobre o clima COP29 no próximo ano.

No entanto, o maior ponto de discórdia será provavelmente Nakhchivan, um enclave azerbaijanês separado do continente por uma parte do sul da Arménia. Aliyev espera construir um "corredor terrestre" que atravessaria a Arménia, ligando Nakhchivan ao Azerbaijão propriamente dito.

Aliyev descreveu o chamado corredor "Zangezur" como uma "necessidade histórica" que "acontecerá quer a Arménia o queira ou não".

A Arménia não se opõe totalmente à ideia, mas recusa-se a abdicar do controlo de partes do seu território. No mês passado, apresentou um plano para revitalizar as infra-estruturas da região, restaurando linhas de comboio abandonadas para ligar melhor a Arménia ao Azerbaijão, Turquia, Geórgia, Irão e outros países. A Arménia espera beneficiar do comércio que não pôde ser feito durante as longas hostilidades, chamando ao projeto "Encruzilhada da Paz".

Mas as preferências da Arménia podem contar pouco. Aliyev disse em dezembro que "não deveria haver taxas alfandegárias, nem controlos, nem segurança fronteiriça, quando a estrada vai do continente (Azerbaijão) para Nakhchivan", acrescentando que os arménios deveriam começar a construção "imediatamente a expensas próprias".

Aliyev disse não ter planos para ocupar o território arménio, sublinhando que "se quiséssemos, tê-lo-íamos feito". Mas, no mesmo evento, afirmou que o território tinha sido "tomado" ao Azerbaijão em 1920, sob o domínio soviético, e avisou a Arménia que "temos mais direitos históricos, políticos e legais para contestar a vossa integridade territorial".

Anna Ohanyan, uma académica sénior do programa Rússia e Eurásia do Carnegie Endowment for International Peace, disse que a retórica de Aliyev tinha sido moderada desde o anúncio da troca de prisioneiros, mas "isto deve-se em grande parte a uma forte resistência dos EUA".

"Os seus objectivos não mudaram: ele continua a precisar de uma rivalidade ou de um conflito com a Arménia, mesmo depois de ter recuperado o controlo total do Nagorno-Karabakh", disse Ohanyan à CNN. "Ser anfitrião da COP29 pode manter Aliyev no seu melhor comportamento durante talvez um ano, mas isso não é uma garantia de que ele irá cumprir as regras internacionais. A Rússia organizou os Jogos Olímpicos de inverno em 2014 e anexou a Crimeia logo a seguir".

A diplomacia pode voltar a revelar-se infrutífera. Os analistas alertam para a crescente presença militar do Azerbaijão no sul da Arménia. Olesya Vartanyan, analista sénior do Grupo de Crise para o Cáucaso do Sul, disse à CNN que "numa das áreas onde as forças do Azerbaijão estão localizadas ao longo da fronteira, seria preciso muito pouco para cortar a Arménia em pedaços".

Os arménios de Karabakh sempre souberam que estavam na mira de um conflito entre grandes potências. Mas, após 30 anos de relativa paz, não esperavam que as coisas se desmoronassem tão rapidamente. À medida que o novo ano se aproxima, olham para um futuro incerto, sem casas, sem bens e sem meios de subsistência.

"Compreendo que se trata de um grande jogo com grandes países envolvidos: Os interesses da Rússia, os interesses da Turquia, o Azerbaijão é um jogador entre todos eles e a Arménia é demasiado fraca para resistir. Compreendo-o globalmente", disse Poghosyan. "Mas ao nível de 100.000 pessoas, é uma tragédia".

Fonte: edition.cnn.com