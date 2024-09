- Polêmica disputa eleitoral envolve nova política de semáforo

Berlim (dpa) – Foi a catástrofe prevista. As previsões anteriores sugeriam que a coalizão do semáforo em Berlim provavelmente sofreria uma grande derrota nas eleições na Turíngia e Saxônia. A única dúvida era quanto seria ruim.

As projeções iniciais às 18h sugeriam que era mesmo terrível, mas poderia ter sido pior. O FDP não conseguiu entrar no parlamento estadual da Turíngia, ficando de fora de ambos os parlamentos. Os Verdes, que já estavam no poder em ambos os estados, também não alcançaram a faixa de 5% na Turíngia, deixando sua reeleição na Saxônia incerta. Pelo menos o SPD evitou a vergonha de não estar representado em um parlamento estadual pela primeira vez na história da República Federal, embora seus resultados estivessem apenas em dígitos únicos em ambos os estados.

Os partidos que compõem o governo federal nunca haviam se saído tão mal juntos em eleições estaduais. O fato de que o Partido da Esquerda (BSW) na Turíngia tenha obtido resultados significativamente melhores do que o SPD, Verdes e FDP juntos, e que o AfD agora está quase três vezes mais forte do que a coalizão do semáforo lá, diz tudo. O fato de que os parceiros da coalizão conseguiram consertar as coisas pouco antes das eleições e concordar com as consequências do ataque com faca em Solingen sem disputa pública não ajudou muito.

Melhoria do semáforo: "Agora deve finalmente começar"

Na noite das eleições, do quartel-general do SPD em Berlim, vieram as desculpas habituais da parcela de culpa do semáforo na derrota eleitoral. Sim, a constante discussão na coalizão cansa as pessoas, disse a líder do partido Saskia Esken. Sim, isso deve finalmente mudar. Sim, eles já prometeram isso antes. "Mas agora deve realmente começar", enfatizou Esken, fazendo uma pausa após cada palavra para efeito.

Se o semáforo ainda tem força para isso, ainda resta a ser visto. Um primeiro teste será a implementação das decisões sobre política migratória e de segurança que o governo federal apresentou na última quinta-feira. A União tentará pressionar o governo sobre esse assunto, e pode haver resistência das alas esquerdistas dos Verdes e do SPD. O orçamento ainda precisa passar pelo Bundestag.

Próxima eleição do SPD na Brandemburgo mais importante

Mas acima de tudo, eles provavelmente manterão um perfil baixo nas próximas três semanas. Porque então a próxima eleição na Alemanha Oriental está chegando. E essa é ainda mais importante para o SPD do que as da Turíngia e Saxônia. Porque os social-democratas têm fornecido continuamente os ministros lá desde 1990. Se a reeleição do atual Dietmar Woidke falhar, a disciplina no SPD pode desmoronar.

Então também pode se tornar desconfortável para Scholz, que anunciou confiantemente antes das férias de verão que queria liderar seu partido nas próximas eleições federais. Todos os especulações sobre um cenário Joe Biden, no qual Scholz poderia renunciar a favor do mais popular ministro da Defesa Boris Pistorius (SPD), estão sendoCurrently dismissed by the party leadership. "Queremos e iremos com Olaf Scholz nas próximas eleições federais", repete o líder do SPD Lars Klingbeil como um mantra.

No entanto, Esken deixa claro na noite das eleições que espera que Scholz torne as posições do SPD no governo mais claras. "Ele deve acima de tudo deixar claro que este governo é liderado pelo SPD. Isso também deve ser notável."

A discussão sobre eleições antecipadas devido ao enfraquecimento da coalizão do semáforo pode reacender nos próximos dias e semanas. No entanto, o fato de que todos os partidos do semáforo teriam que contar com uma derrota continua a falar contra esse passo. Atualmente, eles estão juntos entre 29 e 34 por cento nas pesquisas nacionais em comparação com 52 por cento nas eleições de 2021.

Nos últimos meses, as especulações sobre novas eleições atribuíram principalmente ao FDP a dissolução da coalizão. No entanto, os Liberais, com seus resultados nas pesquisas nacionais de 4 a 5 por cento, provavelmente têm o menor interesse em uma eleição antecipada do Bundestag agora.

Nouripour irritado com "discussão desnecessária"

O líder do Partido Verde Omid Nouripour recentemente se referiu à coalizão do semáforo como um "governo de transição" - mas é quase impensável que ele ou seu partido ponham um fim abrupto a essa "fase de transição". Os Verdes estão firmemente convictos de seu papel como força estabilizadora no estado. Nos estados onde agora estão ocorrendo eleições, eles enfatizam que são os únicos que se distanciaram claramente do BSW, que questiona o apoio à Ucrânia. Sair da coalizão em um momento em que uma segunda presidência de Donald Trump parece possível e a Ucrânia continua a lutar? Dificilmente.

No entanto, Nouripour deixa claro no domingo de eleições quanto está irritado com a aparência da coalizão do semáforo. "Esta discussão desnecessária nesta coalizão prejudicou a todos. E isso também é uma parte da conta que estamos vendo agora."

União entra na fase quente para a decisão sobre a pergunta K

Na União, o domingo de eleições é visto como o início da fase final para a decisão sobre a pergunta K - que, segundo os líderes da CDU e CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, deve ser tomada no final do verão - provavelmente após a eleição estadual na Brandemburgo no dia 22 de setembro.

Merz é geralmente considerado o candidato com as melhores chances na União. No entanto, há preocupação na CDU de que o ministro-presidente da Baviera possa apostar em Merz ter problemas devido a possíveis turbulências nas próximas semanas. É um segredo aberto que Söder ainda considera-se o melhor candidato a chanceler.

Tempos desafiadores esperam o CDU até depois das eleições na Brandemburgo, com potenciais dissidentes tentando ultrapassar a barreira estabelecida por Merz contra a AfD. Apesar das diretrizes claras da sede do CDU em Berlim, pode haver alguns indivíduos ansiosos para desafiar essa barreira.

Merz também pode encontrar obstáculos em relação à BSW, especialmente se o CDU não conseguir ultrapassar a BSW no processo de formação do governo. Inicialmente, Merz era tão contrário à cooperação com a BSW quanto com a AfD. Segundo Merz, Wagenknecht é extremista em alguns assuntos e liberal em outros, declaração feita após as eleições europeias em junho. No entanto, após pressão deCampaigners no leste, Merz retirou essa declaração, considerando a questão da cooperação uma decisão dos estados.

A AfD comemora outra conquista

Embora a AfD não tenha alcançado um avanço em ambos os estados federais, a presidente do partido, Alice Weidel, ainda aclamou como uma "vitória histórica" e um "funeral para essa coalizão" em sua reação inicial.

A AfD vê seu recente aumento para se tornar o partido mais forte na Turíngia, pela primeira vez desde sua fundação em 2013, como um passo significativo para adquirir mais influência nacional. Embora a situação atual não permita perspectivas de eleições do Bundestag em 2025, já que outros partidos recusam-se a colaborar com a AfD, que é considerada uma suspeita de extrema-direita pela agência de proteção constitucional, o partido tem os olhos no ano de 2029. Sua estratégia: se o descontentamento do público com a AfD e a aceitação do partido alcançarem níveis suficientes até então, poderá fazer diferença no nível federal.

BSW busca um papel na política federal

Enquanto isso, Sahra Wagenknecht e seu partido BSW estão lutando para se tornar ativos na política federal. Se as negociações da coalizão se materializarem, o partido recém-criado tem como objetivo apresentar demandas que afetem o governo federal. Wagenknecht já nomeou o cessar das entregas de armas à Ucrânia, mais esforços diplomáticos do governo federal e uma rejeição à estação de mísseis dos EUA na Alemanha como condições para a participação da BSW no governo da Turíngia.

