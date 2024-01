Destaques da história

Por dentro do mundo de Charles e Ray Eames, o casal mais ilustre do design

Uma nova exposição na Barbican Art Gallery, em Londres, celebra o legado de Charles e Ray Eames

Os Eames foram dois dos designers mais influentes do século XX

Os seus desenhos são reproduzidos até aos dias de hoje e os originais são bastante valiosos

A sua história é também relatada em The World of Charles and Ray Eames(Thames & Hudson)

Os Eames estavam entre os designers mais influentes do século XX e muitos exemplos dos produtos e mobiliário desenvolvidos no escritório de Los Angeles que fundaram durante a Segunda Guerra Mundial continuam a ser produzidos atualmente. Charles morreu em 1978 e Ray uma década depois, mas a sua influência em numerosas disciplinas de design perdurou e é apoiada pelo trabalho do Eames Office, que deu à equipa do Barbican acesso ao seu extenso arquivo.

The World of Charles and Ray Eames é a primeira exposição britânica dedicada ao casal desde 1999, e tem como objetivo olhar para além dos designs de mobiliário que são familiares a muitos de nós, como resultado da sua omnipresença em hotéis, restaurantes e terminais de aeroportos.

"A maioria das pessoas compreende o seu trabalho através do mobiliário, mas o resto da produção do gabinete, como os filmes que fizeram e o design gráfico, só é conhecido por pessoas com esses interesses específicos", diz-me a curadora Catherine Ince, que editou o catálogo extremamente informativo com a Thames & Hudson.

"Sentimos que há muito a dizer sobre os aspectos menos conhecidos do seu trabalho, por isso tentámos concentrar-nos em trazer à luz projectos que talvez tenham sido temporários ou não realizados e que só sobreviveram graças à documentação. Esta abordagem ajuda a mostrar o alcance e a profundidade do trabalho que realizaram e as coisas que os preocupavam".

Oferecendo uma visão aprofundada da sua contribuição para os campos da arquitetura, design de mobiliário e comunicação visual, a exposição apresenta mais de 380 obras que variam em escala, desde um simples cartão de visita a um enorme cone de nariz em contraplacado moldado de um avião militar experimental.

Os fãs de mobiliário não ficarão desiludidos - modelos à escala real das primeiras cadeiras de plástico moldado e uma série de protótipos de assentos em contraplacado, fibra de vidro e metal são destaque - mas foi feito um esforço para retratar a produção diversificada do Gabinete Eames ao longo de quatro décadas.

De facto, se existe um tema dominante na curadoria da exposição, é a capacidade do gabinete para comunicar ideias utilizando uma vasta gama de técnicas e meios. Vários projectos fotográficos e cinematográficos desenvolvidos para clientes empresariais e governamentais demonstram esta abordagem multimédia pioneira. Entre eles, conta-se uma recriação do filme de múltiplos ecrãs apresentado pela IBM na Feira Mundial de Nova Iorque em 1964-65, que foi recentemente restaurado e digitalizado pela Biblioteca do Congresso em Washington D.C.

A produção arquitetónica do casal está representada por desenhos e modelos, incluindo um modelo à escala 1:50 especialmente encomendado de duas Case Study Houses concebidas na década de 1940. As casas foram construídas utilizando um sistema inovador de componentes pré-fabricados e os Eames viveram numa delas desde a sua conclusão em 1949 até ao fim das suas vidas.

O interior desordenado e peculiar da Casa Eames é retratado em fotografias e, juntamente com as prateleiras que exibem colecções de brinquedos de lata e máscaras mexicanas, ajuda a dar uma ideia dos gostos eclécticos do casal e das suas vastas fontes de inspiração.

Se há algo que falta é uma noção mais íntima da personalidade e da vida dos Eames fora do escritório. Ince diz que sentiu que era mais importante contar a sua história através do trabalho e salienta, com razão, que "o seu carácter está presente em tudo o que fizeram". Vários exemplos de cartas, notas e presentes que trocaram fornecem algumas informações sobre a sua relação, mas fica-se com uma sensação mais parecida com a de ter acabado de ver um documentário sólido do que um filme biográfico de verrugas e tudo.

Os fãs de Eames que visitem a exposição vão gostar de descobrir novos aspectos da produção multidisciplinar da dupla e absorver a riqueza de material nunca antes visto, enquanto os recém-chegados ao seu trabalho ficarão impressionados com a sua ambição e relevância contínua.

No momento em que escrevo isto, estou confortavelmente sentado numa cadeira criada por eles em 1958, que incorpora o legado duradouro destes designers com visão de futuro e fundamentalmente humanistas.

The World of Charles and Ray Eames está patente na Barbican Art Gallery de 21 de outubro de 2015 a 14 de fevereiro de 2016. O catálogo coincidente, daThames & Hudson, jáestá disponível.

