Porque é que a estrela de "Schitt's Creek", Eugene Levy, é um viajante "relutante

Mas a estrela canadiana Eugene Levy admite abertamente que "não gosta muito de viajar", descrevendo-se mais como "o tipo de pessoa que gosta de estar dentro de casa".

"Não odeio. [Odiar] é uma palavra muito forte", diz Levy à CNN Travel. "Mas não gosto muito."

O vencedor do Emmy é continuamente forçado a sair de sua zona de conforto em seu mais recente projeto de TV "The Reluctant Traveler", uma série de viagens de oito episódios da Apple TV + que segue Levy enquanto ele viaja hesitantemente para lugares como Finlândia, Costa Rica, África do Sul e Tóquio.

Famoso pela sua expressão sem palavras, Levy não faz qualquer tentativa de fingir que está a tirar prazer de muitas das experiências, que envolvem andar de trenó puxado por cães, visitar a floresta tropical e até tirar uma amostra de fezes a um elefante.

Viajar com hesitação

Descreve uma caminhada nocturna na floresta tropical da Costa Rica como um dos momentos "menos agradáveis" captados pelas câmaras, explicando que "o aspeto rastejante" foi particularmente desagradável.

"Eu nunca teria feito isso [uma caminhada nocturna pela floresta tropical] nem num milhão de anos", diz ele. "Mas estou a fazer isto para poder experimentar coisas que não teria experimentado e formar uma opinião. E eu formei uma opinião e sabem que mais: não gostei. Não voltaria a fazê-lo."

Então, como é que alguém que diz que "prefere ficar em casa" a partir para qualquer tipo de aventura de viagem selvagem acaba por ser o protagonista de um programa de viagens?

De acordo com Levy, a ideia surgiu quando ele foi abordado para aparecer numa série de viagens mais típica e decidiu explicar aos produtores exatamente porque é que ele era a pior pessoa para o trabalho.

"Eles disseram: 'É isso. É esse o programa", explica, antes de sublinhar que tem consciência de que poder ir a sítios com que muitas pessoas só podem sonhar é "uma espécie de grande trabalho" e que se sente sortudo por o poder fazer.

"Oito mil milhões de pessoas matariam para estar a fazer isto", diz. "Mas há uma honestidade em poder dizer: 'Não gostei mesmo nada disto'.

"A maioria das pessoas, penso eu, não o diria, porque acha que não é necessariamente uma coisa muito positiva de se dizer."

Ele espera que "The Reluctant Traveler" atraia pessoas como ele, bem como "viajantes mais experientes".

Experiências emocionantes

"Acho que há muita gente que vai olhar para mim e ver-me como uma alma gémea", diz.

No entanto, Levy admite que gostou de visitar a Finlândia muito mais do que esperava e que achou as actividades ao ar livre, particularmente conduzir uma equipa de trenós puxados por cães através de um lago congelado, "emocionantes".

"Foi muito divertido", diz ele. "Eu adorava isso. Pesca no gelo: não gostei muito. Não queria voltar a fazê-lo."

Apesar de também se ter divertido muito em Lisboa e nas Maldivas, Levy duvida que alguma vez esteja preparado para fazer o voo de cerca de 20 horas a partir de Los Angeles para visitar esta última novamente.

Levy, que interpretou Noah Levenstein, o pai de Jim Levenstein, em "American Pie", foi acompanhado pela sua filha atriz Sarah Levy durante as filmagens de alguns episódios da série, que estreia a 24 de fevereiro, e a sua mulher Deborah Divine também o acompanhou.

Ele explica que Divine, bem como Sarah e o seu filho Dan Levy, que contracenaram com ele em "Schitt's Creek", adoram "sair e ver coisas novas e experimentar coisas novas", enquanto ele "fica um pouco para trás".

"Gostava de estar a dar um melhor exemplo", admite. "Mas o pai é assim."

De acordo com Levy, "estar deitado numa cadeira de praia" na Riviera Francesa ou no Havai a beber uma bebida fresca é "mais a minha praia".

"Não é preciso estar em movimento, em movimento, em movimento, a ver algo, a viajar para aqui, a certificar-se de que se vê isto", explica.

"Tem de se chegar lá agora, porque fecha às 5 da tarde. Há muita correria que eu não gosto [nas viagens], mas ponham-me numa bela cadeira de praia sem nada para fazer a não ser relaxar. Não é uma viagem má".

Viagem esclarecedora

Levy gosta particularmente de Itália, declarando que "não há uma má refeição" lá, bem como de Nova Iorque, onde também aprecia as delícias culinárias, bem como "apenas passear".

"Não preciso de uma lista de uma dúzia de coisas que tenho de fazer aqui", acrescenta.

Então, será que visitar uma série de sítios onde não tinha qualquer interesse em ir e experimentar coisas que "nunca teria pensado em fazer" fez de Levy um viajante menos relutante?

A resposta curta a essa pergunta é "não". Mas ele observa que está "a abrir-se à ideia de que talvez tenhamos de nos forçar a sair e ir a alguns destes lugares a que talvez não tivéssemos ido".

"Penso que, no fundo, entre as pessoas que adoram viajar e explorar e que mal podem esperar para sair e explorar novos países, novos terrenos e novas culturas e o que quer que seja. Elas ficam entusiasmadas com isso", acrescenta.

"E eu não. É exatamente essa a diferença. Não é tanto o facto de odiarmos fazer algo. É apenas a questão de saber "onde está o fator prazer?""

E embora Levy sublinhe que há poucas hipóteses de decidir fazer caminhadas nos Himalaias em breve, acredita que se está a tornar uma pessoa mais esclarecida ao aceitar experiências diferentes, por muito relutante que seja.

Se me perguntassem: "Qual é o único sítio do mundo onde queres ir?" eu diria: "Não tenho esse sítio".

"Ainda não estou apaixonado por viajar. Mas pelo menos estou disposto a tentar".

