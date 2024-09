Por que estes três estados servem como pontos de virada confiáveis no cenário político dos EUA.

Trump garantiu a presidência em 2016 ao superar a concorrente democrata Hillary Clinton em todos os três estados vitais, com uma margem de vitória total de cerca de 80.000 votos. Em uma reviravolta de 180 graus, o democrata Joe Biden reconquistou a Casa Branca em 2020 ao recuperar com sucesso todos os três estados-chave, com uma margem de vitória combinada de cerca de 260.000 votos.

Desde que Kamala Harris assumiu a liderança na candidatura presidencial democrata em julho, os candidatos têm alocado mais orçamentos para publicidade na Pensilvânia do que em qualquer outro estado, seguida pela Michigan no segundo lugar e Wisconsin no quarto, com base em dados fornecidos à CNN pela AdImpact, uma empresa de análise de publicidade. A Pensilvânia, Michigan e Wisconsin continuam a liderar, respectivamente, em segundo e quarto lugares na reserva de fundos publicitários para o período eleitoral até novembro, com a Geórgia caindo para o terceiro lugar em ambas as listas.

Em uma clara demonstração de suas principais preocupações, as campanhas alocaram quase $120 milhões a mais para publicidade nos três importantes estados de batalha do Cinturão da Ferrugem do que nos quatro estados do Sul (Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada). Após sua estadia na Pensilvânia para preparação para o debate, Harris aparecerá nesta semana em todos os três principais estados de batalha do Cinturão da Ferrugem. Enquanto isso, Trump está programado para realizar um encontro com a cidade em Flint, Michigan, na terça-feira.

Um estrategista democrata experiente, Bob Shrum, atualmente diretor do Centro para o Futuro Político da Universidade do Sul da Califórnia, indicou que os três estados de batalha do Cinturão da Ferrugem permaneceram influentes nas eleições presidenciais devido à sua representação de várias divisões enraizadas na política americana, como aquelas entre regiões urbanas e rurais e eleitores de colarinho azul e branco. "Eles representam a polarização", afirmou Shrum.

Outros analistas políticos destacaram que a tendência histórica desses três estados em votar identicamente nas eleições presidenciais os torna o maior estado indeciso do país, já que os grandes estados como Califórnia, Nova Iorque e Illinois se inclinam fortemente para um partido, enquanto Texas, Flórida e Ohio se inclinam para o outro.

Enquanto Michigan, Pensilvânia e Wisconsin apresentam características distintas, o estrategista democrata de longo prazo Tad Devine propõe vê-los como uma entidade efetivamente única - "Mi-Pa-Wi". Cada um dos estados tem uma diversidade racial menor que a média nacional, com brancos representando aproximadamente três quartos da população na Pensilvânia e Michigan e cerca de quatro quintos na Wisconsin. As comunidades latinas estão crescendo, mas esses estados ainda têm uma significativa população negra. Além disso, a população desses estados envelhece, com idosos representando cerca de um quinto da população em cada um. A população de imigrantes é relativamente pequena, com apenas cerca de 7% da população na Pensilvânia e Michigan e 5% na Wisconsin sendo residentes nascidos no exterior. O crescimento populacional nesses estados tem sido mínimo nos últimos anos.

Em um momento em que a educação se tornou um determinante cada vez mais importante da inclinação política, os três estados compartilham semelhanças nesse aspecto, com cerca de um terço de sua população adulta tendo pelo menos um diploma de quatro anos - ligeiramente abaixo da média nacional. As rendas médias na Pensilvânia e Wisconsin são apenas ligeiramente abaixo da média nacional, enquanto ficam atrás na Michigan em cerca de 10%. O setor manufatureiro sofreu perdas significativas de empregos nesses estados desde 2000, mas começou a se recuperar, adicionando aproximadamente 20.000-30.000 empregos desde que Biden assumiu o cargo.

Em inclinações religiosas, os três estados são notavelmente semelhantes, com cristãos brancos, que geralmente se inclinam para o Partido Republicano, representando cerca de 55% dos adultos na Pensilvânia e Wisconsin e um pouco mais da metade na Michigan. Enquanto isso, os eleitores sem afiliação religiosa, um grupo demográfico consistentemente democrata, constituem cerca de um quarto da população em todos os três estados.

Embora os três grandes estados do Cinturão da Ferrugem sejam idênticos em muitos aspectos, a Wisconsin, teoricamente, deveria apresentar um cenário mais desafiador para Harris neste ano. A participação da minoria na população é menor na Wisconsin do que nos outros dois estados, bem como tendo uma proporção maior de votos brancos sem diplomas de ensino superior (um componente chave da atual coalizão republicana, especialmente na era Trump). Além disso, áreas rurais e pequenas cidades brancas e de colarinho azul, que se moveram em direção ao Partido Republicano em quase todas as regiões, desempenham um papel significativo na base eleitoral da Wisconsin, com cerca de 50% dos votos em 2016 e 2020 sendo emitidos nessas regiões, em comparação com 30% na Michigan e 20% na Pensilvânia.

