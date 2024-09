- Por que Solingen é sempre um ponto de foco?

Um som de sino triplamente tocado, um som ecoante porém breve. O Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier, o Presidente do Estado Hendrik Wüst (CDU) e o Prefeito de Solingen Tim Kurzbach (SPD) estão em silêncio, olhando para as homenagens florais, recordando as vítimas de um incidente de facada ocorrido há uma semana. Esta cena ocorre na Fronhof, bem no coração de Solingen - o local exato onde um sírio de 26 anos tirou a vida de três foliões e feriu oito outros.

Entre a solenidade dos funerais de estado, há trocas clandestinas: Wüst e a Ministra do Interior Federal Nancy Faeser (SPD) tendo momentos comoventes com uma vítima, Steinmeier interagindo com cidadãos locais.

"Você se lembra do ataque a fogo de 1993 em Solingen?" ele pergunta a uma senhora. "Meu filho tinha apenas três anos na época", ela lhe diz. "O sangramento já sarou um pouco em trinta anos", Steinmeier reconhece. "Você acha que a sociedade da cidade vai se curar novamente, unida?" Ela responde afirmativamente, assegurando-lhe que as vítimas de ambos os incidentes terríveis agora serão incluídas na comemoração da cidade.

Este crime reacendeu o trauma em Solingen

Steinmeier visitou Solingen no ano passado, prestando homenagem ao 30º aniversário do ataque a fogo. Em 29 de maio de 1993, a casa da família turca Genc foi consumida pelo fogo. Cinco mulheres perderam a vida. O ex-Presidente do Estado da Renânia do Norte-Vestfália Armin Laschet (CDU) descreveu este ataque como "o episódio mais trágico da história da Renânia do Norte-Vestfália". Solingen tornou-se um símbolo da onda de violência racial dos anos 90.

Viver com essa lembrança constante não é fácil para a auto-percepção da cidade, mas Solingen enfrentou corajosamente essa luta, a ponto de, em 2023, o Vice-Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Yasin Ekrem Serim, reconhecer a lembrança do ataque como parte da "cultura genética da cidade".

Mas agora, uma tragédia inesperada ocorre: A mesma cidade é vítima novamente de um crime motivado pelo ódio, resultando no massacre desnecessário de indivíduos inocentes durante seus momentos de lazer em um festival da cidade às sextas-feiras. Solingen não é mais conhecida como uma cidade industrial de médio porte na NRW onde pessoas de diferentes heranças convivem em harmonia diariamente. Agora, é identificada como uma cidade lutando contra a ressurgência do terrorismo islâmico. Este último incidente deve estar reavivando o trauma em Solingen.

"Mais uma vez, isso atormentou esta cidade", diz o Presidente do Estado Wüst em seu discurso em um evento memorial no teatro e sala de concertos da cidade. "Por que sempre Solingen?" pergunta o Prefeito Kurzbach. Invocando o bíblico Jó, que confronta Deus diante da desgraça cíclica, o político católico comenta: "Não é justo o que aconteceu conosco em Solingen". No entanto, um fato permanece inalterável: "Não perdemos a fé no bem por causa disso".

Este é também o apelo urgente de Steinmeier: "Não nos afastemos, não nos antagonizemos. Fiquemos juntos!" O chefe de estado lembra que muitos alemães conseguiram sobreviver à era nazista "graças à humanidade demonstrada por outras nações, mantendo suas portas abertas para eles". Conseqüentemente, o direito de asilo para refugiados políticos foi incorporado à Lei Fundamental há 75 anos, embora com justificativa. Isso deve persistir, mas a Alemanha só pode sustentar essa tradição sem se exaurir. Ele reforça seus pensamentos logo em seguida: "Não sobrecarreguemos os de bom coração".

Solingen tem uma figura exemplar para seguir

E agora? Felizmente, a cidade resiliente tem uma figura notável para aprender nessa situação: a residente de Solingen Mevlude Genc (1943-2022). Ela perdeu duas filhas, duas netas e uma sobrinha no ataque a fogo de 1993, mas isso não a impediu de ficar em Solingen, mesmo dando o passo ousado de obter a cidadania alemã e continuar defendendo a reconciliação. A cidade batizou uma praça com seu nome, concedeu uma medalha em sua memória pela compaixão e compreensão, a Medalha Mevlude Genc. Em tempos difíceis, suas palavras carregam um peso significativo em Solingen: "O ódio gera morte", ela disse. E: "Vamos nos concentrar no bom".

