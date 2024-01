Porque é que este é o jogo de futebol universitário mais badalado da história recente

Os Bulldogs entram no jogo classificados em primeiro lugar na sondagem da AP, com os Vols empatados em segundo lugar, marcando apenas o terceiro encontro da época regular na história da SEC entre uma equipa classificada em primeiro e outra em segundo lugar.

Em jogo está o controlo da Conferência SEC Leste e um avanço na corrida para garantir um lugar no jogo do campeonato da conferência, o que faz deste um dos jogos da época regular mais mediáticos da história recente.

Espera-se um ambiente ruidoso no Sanford Stadium da Geórgia, com os últimos bilhetes a custarem mais de 600 dólares, de acordo com o TickPick, uma vez que os adeptos se aglomeram para ver duas equipas classificadas entre as três primeiras em Atenas pela primeira vez.

"Os nossos rapazes estão entusiasmados e ansiosos por um confronto de topo no Sanford Stadium", disse o treinador da Georgia, Kirby Smart. "A nossa base de adeptos vai falar alto e com orgulho. Quero desafiar a nossa base de adeptos - toda a gente falou do jogo com o Notre Dame - queremos que seja mais ruidosa do que isso. Queremos que eles estejam lá mais cedo do que isso.

"No ano passado, tivemos grandes confrontos em casa e isso afectou muito o jogo de cada vez que tivemos grandes confrontos, por isso vamos precisar deles outra vez e precisamos deles prontos para jogar."

O jogo vai opor o ataque dos Vols, líder nacional com 49,4ppg, à defesa frugal da Geórgia, a segunda melhor do país, que concedeu apenas 10,5ppg.

No centro do imparável ataque do Tennessee está o seu quarterback Hendon Hooker, que só foi intercetado uma vez em 219 tentativas de passe esta época e que, na semana passada, fez um passe para touchdown no seu 20º jogo consecutivo - um recorde na escola.

Hooker combinou com o wide receiver Jalin Hyatt para 14 touchdowns em apenas oito jogos até agora nesta temporada, com Hyatt marcando vários touchdowns em quatro jogos consecutivos - outro recorde da escola.

E as esperanças da Geórgia de conter o ataque do Vols sofreram um golpe esta semana, quando o astro da defesa Nolan Smith, que tinha sete tackles para perda e três sacks em oito jogos, foi excluído do resto da temporada com uma lesão no peitoral.

Sem Smith, a defesa do Dawgs dependerá mais do segundo linebacker Jamon Dumas-Johnson, que lidera o time com 40 tackles totais, além de 13 quarterback hurries, cinco tackles e dois sacks.

Como assistir

O jogo será transmitido ao vivo pela CBS, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com