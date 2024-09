Por volta das 18h50, alegações sugerem que alguns adolescentes russos lançaram dispositivos incendiários, como coquetéis Molotov, em helicópteros militares.

18:17 Tensão entre Chade e Rússia após prisão de propagandista

A detenção de três russos no Chade causou tensão entre o Chade e a Rússia. Dois dos detidos são Maxim Shugaley, um propagandista sancionado pela UE para o grupo mercenário Wagner, e seu empregado Samer Sueifan, descrito como sociólogo e seu tradutor. De acordo com contas russas, os dois tinham sido detidos na Líbia sob acusações de manipulação eleitoral antes de serem presos no aeroporto do Chade em 19 de setembro. Em 21 de setembro, outro russo e um cidadão bielorrusso também foram detidos. De acordo com o embaixador do Chade em Moscou, esses indivíduos devem ser devolvidos às autoridades russas o mais rápido possível, de acordo com apelos anteriores do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. As razões para sua detenção permanecem incertas.

17:40 Peseschkian participará de cúpula na Rússia e se encontrará com Putin

O presidente do Irã, Massoud Peseschkian, deve participar de uma cúpula na Rússia em outubro. Durante sua visita, participará das reuniões do grupo BRICS e terá discussões bilaterais com o presidente russo, Vladimir Putin, de acordo com uma porta-voz de Teerã, Fatemeh Mohadscherani. Um acordo de parceria estratégica entre o Irã e a Rússia está prestes a ser concluído, acrescentou a porta-voz, sem fornecer mais detalhes.

17:07 Strack-Zimmermann rejeita mudança na política da Ucrânia

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidente do Comitê de Defesa do Parlamento Europeu (FDP), rejeitou veementemente uma possível mudança na política de seu partido em relação à Ucrânia, apesar das recentes eleições. Em um programa especial do RTL Nachtjournal, ela enfatizou a importância de educar os cidadãos sobre como apoiar a Ucrânia beneficia eles, explicando: "Se Putin tiver sucesso aqui (...), se nós permitirmos, não será a última guerra."

16:44 Biden à ONU: "Vamos persistir no nosso apoio à Ucrânia"

O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu ao Assembleia Geral da ONU que mantenha o apoio à Ucrânia enquanto enfrenta a agressão russa. "Vamos apoiar inabalavelmente a Ucrânia", afirmou Biden. A invasão liderada pelo presidente russo, Vladimir Putin, falhou, acrescentou.

16:25 Lei de registro de veículos para refugiados ucranianos na Alemanha

A partir de outubro, os refugiados ucranianos terão que registrar seus veículos importados na Alemanha. Desde que o veículo tenha residido no país por mais de um ano, o governo federal estabeleceu o quadro legal necessário. Até 30 de setembro, os veículos ucranianos estão isentos dessas regras, graças a exceções concedidas pelo estado. O novo processo de registro é explicado em um questionário criado pelo Ministério Federal de Transportes e estados colaboradores. Os documentos necessários para a submissão incluem um documento pessoal que exiba nomes em alfabeto latino, o certificado de registro ucraniano e a prova de seguro. Registros ucranianos digitais não podem ser utilizados. Após o registro, as placas de licença do veículo devem ser trocadas.

15:40 Vítimas civis de ataques de mísseis russos no Leste da Ucrânia

Vários ataques de mísseis russos na cidade ucraniana de Kharkiv no Leste causaram vítimas civis. De acordo com a mensagem do Telegram do governador Oleh Synyehubov, o número de mortos aumentou para três. Mais de uma dúzia de pessoas ficaram feridas. Um míssil guiado por russos atingiu diretamente um edifício residencial de alto padrão, de acordo com os relatórios. Anteriormente, o prefeito Ihor Terechov havia se referido a ataques de mísseis que afetaram quatro distritos da cidade e danificaram dois edifícios de alto padrão.

15:15 Exército alemão pratica estratégia de defesa no porto de Hamburgo

De 22 a 24 de setembro, o Exército alemão realizará um grande exercício de defesa chamado "Red Storm Alpha" no porto de Hamburgo. O Landeskommando Hamburg vai proteger uma seção do porto com forças de proteção caseira, incluindo o estabelecimento de um ponto de verificação, como informado pelo Exército alemão. O objetivo do exercício é proteger a infraestrutura crítica, obter uma visão consistente da situação e comunicar-se eficientemente e de forma segura com todos os participantes. A viagem civil não será afetada pelo exercício. Após a violação da lei internacional pela Rússia ao atacar a Ucrânia, uma guerra convencional na Europa nas próximas cinco anos é considerada, o que levou a NATO a colaborar em um rápido deployment de tropas aliadas para o Leste. "A Alemanha, devido à sua posição geostratégica, serve como um hub. Como resultado, o transporte militar, o apoio logístico e a garantia de comboios de veículos devem ser praticados para desenvolver um impacto de dissuasão credível", conclui a declaração.

