Polónia ativa caças para proteger o espaço aéreo enquanto a Rússia bombardeia a Ucrânia com mísseis

A Polónia, membro da NATO que faz fronteira com a Ucrânia, disse que activou dois pares de caças F-16 e um avião-tanque aliado na manhã de terça-feira, depois de a Rússia ter lançado o seu último ataque mortal com mísseis contra a Ucrânia, visando a capital Kiev e a região oriental de Kharkiv.

"Gostaríamos de informar que está a ser observada uma intensa atividade de aviação de longo alcance da Federação Russa, que está relacionada com a realização de ataques no território da Ucrânia", escreveu o Comando Operacional da Polónia no X. Disse que activou um par de caças estacionados numa base em Łask e em Krzesiny "a fim de garantir a segurança do espaço aéreo polaco".

A decisão surge dias depois de os militares polacos terem dito que acreditavam que um míssil russo tinha entrado e saído do espaço aéreo polaco. A Rússia intensificou os seus ataques à Ucrânia durante o período de Ano Novo e, na sexta-feira, desencadeou o maior ataque de mísseis desde o início da sua invasão em grande escala, há quase dois anos.

O vice-ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Władysław Teofil Bartoszewski, convocou o encarregado de negócios da Rússia, Andrei Ordash, e entregou-lhe uma nota a pedir uma explicação. Mas a Rússia disse que "não dará explicações" até que sejam apresentadas provas concretas, informou a mídia estatal russa RIA Novosti.

Ordash disse à RIA Novosti que a nota "continha apenas acusações infundadas", acrescentando que a Polónia "se recusou a fornecer provas de que o míssil era de origem russa".

A Rússia lançou outro ataque pesado de mísseis e drones contra a Ucrânia durante a noite de terça-feira, atingindo edifícios residenciais e infra-estruturas civis em todo o país, depois de o Kremlin ter prometido que o ataque da Ucrânia à cidade russa de Belgorod "não ficará impune".

Segundo as autoridades russas, pelo menos 25 pessoas morreram e 108 ficaram feridas no ataque ucraniano de sábado.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que iria vingar o "crime" e, desde então, as suas forças armadas têm bombardeado a Ucrânia com mísseis todos os dias.

Pelo menos quatro pessoas morreram e 92 ficaram feridas nos ataques de terça-feira de manhã, segundo o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

"Os nossos soldados da defesa aérea estão a fazer um trabalho incrível há três dias. Desde 31 de dezembro, os inumanos russos já utilizaram cerca de 170 'Shaheds' [drones] e dezenas de mísseis de vários tipos. A grande maioria deles foi dirigida contra objectos civis", escreveu Zelensky no Telegram.

"A cidade está em chamas

Os ataques da Rússia durante a noite causaram sete incêndios em seis bairros de Kiev, disse o ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, na terça-feira. Mais de 130 pessoas foram evacuadas de um edifício alto no distrito de Solomainskyi, onde 20 pessoas foram resgatadas. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas na capital.

Na região de Kiev, duas pessoas morreram num incêndio num edifício residencial no distrito de Fastiv. Na cidade de Vyshneve, pelo menos sete pessoas ficaram feridas e cinco edifícios de apartamentos e 40 automóveis ficaram danificados.

Peter Zalmayev, Diretor da Iniciativa para a Democracia na Eurásia, disse que acordou em Kiev na terça-feira de manhã e descobriu que "toda a cidade estava em chamas".

"O meu prédio estava a tremer com as ondas de choque de um dos mísseis hipersónicos que estavam a ser disparados sobre os nossos céus", disse Zalmayev à CNN. "Tive medo que o edifício se pudesse desmoronar".

Zalmayev disse que algumas infra-estruturas de energia também parecem ter sido atingidas, o que ele chamou de uma lembrança da tentativa do presidente russo Vladimir Putin no ano passado de quebrar a rede de energia da Ucrânia e armar o clima de inverno.

"Pode ser que o início de 2024 seja o começo de uma nova campanha para tentar destruir as nossas instalações eléctricas e o nosso abastecimento de água", disse Zalmayev.

Tensão na fronteira

A fronteira da Polônia com a Ucrânia se estende por mais de 300 milhas (500 quilômetros) e tem sido palco de vários sustos desde o início da invasão em grande escala da Rússia, já que sua guerra na Ucrânia ameaça se espalhar para os países europeus vizinhos.

Em novembro de 2022, um míssil de fabrico russo aterrou nos arredores da aldeia rural polaca de Przewodow, a cerca de 6,4 quilómetros a oeste da fronteira com a Ucrânia. Dois cidadãos polacos morreram na explosão, que marcou a primeira vez que um membro da NATO foi diretamente atingido durante o conflito.

Tanto as forças russas como as ucranianas utilizaram munições de fabrico russo durante o conflito, com a Ucrânia a utilizar mísseis S-300 de fabrico russo como parte do seu sistema de defesa aérea antes de receber o sistema Patriot, de fabrico americano.

Apesar dos receios iniciais de que a Rússia pudesse ter atingido a Polónia em 2022, o Presidente polaco, Andrzej Duda, afirmou na altura que não havia "qualquer indicação de que se tratasse de um ataque intencional à Polónia". O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, concordou com a avaliação.

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, concordou com a avaliação. Em vez disso, Duda disse que havia uma "grande probabilidade" de se tratar de um míssil de defesa aérea do lado ucraniano que tinha caído na Polónia num "acidente" enquanto interceptava mísseis russos. Confirmou que o foguetão era muito provavelmente um S-300 de fabrico russo.

Durante o ataque aéreo de sexta-feira - o maior ataque à Ucrânia desde o início da invasão russa em grande escala - os militares polacos informaram que um "objeto aéreo não identificado" entrou no espaço aéreo polaco a partir do território ucraniano.

O oficial militar mais graduado da Polónia, o general Wiesław Kukuła, disse que "todas as indicações" sugeriam que o objeto era um míssil russo. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse na sexta-feira que a aliança "permanece vigilante" após o incidente.

Esta é uma história em desenvolvimento e será actualizada.

Antonia Mortensen, da CNN, contribuiu com a sua reportagem.