Os democratas não possuem uma vantagem tão significativa na área metropolitana mais antiga da Wisconsin como nos outros dois estados. O condado de Milwaukee, embora maior do que os condados que cercam Philadelphia e Detroit, não proporciona aos democratas uma vantagem de voto significativa, especialmente quando a participação nessa área tem sido baixa nos últimos anos. No entanto, os democratas ganharam terreno nos condados suburbanos "WOW" fora de Milwaukee, embora o GOP mantenha uma margem de vitória significativa nessas três principais áreas suburbanas.

Um fator que torna a Wisconsin menos atraente para os democratas no papel é que os sindicatos representam apenas cerca de metade da força de trabalho do setor privado na Wisconsin em comparação com os outros dois estados, de acordo com estatísticas federais.

Ao longo dos anos, os resultados das eleições na Wisconsin muitas vezes refletiram o cenário demográfico e geográfico mais desafiador para os democratas. Embora a Wisconsin tenha proporcionado margens maiores para Barack Obama do que a Pensilvânia em suas duas eleições, os democratas conquistaram mais vitórias na Pensilvânia em 2000, 2004 e 2020. Em 2022, a Wisconsin apresentou um desafio mais formidável para os democratas em comparação com os outros dois estados. O democrata Tony Evers conseguiu apenas uma vitória significativamente menor na corrida para governador na Wisconsin, em comparação com os colegas democratas Gretchen Whitmer na Michigan e Josh Shapiro na Pensilvânia. O senador republicano Ron Johnson também manteve seu assento na Wisconsin, enquanto o GOP abriu mão de um assento no Senado em aberto na Pensilvânia.

No entanto, em 2022, estrategistas de ambos os partidos consideram a Wisconsin como a melhor perspectiva para Harris e o maior desafio para Trump entre os principais estados de batalha do Cinturão da Ferrugem.

Uma das razões para isso é o notável crescimento de Madison, a segunda maior cidade de Wisconsin. Além de servir como capital do estado e lar de sua universidade pública de bandeira, Madison evoluiu para se tornar um importante centro de biotecnologia e finanças. Apesar de Dane County, que inclui Madison e seus subúrbios, estar Adding população a uma taxa mais rápida do que qualquer outro condado de Wisconsin, tornou-se cada vez mais democrata: a participação democrata nas eleições presidenciais de 2016, governatoriais e presidenciais de 2018 e 2020, e na eleição para governador de 2022 aumentou para 79%, e finalmente para 82% na eleição altamente disputada para a Suprema Corte do estado de 2023, que girou em torno da questão do direito ao aborto.

Outro fator que contribui para o sucesso dos democratas em Wisconsin é a sua capacidade de manter a competitividade em áreas menores, que é uma prioridade máxima para o presidente do Partido Democrata, Ben Wikler. De acordo com o Centro para Estratégias Rurais, uma maior parcela de residentes em Wisconsin vive em cidades de tamanho médio, e os democratas se saem melhor nessas comunidades do que em Michigan e Pensilvânia. Incluem-se cidades como Eau Claire, Appleton, La Crosse e os "condados BOW" (Brown, Outagamie e Winnebago) centrados em torno de Green Bay.

O consultor democrata Pete Giangreco nota que a continuidade da competitividade do partido na área de Green Bay é um testemunho de sua abrangência no estado e um fator crucial em sua capacidade de vencer em Wisconsin. “O mercado de Green Bay é basicamente o termômetro de todas as eleições de Wisconsin e vem se movendo mais em nossa direção”, disse ele. “Isso porque há mais pessoas com ensino superior e pessoas de cor se mudando para lá. Houve uma significativa saída de pessoas de Milwaukee e Chicago para Green Bay. Isso não é como Scranton ou Wilkes-Barre na Pensilvânia, que eram antigas bases democratas, mas mudaram para o outro lado”.

