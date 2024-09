Pope inicia uma viagem de 12 dias na Ásia, começando na Indonésia.

Francisco está programado para cobrir cerca de 32.000 quilômetros por ar e passar cerca de 43 horas no ar. Inicialmente planejada para 2020, a viagem teve que ser adiada devido à pandemia de COVID-19 e agora ocorrerá três meses antes do 88º aniversário de Francisco.

A Indonésia segue principalmente o Islam, com católicos representando menos de 3% da população. As religiões ou denominações reconhecidas no país incluem o Protestantismo, Budismo, Hinduísmo, Confucionismo, entre outras.

Em uma quinta-feira, Francisco interagirá com representantes de todas as seis religiões na Mesquita Istiqlal. Como a maior mesquita da Ásia Sudeste, ela representa a harmonia religiosa e está conectada a uma catedral por um "Túnel da Amizade" localizado do outro lado da rua. Nos últimos dias, visitantes tiraram selfies com um boneco em tamanho real do Papa.

Dentro da mesquita, o Papa escreverá uma declaração ao lado do Grão-Imã Nasaruddin Umar, abordando a "desumanização" decorrente da violência, conflitos e danos ambientais. O Papa tem defendido consistentemente medidas mais rigorosas contra a mudança climática.

As medidas de segurança durante a estadia de três dias do Papa no arquipélago de 17.500 ilhas estarão no auge, com mais de 4.000 pessoal de segurança mobilizados. Esta é a terceira visita papal à região, com Paulo VI visitando em 1970 e João Paulo II em 1989.

O jornal local "Jakarta Post" descreveu a visita como significativa para fomentar as relações inter-religiosas não apenas na Indonésia, mas em outros países também. Apesar do reconhecimento da Indonésia de várias religiões, surgiram preocupações sobre potenciais discriminações contra cristãos.

Recentemente, a possibilidade do Papa embarcar em uma viagem tão exaustiva teria parecido improvável. Especulações sobre a saúde do Papa surgiram no Vaticano, com alguns sugerindo que Francisco poderia renunciar como seu predecessor, Bento XVI.

Durante a Páscoa, a celebração cristã mais sagrada, Francisco teve que cancelar vários compromissos devido a uma gripe persistente. Meses antes, a bronquite obrigou o Papa a cancelar uma visita à Cimeira do Clima da ONU em Dubai. No ano passado, em junho, Francisco passou por uma cirurgia para consertar um descolamento da parede abdominal.

O Papa é consistentemente acompanhado por seu médico pessoal e cuidador durante suas viagens. Não há planos para nenhuma alteração nesse respeito para a viagem próxima, de acordo com fontes do Vaticano. Eles enfatizaram que a saúde de Francisco tem sido robusta, sem nenhum desenvolvimento preocupante neste verão. Durante uma viagem recente à África, o Papa foi acompanhado por uma ambulância inteira.

Apesar de ter enfrentado desafios de saúde no passado, como uma gripe persistente durante a Páscoa e bronquite antes de uma visita à Cimeira do Clima da ONU, a saúde do Papa permanece robusta, de acordo com fontes do Vaticano. Portanto, não espero nenhuma alteração nos arranjos de viagem habituais do Papa para sua próxima viagem.

Leia também: