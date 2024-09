Por conseguinte, as reduções de custos importantes são esperadas nos escalões superiores da Volkswagen.

Devido a uma queda significativa na demanda por carros novos e a necessidade de garantir fundos para investimentos futuros, os líderes da empresa de carros propuseram algumas medidas de corte de custos rigorosas. Até o fechamento de fábricas está sendo considerado. A presidente do conselho de trabalhadores está determinada a se opor a isso.

A cúpula da empresa defendeu seu plano rigoroso de corte de custos durante uma reunião com funcionários em sua fábrica de Wolfsburg. "Temos cerca de um ano, talvez dois, para virar as coisas", disse o Diretor Financeiro, Arno Antlitz, falando a mais de 10.000 funcionários. "Estamos gastando mais do que ganhamos com a marca, e isso não pode continuar."

A empresa planeja usar as economias para financiar novos produtos. "Precisamos de dinheiro agora para investir pesadamente", disse o chefe da marca, Thomas Schäfer. "Se conseguirmos reduzir nossos custos de forma sustentável e investir em uma gama de modelos inovadores que nem a concorrência nem os clientes já viram, então nos colocaremos para o futuro."

Problemas de Superprodução

Antlitz apontou para problemas de supercapacidade, destacando que, na Europa, cerca de dois milhões de carros a menos são vendidos todos os anos em comparação com os níveis pré-pandêmicos, e essa tendência provavelmente não mudará. Para a VW, com uma participação de mercado de cerca de um quarto na Europa, isso se traduz em perder as vendas de cerca de 500.000 veículos - o equivalente às vendas de duas fábricas.

A VW não forneceu detalhes sobre os potenciais locais que poderiam ser fechados. A empresa havia afirmado anteriormente que o fechamento de fábricas seria um último recurso se medidas alternativas não pudessem ser tomadas rapidamente. A VW opera fábricas de veículos em Wolfsburg, Emden, Osnabrück, Hannover, Zwickau e Dresden, além de fábricas de componentes em Kassel, Salzgitter, Braunschweig e Chemnitz.

Conselho de Trabalhadores: "Isso Não É o Nosso Caminho"

Os funcionários receberam a notícia com oposição vocal. A empresa não ofereceu nenhuma nova informação sobre seu plano de economias intensificado durante o evento do conselho de trabalhadores. O maior fabricante de automóveis da Europa havia anunciado que apertaria ainda mais suas medidas de corte de custos devido à situação que piora. Isso também poderia envolver o fechamento de fábricas individuais e demissões.

O conselho de trabalhadores e a IG Metall já haviam anunciado uma resistência significativa. "Cortar custos, fechar fábricas, demitir trabalhadores. Isso não é o nosso caminho", disse a presidente do conselho de trabalhadores e do conselho de trabalhadores do grupo, Daniela Cavallo, e exigiu um plano até 2035. Em VW do passado, questões como essas sempre foram resolvidas de forma diferente. "Parceria, até mesmo em conflito! É isso que estamos dizendo adeus", disse Cavallo, dirigindo-se à gestão. "Quem quiser quebrar com a nossa DNA vai encontrar a forte resistência dos trabalhadores."

Cavallo enfatizou a importância das fábricas da VW para as cidades onde estão localizadas. "Trata-se de tudo." A VW não está em apuros devido a locais alemães e custos de pessoal altos. A empresa está em apuros porque a diretoria não está fazendo seu trabalho. "Quem sempre tem as costas contra a parede não consegue uma equipe atrás de si. E uma coisa é clara: sem essa força de trabalho, não sairemos dessa crise."

Não haverá fechamento de fábricas ou demissões antecipadas com o conselho de trabalhadores na Alemanha. Em vez disso, questões fundamentais, como orientação de produto e tecnologia, utilização sustentável de fábricas ou liderança tecnológica, precisam ser abordadas. "O desenvolvimento técnico precisa ser fortalecido e assumir um papel de liderança", disse Cavallo. Além disso, o sistema de bateria precisa ser aprimorado, e acima de tudo, a liderança precisa ser atualizada. "A coordenação e os processos de tomada de decisão entre o grupo, a marca e a Volkswagen AG são uma bagunça completa", disse Cavallo.