14:30 Zelenskyy pede investimento dos EUA no restauro do setor de energia da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, incentivou líderes empresariais americanos a investir no setor de energia destruído da Ucrânia durante sua visita. Ele destacou a necessidade de preparar o sistema de energia ucraniano para o próximo inverno, já que o país teme outra temporada de falta de energia devido aos danos causados pela guerra da Rússia. Zelenskyy propôs incentivos especiais. "Este é nosso proposta. Este é um dos pontos de nossa estratégia de vitória", declarou em um vídeo publicado. A reunião em Nova York foi realizada com a presença de representantes de empresas de energia, finanças e seguros, bem como da chefe da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Samantha Power.

13:55 Especialista Militar Elogia Operação Ucraniana em Kursk como Triunfo

Diferentes perspectivas estão divididas sobre se a operação ucraniana na cidade russa de Kursk pode ser considerada um triunfo ou um fracasso para Kyiv. O especialista militar Nico Lange a vê de forma positiva, escrevendo: "Enquanto Zelensky conduz conversas sobre o plano de paz ucraniano em Nova Iorque, imagine se ele tivesse que fazer isso sem a operação de Kursk. Isso por si só destaca a importância e o sucesso da operação de Kursk."

13:17 "Estratégia de Vitória" de Zelensky Inclui Convite da NATO

Um convite para a Ucrânia ingressar na NATO faz parte da "estratégia de vitória" do presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv, segundo Andriy Yermak, chefe do escritório de Zelensky. Falando em Nova Iorque, Yermak sugeriu que os parceiros da NATO do país atacado pela Rússia emitam um convite para ingressar na aliança militar ocidental, ignorando as ameaças de escalada da Rússia. A estratégia inclui componentes militares e diplomáticos. A Rússia invadiu a Ucrânia em parte devido às aspirações de Kyiv de ingressar na NATO.

12:42 Despite Zelensky's Peace Messages, Russia Holds onto War Goals

Despite Kyiv's pursuit of negotiations, Moscow remains committed to its war objectives in Ukraine. "As soon as these objectives are achieved in some way or another, the special military operation will be concluded," Kremlin spokesman Dmitry Peskov said, referring to the 2.5-year Russian invasion. He reacted to statements made by Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who mentioned during his U.S. tour that an end to the war could be closer than anticipated. Zelensky is presenting his so-called victory strategy in the U.S. to apply pressure on Moscow to initiate negotiations. Russia's objectives include controlling the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia, preventing Ukraine's NATO membership, and ousting the Kyiv government. Many experts believe Russia's ultimate objective is dominion over all of Ukraine.

11:59 Situação em Wuhledar Deteriora-se Ainda Mais - Tropas Russas Podem Usar Métodos Desleais

A situação em torno da cidade de Wuhledar é crítica e está piorando, segundo o canal afiliado ao exército ucraniano Deepstate. "Os russos estão tentando cercar o assentamento enquanto o destroem com artilharia e outras armas." Deepstate relata que não houve invasão de tropas russas ("entrada" às 09:27). "Durante essas circunstâncias desesperadoras, render-se é inaceitável para os soldados da 72ª Brigada. Eles continuam a lutar apesar de tudo." A mídia central e oriental europeia Nexta relata que a Rússia está novamente empregando a tática "terra arrasada", bombardeando pesadamente Wuhledar do céu.

11:15 Estragos Causados em Depósitos de Munições Russas Mostrados em Imagens de Satélite

A Ucrânia recentemente realizou vários ataques significativos em depósitos de munições, resultando em uma destruição maciça de foguetes, munição de artilharia e outros suprimentos russos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a extensão dos últimos ataques em Oktyabrsky e Toropez.

10:46 Ataques Devastadores em Mariupol: Um Morto, Vários Feridos e Extensa Destruição

Ataques russos na cidade ucraniana sudeste de Mariupol resultaram em uma morte e seis feridos, de acordo com relatórios oficiais. A área foi atingida por "massivos ataques aéreos" dentro de duas horas tarde na noite de segunda-feira, segundo a agência de defesa civil do estado. "Uma pessoa morreu e seis outras foram feridas, incluindo uma garota de 13 anos e um menino de 15 anos", escreveu o governador regional Ivan Fedorov no serviço de mensagens Telegram. Instalações de infraestrutura e edifícios residenciais também foram incendiados. De acordo com um funcionário da administração da cidade, 74 edifícios residenciais e 24 casas particulares foram danificados em várias partes da cidade.

