Por dentro da nova cabine de classe executiva da Air France

A companhia aérea estreou a impressionante cabina de classe executiva de 48 lugares, anunciada pela primeira vez no ano passado, num voo de Paris para Nova Iorque, a 20 de janeiro.

Os novos assentos podem ser convertidos numa cama plana com quase dois metros de altura e incluem também uma porta deslizante para criar "um espaço totalmente privado".

As comodidades de entretenimento assumem a forma de um ecrã de entretenimento de alta definição 4K de 17,3 polegadas, bem como de auscultadores com redução de ruído e uma ligação Bluetooth que permite aos passageiros utilizarem os seus próprios auscultadores.

Embora todos os lugares tenham acesso direto ao corredor, os do centro estão equipados com um painel central que pode ser baixado quando os passageiros voam juntos.

A nova cabina estará disponível para os passageiros da classe executiva que viajam para Nova Iorque, Rio de Janeiro e Dakar, Senegal, este inverno. Será alargada a outros destinos ao longo do ano, à medida que mais aviões forem sendo renovados.

Na primavera passada, a Air France revelou que 12 Boeing 777-300ER da sua frota de longo curso iriam ser sujeitos a uma renovação contínua nos próximos meses.

A classe económica premium de 48 lugares do avião também está a ser melhorada, com a introdução de um modelo de assento reclinável, já disponível no Airbus A350, com 96 centímetros de espaço para as pernas.

A Air France é uma das várias companhias aéreas que estão a introduzir novas e luxuosas cabinas de classe executiva.

AAmerican Airlines já tinha revelado planos para suites de luxo com portas de privacidade e assentos deitados na sua frota de longo curso.

De acordo com um comunicado divulgado no ano passado, os lugares da Flagship Suite da AA estarão disponíveis em todos os Airbus A321XLR e Boeing 787-9 entregues a partir de 2024.

Marnie Hunter, da CNN, contribuiu para este artigo.

Fonte: edition.cnn.com