Michigan tem sido o estado mais promissor para os democratas nos últimos anos. Não apenas os democratas se saíram melhor lá em todas as eleições presidenciais desde 2000, como agora controlam todos os quatro cargos constitucionalmente eleitos do estado (três dos quais são ocupados por mulheres), ambas as cadeiras do Senado dos EUA e ambas as câmaras da legislatura do estado. No entanto, este ano, operadores de ambos os partidos consideram Michigan uma corrida mais próxima para Harris do que Wisconsin. “Michigan tem algumas particularidades”, disse o pesquisador republicano Gene Ulm, que está trabalhando no estado. “Há alguns fatores incomuns em jogo lá”. A maior particularidade de Michigan é a raiva de sua grande e anteriormente inclinada para os democratas população árabe-americana devido ao apoio da administração Biden à guerra da Israel em Gaza. Esse descontentamento se espalhou mais amplamente entre os estudantes universitários. Os democratas de Michigan também devem enfrentar um esforço sustentado do Trump para persuadir trabalhadores da indústria de que o empurrão da administração Biden para uma transição mais rápida para veículos elétricos (que Harris apoia) destruirá empregos domésticos. Além disso, embora Biden fosse o candidato, os democratas enfrentavam o risco de uma menor participação de jovens eleitores negros, especialmente homens mais jovens.

No entanto, os democratas têm várias vantagens no estado. O foco no direito ao aborto após o revogamento da Roe v. Wade pelo Supremo Tribunal deu um impulso à momentum do partido em subúrbios brancos-collars em todo o estado, especialmente entre as mulheres: as pesquisas de saída em 2022 mostraram que Whitmer venceu quase 70% das mulheres brancas com ensino superior. Assim como em Wisconsin, os democratas mantiveram sua competitividade em muitas cidades de tamanho médio de Michigan melhor do que em muitos outros estados; da mesma forma, os democratas de Michigan se saem ligeiramente melhor com trabalhadores brancos do que em muitos outros lugares. Com Harris substituindo Biden, os organizadores estão cautelosamente otimistas quanto à rejuvenescência da participação entre os eleitores negros. “Havia uma notável ausência de entusiasmo entre esses eleitores nos últimos meses”, disse Branden Snyder, assessor sênior da Ação de Detroit, um grupo de base que mobiliza eleitores de cor e de classe trabalhadora em Michigan. “A perspectiva de uma mulher negra se tornar presidente dos Estados Unidos trouxe uma nova energia e entusiasmo a essas comunidades”.

Finalmente, a Pensilvânia é amplamente considerada a mais difícil das três para Harris. Também é o estado que os analistas geralmente acreditam ser o mais provável de fornecer o voto de colégio eleitoral número 270 para o vencedor final em novembro (Wisconsin foi o ponto de virada em 2016 e 2020). “Para mim, o ponto de virada é a Pensilvânia”, disse Giangreco. “Se vencermos a Pensilvânia, [Harris] será presidente. É realmente, realmente difícil ver como se vence a Pensilvânia e se perde Michigan ou Wisconsin. Não acontecerá”.

Shifts semelhantes são evidentes no cenário político da Pensilvânia, espelhando tendências em Wisconsin e Michigan. Assim como nos outros estados, os democratas viram ganhos em subúrbios brancos-collars, especialmente durante a era Trump. Biden conseguiu uma vitória impressionante nos quatro condados suburbanos principais em torno de Filadélfia em 2020, acumulando cerca de 300.000 votos a mais do que Clinton em 2016.

No entanto, os democratas expressaram preocupações com a possível apatia do eleitor e o aumento do apoio a Trump entre os eleitores negros em Filadélfia. Enquanto isso, os republicanos estabeleceram uma vantagem robusta e duradoura entre a grande população branca de classe trabalhadora da Pensilvânia.

As pesquisas de saída de 2020 revelam que Trump obteve uma margem maior entre os eleitores brancos de classe trabalhadora na Pensilvânia do que nos outros dois estados. Além disso, a análise do Centro para Estudos Rurais indica que Trump se saiu significativamente melhor em comunidades de tamanho médio e menor na Pensilvânia do que nos outros estados de eleição. Isso pode estar relacionado à significativa perda de empregos na indústria na Pensilvânia nas últimas décadas.

“A Pensilvânia se tornou um estado muito melhor para os republicanos”, afirmou Ulm, observando a diminuição da vantagem de registro de democratas desde 2020. “Lugares que costumavam ser fortesiras democratas não são mais tão assim”.

Dante Chinni, fundador do American Communities Project, identifica muitos dos locais onde o apoio a Trump é mais forte como "Subúrbios do Meio" – áreas predominantemente de classe média fora dos centros urbanos dominadas por eleitores brancos da classe trabalhadora, semelhantes aos condados de colar azul ao redor de Pittsburgh.

Essas regiões, de acordo com Chinni, eram antes baluartes democratas, mas desde então mudaram para uma posição mais simpática a Trump. "Esses eram redutos sindicais...e no passado, isso significava que eram democratas", disse Chinni. "Mas eles mudaram. Eles se tornaram Trumpistas. Normalmente, ele vence em lugares pequenos. Mas esses são os lugares onde Trump tem a maior concentração de votos densos."