10:07 Munz sobre a Tripulação do Porta-Aviões Russo: "Porta-Aviões Provavelmente Não Navegará Novamente"

A tripulação do porta-aviões russo "Admiral Kuznetsov" está sendo enviada para a linha de frente, de acordo com um relatório da Forbes. O navio é notório por sua série de problemas, nota o correspondente da ntv Rainer Munz de Moscou. O envio da tripulação pode ser outro indício das dificuldades financeiras da Rússia:

09:27 Fortaleza de Resistência: Wuhledar na Beira? Intrusão Russa Allegada

Rumores sugerem que as forças russas entraram na cidade ucraniana oriental de Wuhledar, como sugerido pela mídia estatal e blogueiros. Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-Rússia de origem ucraniana, escreveu: "Unidades russas entraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou." Outros blogueiros militares pró-Rússia ecoaram essas afirmações. A mídia estatal russa relatou que Wuhledar, localizada na região de Donetsk, está sendo sitiada e que há escaramuças no setor oriental da cidade. O especialista militar coronel Reisner informou à ntv.de que as tropas russas estão manobrando em direção à cidade a partir de várias direções, parecendo uma pinça. "Wuhledar corre o risco de ser cercada. Parece razoável supor que a 72ª brigada mecanizada, armada com tanques e veículos de combate, não será capaz de proteger a área."

08:59 Rússia e Ucrânia Trocam Ataques de Drone Durante a Noite

A defesa aérea russa lançou ataques contra 13 drones ucranianos durante a noite, de acordo com a TASS, citando o ministério da defesa russo. Seis foram abatidos sobre as regiões de Belgorod e Kursk, e um foi interceptado sobre a região de Bryansk. De acordo com a força aérea ucraniana, a Rússia atacou usando 81 drones e quatro mísseis durante a noite, resultando no abate ou queda forçada de 79 drones. Não há relatório imediato de vítimas ou danos.

08:17 Dinamarca Defende Ataques de Longo Alcance Contra Rússia em Defesa da Ucrânia

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, instou os aliados ocidentais a permitir o uso de armas de alcance estendido contra a Rússia. "Proponho que ponhamos fim ao debate sobre linhas vermelhas", afirmou Frederiksen em uma entrevista à Bloomberg. "A linha vermelha mais importante já foi ultrapassada - quando os russos invadiram a Ucrânia". Ela enfatizou que nunca permitiria que os russos ditassem o que é permissível para a NATO, a Europa ou a Ucrânia.

07:38 Estratégia Financeira da Rússia para Lidar com Vítimas

De acordo com uma conversa publicada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos que morrem em combate estão sendo enterrados no campo de batalha e relatados como desaparecidos para evitar pagamentos caros às suas famílias. "Eles matam, a luta continua, está quente, eles começam a apodrecer, então nós os enterramos lá e depois eles são relatados como desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe compensação", explica um homem ao seu parceiro de conversa, um cidadão da região russa de Belgorod, na conversa relatada pelo Kyiv Independent. A compensação por cada soldado morto é estimada em até $116.000.

06:59 Líderes Russos Não Oferecem Esperança para Resolução da Guerra

Apesar do presidente ucraniano Zelenskyy avançar com seu "plano de vitória" nos EUA, não há sinais de que a Rússia tenha intenções de resolver o conflito. "O Kremlin persistentemente sinaliza sua falta de interesse em uma solução que não envolva a total rendição e desmantelamento da Ucrânia", escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Recentemente, altos oficiais russos expressaram sua oposição a participar da próxima negociação de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reiterou que a Rússia não negociará sob qualquer outra condição além da rendição da Ucrânia e da destruição de seu estado, também se referindo à NATO e ao Ocidente como um "inimigo comum".

06:27 Zelenskyy: Ação Resoluta dos EUA Poderia Acelerar Fim da Hostilidade Russa

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy acredita que ações decididas do governo dos EUA poderiam apressar o fim da agressão russa contra a Ucrânia até o final do ano. "Agora, no final do ano, temos uma oportunidade real de fortalecer a cooperação entre a Ucrânia e os EUA", escreveu Zelenskyy em seu canal do Telegram após uma reunião com uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Zelenskyy está atualmente nos EUA para participar das sessões da Assembleia Geral da ONU e apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA.

