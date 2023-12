Por dentro da restauração de 760 milhões de dólares da catedral de Notre Dame

Enquanto turistas e parisienses se reuniam à porta da catedral classificada pela UNESCO para admirar o regresso de um dos seus elementos mais emblemáticos - por enquanto, ainda envolto em andaimes - o estaleiro de Notre Dame continuava em pleno andamento. Cerca de 500 artesãos estão ocupados com os esforços de reconstrução, trabalhando para garantir que o marco parisiense esteja pronto para a sua grande reabertura ao público daqui a menos de um ano.

"É fascinante ver como algo de tão grande valor histórico está a ser restaurado", diz Stephan Book, um turista que visita Paris vindo da Suécia com a filha e o pai de 80 anos. "E a ambição de fazer tudo isto em cinco anos", acrescentou, "é como quando Kennedy disse que (os humanos) iam à Lua".

Numa visita recente ao local da construção, o Presidente Emmanuel Macron prometeu que as obras estavam "dentro do prazo" para que a Notre Dame abrisse ao público a 8 de dezembro de 2024, cinco anos e sete meses após o incêndio que destruiu grande parte do edifício de 860 anos em abril de 2019.

"Quando os Jogos Olímpicos chegarem (em julho), esperamos ter desempalmado a parte superior do pináculo e concluído a maior parte da cobertura, para que os parisienses e os visitantes de todo o mundo possam ver como a catedral está perto de reabrir", disse Philippe Jost, da Rebuilding Notre Dame de Paris (o organismo público responsável pela conservação e restauro da catedral), ao parlamento francês a 13 de dezembro.

Os que admiram a estrutura gótica do exterior já estão entusiasmados com a perspetiva de poderem voltar a entrar na catedral.

"A primeira vez que vim a Paris foi há 60 anos, depois há 40 anos", disse o pai de Stephan, Göran Book, que se lembra de ter entrado em Notre Dame em todas as suas anteriores visitas a Paris. "Agora tenho 80 anos", acrescentou. "Se ainda for vivo no próximo ano, terei de voltar para ver a reabertura."

Um esforço monumental

De acordo com o site Rebuilding Notre Dame de Paris, há cerca de 250 empresas e ateliers de arte em toda a França encarregados de "trabalhar no renascimento da catedral". Entre eles, carpinteiros, pedreiros, montadores de andaimes, escultores, douradores, vidreiros e até construtores de órgãos, que estão a restaurar os 8.000 tubos e 115 registos do grande órgão de Notre Dame, o maior de França.

Após o incêndio de 2019, os dois primeiros anos de trabalho foram dedicados à segurança do edifício, à conclusão dos estudos do projeto e à adjudicação dos concursos. A fase de restauro começou então oficialmente em setembro de 2021.

Nos últimos meses, os avanços mais visíveis foram feitos no restauro da estrutura do telhado, do pináculo e das grandes galerias superiores.

Alban Dubois, que trabalha como empregado de mesa no Café Panis, do outro lado da rua de Notre Dame, tem observado os progressos diários a partir das janelas do seu local de trabalho.

Estava lá, a servir às mesas, no dia do infame incêndio, e lembra-se de ver, em estado de choque, as chamas aumentarem e as janelas do seu restaurante ficarem cada vez mais quentes. "As pessoas juntaram-se (no restaurante) e ficaram a olhar sem poder fazer nada", disse. "Algumas pessoas estavam a chorar... Foi tudo muito triste".

Agora, Dubois aguarda com expetativa a reabertura da catedral e prevê que muitas pessoas passarão por lá para a visitar. "Apesar de (Notre Dame) estar aqui há tantos anos, vai ser um pouco como uma inauguração", disse ele.

De acordo com Jost, espera-se que 14 milhões de visitantes "afluam para ver os resultados do restauro".

Marcando o século XXI

Embora a aparência original de Notre Dame seja restaurada, o Presidente Macron também expressou o desejo de que o nosso século "tenha o seu lugar entre os muitos outros que figuram nas obras desta catedral".

No início deste mês, anunciou um concurso para permitir que artistas contemporâneos recriem seis dos vitrais do lado sul de Notre Dame, a fim de "marcar este século XXI".

De forma igualmente comemorativa, o nome do general francês que estava a supervisionar a reconstrução de Notre Dame antes da sua morte num acidente de montanha no início deste ano, foi gravado na madeira do pináculo. Jean-Louis Georgelin "permanecerá para sempre" parte de Notre Dame, disse Macron, que participou pessoalmente no processo de gravação a 8 de dezembro, dia em que o pináculo de carvalho da catedral recuperou o seu lugar.

Os nomes de outras pessoas que participaram na reconstrução de Notre Dame também foram gravados de forma permanente na nova catedral. No dia 16 de dezembro, foi colocado um tubo selado no interior do galo dourado montado no topo do pináculo, contendo um documento com os 2.000 nomes das pessoas que participaram nas obras.

O anterior galo da catedral tinha sido encontrado, danificado entre os escombros, no dia seguinte ao incêndio. No seu interior encontravam-se as relíquias (os restos mortais) de Saint Denis e Saint Geneviève, bem como um fragmento da coroa de espinhos de Cristo, que permaneceram intactos e foram agora colocados no interior do novo galo, segundo a Diocese de Paris.

O galo antigo - juntamente com os seis vitrais que serão substituídos - será alojado num novo museu dedicado a Notre Dame, cuja abertura foi anunciada recentemente por Macron. "Será um museu de arte, um museu de história, um museu para descrever o local de construção permanente da Notre Dame de Paris", afirmou.

O custo da reconstrução da Notre Dame deverá rondar os 700 milhões de euros (767 milhões de dólares americanos). No total, 846 milhões de euros ($928 milhões de dólares americanos) foram angariados em doações de 340.000 doadores em 150 países, de acordo com a Rebuilding Notre Dame de Paris.

Jost disse que qualquer dinheiro doado que não seja gasto na reconstrução será provavelmente usado para "beneficiar a catedral" de outras formas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com