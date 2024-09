- Poderia a Saxónia transformar-se num Brombeurland após a eleição?

Aliança Abundante na Saxônia? Há uma possibilidade de uma coligação entre a CDU, SPD e a Aliança de Sahra Wagenknecht, provisionalmente nomeada de "União Blackberry". O apelido advém do fato de que nenhum país no mundo possui preto (representando a CDU), vermelho (significando a SPD) e roxo (representando a Aliança de Sahra Wagenknecht) em sua bandeira nacional.

A blackberry serve como inspiração, já que a fruta exibe as cores dos potenciais parceiros de coligação em diferentes estágios de maturação. O termo "União Blackberry" foi inicialmente criado pelo cientista político Karl-Rudolf Korte em um ensaio detalhando sua perspectiva sobre as eleições estaduais do leste.

Na eleição estadual da Saxônia no domingo, a União Saxã ficou à frente do AfD (30,6%) com um total de 31,9% dos votos. Devido à firme recusa do Ministro-Presidente da CDU, Michael Kretschmer, em colaborar com o AfD e a Esquerda, a única opção viável para a União é uma aliança com o BSW (11,8%) e a SPD (7,3%), ou com o BSW e os Verdes (5,1%).

Até agora, a Saxônia tem sido governada por uma "Coalizão Quênia". As cores preto, verde e vermelho em sua bandeira também estão presentes na bandeira da África Oriental. No entanto, Kretschmer prefere chamá-la de "Coalizão da Saxônia".

A SPD é um potencial parceiro nas negociações da coligação para a eleição estadual da Saxônia, junto com a CDU e a Aliança de Sahra Wagenknecht, como sugerido pelo apelido "União Blackberry".