05:44 Adolescentes Incendiam Helicóptero Mi-8 em Omsk

Dois adolescentes teriam incendiado um helicóptero Mi-8 em uma base aérea russa em Omsk no último sábado, segundo relatou o canal do Telegram Baza. Os adolescentes, de 16 anos, foram posteriormente detidos e teriam confessado que foram pagos $20.000 via Telegram para executar o ataque. O helicóptero Mi-8 sofreu danos significativos, de acordo com a mídia russa. Este incidente segue um ataque semelhante ocorrido em 11 de setembro, no qual dois adolescentes incendiaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Noyabrsk, na região de Tyumen. Houve vários atos de sabotagem em várias regiões da Rússia, incluindo descarrilamentos de trens. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana (HUR) afirmou que alguns sistemas ferroviários russos haviam sido alvo de "inimigos do regime de Putin".

04:44 G7 Discutirá Entrega de Mísseis de Longo Alcance a Kyiv que Podem Alcance Território Russo

Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 discutirão a entrega de mísseis de longo alcance à Ucrânia, que poderiam potencialmente alcançar território russo, na segunda-feira, anunciou o chefe da política externa da UE, Josep Borrell, à margem da Assembleia Geral da ONU. Também está claro que a Rússia está adquirindo novas armas, incluindo mísseis iranianos, apesar das negações de Teerã.

**03:50 Zelensky: "A Paz Está Mais Próxima do Que se C

01:29 Militares ucranianos sob pressão em Pokrovsk O exército ucraniano enfrenta pressão contínua no leste da Ucrânia, de acordo com fontes ucranianas. "A situação na região de Pokrovsk e Kurachove permanece volátil", relata o Estado-Maior em Kyiv em seu relatório noturno. De um total de 125 ataques russos ao longo da frente, mais de 50 ocorreram neste setor. "Esforços significativos foram direcionados para Pokrovsk" pelo exército russo, menciona a liderança ucraniana. Embora analistas independentes elogiem os ucranianos por terem desacelerado o avanço russo em Pokrovsk, a situação permanece perigosa para os defensores perto de Kurachove. O progresso das tropas russas perto da cidade mineira de Hirnyk representa uma ameaça para cercar várias unidades lá. Um contornamento semelhante de posições defensivas também é suspeito mais ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos não conseguiram capturar por meio de ataques diretos.

00:28 Americano detido na Rússia por tentativa de sequestro Um cidadão americano foi condenado a seis anos de prisão na Rússia por tentar deixar o país com seu filho russo sem o consentimento da mãe, de acordo com fontes judiciais. Um tribunal em Kaliningrad encontrou o homem culpado de tentativa de "sequestro" e ordenou que ele cumpra sua pena em um campo de trabalho. A sentença revela que o cidadão americano tentou partir para a Polônia com seu filho de quatro anos em julho de 2023 sem obter o consentimento da mãe. Ele tentou cruzar a fronteira com a Polônia através de uma área florestal, acompanhado pela criança, antes de ser detido por guardas de fronteira. As tensões entre os EUA e a Rússia estão particularmente altas no geral, especialmente devido ao conflito na Ucrânia.

23:14 Rússia relata vítimas após ataque em Belgorod Três pessoas morreram em um ataque a uma vila russa próxima à fronteira com a Ucrânia, de acordo com autoridades locais. A vila de Archangelskoe, localizada a cinco quilômetros da fronteira, foi "atacada pelo exército ucraniano" na segunda-feira, de acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Dois adultos e um adolescente morreram, e outros dois, incluindo uma criança, ficaram feridos, informou Gladkov.

22:13 Zelensky agradece a Scholz pela assistência alemã após encontro em Nova York Após encontrar-se com o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova York, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressou gratidão pelo apoio da Alemanha. "Estamos profundamente gratos à Alemanha pela sua assistência", escreveu Zelensky no Twitter. "Juntos, salvamos muitas vidas e podemos certamente fazer mais para fortalecer a segurança em toda a Europa continental." No entanto, Scholz reiterou a posição do governo alemão contra fornecer armas sofisticadas à Ucrânia.

21:35 Forbes: Como único porta-aviões russo falha, tripulação é enviada para a guerra A Rússia possui apenas um porta-aviões, chamado "Almirante Kuznetsov", que chamou a atenção devido a seus frequentes problemas desde o seu lançamento nos anos 80, apesar de ter poucos deslocamentos. Agora, a revista Forbes relata que soldados da tripulação de 15.000 do Almirante Kuznetsov estão sendo cada vez mais enviados para o conflito na Ucrânia, não a bordo de seu porta-aviões, mas como parte de seu próprio batalhão. De acordo com a Forbes, essa é uma das medidas sendo tomadas para atender aos requisitos mensais de recrutamento da Rússia, que a revista estima em 30.000 novos combatentes por mês. Enquanto o Almirante Kuznetsov fica na costa de Murmansk, tendo ficado lá por algum tempo, o navio parece estar se deteriorando e é pouco provável que volte a ser Deployment.

