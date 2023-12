Político regional pró-Putin encontrado morto à porta de casa

Vladimir Egorov, deputado à Duma da cidade de Tobolsk pelo partido no poder, Rússia Unida, tinha 46 anos na altura da sua morte, segundo o jornal russo Kommersant, citando o serviço de imprensa do Comité de Investigação da Região de Tyumen, na Rússia.

Não havia "sinais externos de morte criminosa" no corpo de Egorov, disseram os investigadores ao Kommersant. O comité "não pôde confirmar as informações sobre as circunstâncias da morte do deputado" ao Kommersant, disse, uma vez que "ainda estão a realizar uma autópsia".

A agência noticiosa estatal russa TASS informou na quinta-feira que Egorov "foi encontrado morto em Tobolsk", citando também o comité regional. O canal não oficial Telegram Baza - que tem ligações aos serviços de segurança russos - disse que o corpo de Egorov "foi descoberto no pátio da sua casa na rua Kedrovaya" na quarta-feira.

O Kommersant e a TASS informaram que os investigadores ainda estão a apurar as causas da morte de Egorov, enquanto a Duma da cidade de Tobolsk publicou um obituário na sua página das redes sociais na quinta-feira, dizendo que Egorov morreu "em resultado de um acidente".

A Duma elogiou Egorov - seu vice-presidente antes da sua morte - por ter prestado "apoio abrangente aos participantes da Operação Militar Especial e às famílias dos militares" que lutavam na Ucrânia e por ter tomado "parte ativa na vida social e política da cidade".

Junta-se a uma lista de russos proeminentes que morreram por suicídio ou em acidentes inexplicáveis nos últimos meses e anos, incluindo vários homens de negócios com ligações às duas maiores empresas de energia da Rússia.

Entre esse grupo encontrava-se Ravil Maganov, o presidente da Lukoil, a segunda maior empresa russa de petróleo e gás, que anteriormente tinha tomado a invulgar posição pública de se pronunciar contra a guerra da Rússia na Ucrânia. Maganov morreu depois de cair da janela de um hospital em Moscovo, segundo a agência noticiosa estatal russa TASS.

De acordo com a polícia indiana, Pavel Antov, outro membro do partido Rússia Unida, que liderou o ranking da Forbes dos 100 funcionários públicos mais ricos da Rússia em 2018, morreu na Índia em dezembro passado, depois de cair do terceiro andar do seu hotel.

Meses antes da sua morte, tinha reafirmado o seu apoio a Putin, depois de ter negado que tivesse publicado uma mensagem anti-guerra no WhatsApp, culpando um "infeliz mal-entendido e um erro técnico".

Em maio, o vice-ministro russo da Ciência e do Ensino Superior, Pyotr Kucherenko, morreu depois de adoecer num avião com uma delegação russa que regressava de uma viagem de negócios a Cuba. Um jornalista que disse ter falado com Kucherenko nos meses anteriores à sua morte afirmou que Kucherenko se sentia refém do governo russo e temia pela sua própria segurança.