Enquanto o pesquisador republicano Patrick Ruffini é cético quanto à força de Harris na Wisconsin, ele concorda que a Pensilvânia é a melhor oportunidade de Trump para recuperar um dos principais estados da Faixa da Ferrugem.

Como um católico branco mais velho com raízes na Pensilvânia, Ruffini reconhece a vantagem regional de Biden no estado durante as eleições de 2020. No entanto, ele duvida que Harris possa replicar esses resultados. "Eu duvido que Harris possa replicar isso", disse Ruffini. "Além disso, o ambiente da questão pode ser pior para Harris na Pensilvânia do que em outros lugares devido à questão do fracking e à simpatia persistente [por Trump] do tiroteio em Butler, Pensilvânia."

Democratas, por outro lado, veem potencial para que Harris alcance margens substanciais nos subúrbios de Filadélfia ao apelar para os eleitores a favor do direito ao aborto e tentando reverter a queda na participação dos eleitores negros na cidade em si.

"O paraíso é conseguir os números de 2016 na cidade de Filadélfia e os números de 2020 nos subúrbios de Filadélfia", disse o pesquisador Geoff Garin. "Se você fizer isso...sua aritmética no estado começa a ficar boa."

Para qualquer um desses três estados desviar de seus padrões habituais de votação seria uma quebra com as tendências políticas recentes. Para Michigan e Pensilvânia desviar significativamente seria uma quebra com uma tendência muito mais profunda.

Todos os três estados formam parte fundamental do que eu rotulei em 2009 como "a muralha azul" – os 18 estados que votaram nos democratas em todas as seis eleições presidenciais entre 1992 e 2012. Os três estados adotaram coletivamente uma posição pró-democrata em 2016 e 2020.

Desde 1980, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin votaram da mesma forma em todas as eleições presidenciais, exceto em 1988, quando Wisconsin votou em Michael Dukakis enquanto os outros dois estados apoiaram George H.W. Bush. Mesmo os governos desses estados foram controlados pelo mesmo partido em todas as eleições desde 1994, exceto em uma única ocasião.

A convergência entre Michigan e Pensilvânia pode ser traçada até a metade do século 19. Em 1856, a Pensilvânia apoiou o democrata James Buchanan para a presidência, enquanto Michigan apoiou John C. Fremont, o primeiro candidato da Partido Republicano. No entanto, os dois estados não votaram em candidatos presidenciais diferentes novamente até 1932, quando Roosevelt venceu a Pensilvânia e Michigan apoiou o incumbente Herbert Hoover. Depois dessa breve divergência, Michigan e Pensilvânia votaram predominantemente no mesmo candidato em todas as eleições presidenciais desde 1940, com a exceção de 1976, quando Michigan apoiou o republicano Gerald Ford enquanto a Pensilvânia votou no democrata Jimmy Carter.

Como um todo, Michigan e Pensilvânia divergiram em suas preferências de voto apenas quatro vezes nas 42 eleições presidenciais desde que os dois partidos maiores se tornaram as forças políticas dominantes na América. Na verdade, os dois estados até votaram contra ambos os partidos em 1912, juntando-se a seis outros estados no apoio à candidatura de terceira via de Theodore Roosevelt.

Este grupo de estados, notavelmente Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, provou ser um fator decisivo significativo nas eleições americanas. Esses três estados votaram no mesmo candidato presidencial em 17 das 26 eleições desde 1920, com o candidato vitorioso emergindo vitorioso em 15 dessas 17 vezes. Nas 9 eleições em que eles dividiram seus votos, o candidato que levou dois desses três estados emergiu vitorioso 7 vezes. Fora disso, apenas os candidatos democratas Al Gore em 2000 e John Kerry em 2004 falharam em garantir uma vitória limpa, enquanto os republicanos Thomas Dewey em 1948 e o democrata Hubert Humphrey em 1968 só conseguiram prevalecer com dois deles em seu currículo.

A tendência histórica de congruência entre esses três estados, particularmente entre Michigan e Pensilvânia, não indica necessariamente que eles permanecerão alinhados em novembro. Como Garin esclarece, "Considerando o quão apertados foram os resultados nessas eleições, eles ainda poderiam chegar a resultados diferentes."

Não há certeza de que o candidato que obter mais vitórias nesses estados sairá como o Presidente eleito. Harris enfrenta a possibilidade real de vencer tanto Michigan quanto Wisconsin, mas ainda assim ficar atrás se Trump vencer na Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte.

Uma coisa, no entanto, é inegável: qualquer que seja o resultado em novembro, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin – os colossais campos de batalha, do contrário conhecidos como "Mi-Pa-Wi" – terão uma influência significativa nele.

