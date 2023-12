Poderá Brian Laundrie ainda estar vivo se estiver na Reserva Carlton, na Florida? Eis o que pensam os especialistas em sobrevivência

No dia 1 de setembro, Laundrie regressou na carrinha de Petito à casa do casal em North Port, na Florida, depois de uma viagem pelo país que o casal tinha feito no início do verão, segundo a polícia. Os restos mortais de Petito foram encontrados mais tarde no condado de Teton, no Wyoming.

Laundrie não foi acusada de qualquer irregularidade no assassínio de Petito. Os pais de Laundrie disseram à polícia que ele saiu de casa a 13 de setembro - um dia antes do que tinham dito inicialmente aos investigadores - para fazer uma caminhada na Reserva Carlton , nas proximidades.

Dezenas de agentes de agências como o FBI, o Departamento de Polícia de North Port, a Comissão de Vida Selvagem da Florida, vários gabinetes do xerife e equipas de busca e salvamento K9 têm feito buscas na reserva desde que os pais de Laundrie falaram pela primeira vez com a polícia, a 17 de setembro.

"A Reserva Carlton é, por vezes, um local vasto e implacável. Atualmente, tem água até à cintura em muitas áreas", afirmou a polícia de North Port numa publicação no Facebook no mês passado. "Este é um trabalho perigoso para as equipas de busca, pois estão a atravessar pântanos infestados de jacarés e cobras e trilhos inundados para caminhadas e ciclismo."

A CNN perguntou a especialistas em sobrevivência se é possível que Laundrie esteja vivo se ele estiver na reserva desde meados de setembro. Eis o que eles disseram.

Depende dos mantimentos e da experiência

Numa entrevista à ABC que foi para o ar na semana passada, a irmã de Laundrie, Cassie Laundrie, disse que ele já tinha feito viagens de até cinco dias no Trilho dos Apalaches. Ela disse que seu irmão é um "sobrevivencialista medíocre".

Robert Urban, fundador e instrutor-chefe da Urban Survival Academy, disse acreditar que é altamente improvável que alguém que não seja profissionalmente treinado em tácticas de sobrevivência consiga sobreviver na reserva durante tanto tempo.

"O clima da Flórida é muito, muito difícil", disse Urban à CNN. "Sou um especialista com muita experiência, e seria tudo o que eu poderia fazer para sobreviver por (mais) de três semanas. Uma pessoa sem experiência não pode ter sorte e sobreviver naquele tipo de clima".

A lista de desafios que Laundrie poderia enfrentar não é pequena. Há animais selvagens que o podem magoar, incluindo mocassins de água, porcos, ursos e crocodilos, disseram especialistas em sobrevivência à CNN. Também houve avistamentos de panteras na reserva no passado. Se Laundrie esteve na reserva durante tanto tempo, é provável que também não estivesse a funcionar com a melhor mentalidade, acrescentaram vários especialistas, devido à ansiedade de tentar fugir às autoridades e tentar sobreviver, o que poderia prejudicar as suas capacidades de sobrevivência.

"Quando se está cansado, não se está tão defensivo, não se está tão vigilante como se deveria estar", disse Urban.

Jason Marsteiner, fundador e presidente da The Survival University, disse que quando envia estagiários do seu programa para a natureza selvagem - por apenas uma semana depois de terem passado por um curso de 50 dias - eles têm dificuldades.

"Vinte e cinco dias naquela área é extremamente difícil. Eu não gostaria de o fazer e tenho treino na selva, tenho treino na montanha", disse. "Ele não dorme bem e, quando não dormimos, enlouquecemos lentamente, pelo que tomaria más decisões, faria más escolhas e penso que isso o levaria a ser encontrado, a ficar ferido ou a morrer".

Ele precisaria de abrigo, água e comida

Não se sabe ao certo o que Laundrie levou consigo quando partiu. Os pais disseram à polícia que ele saiu de casa com uma mochila. Os especialistas dizem que uma grande parte da possibilidade de Laundrie ainda estar vivo se estivesse na reserva depende do grau de preparação que tinha quando alegadamente entrou e da sua capacidade de encontrar os três elementos básicos: abrigo, água e comida.

"Se ele tivesse meios para desinfetar a água através de filtração e (abrigo) para se proteger das intempéries e coisas do género, poderia sobreviver durante um certo período de tempo", disse o especialista em sobrevivência Dave Canterbury a Erin Burnett, da CNN, na quinta-feira. "Se ele tivesse meios para recolher alimentos e processá-los, poderia sobreviver ainda mais tempo".

Mas Laundrie provavelmente teria que processar e cozinhar a comida que ele coleta, acrescentou Canterbury, e se seu sistema de filtragem de água falhasse, ele teria que encontrar outra maneira de desinfetar a água. Ambas as coisas provavelmente exigiriam que ele acendesse uma fogueira. Mas o porta-voz da polícia de North Port, Josh Taylor, disse a Randi Kaye, da CNN, na sexta-feira, que as autoridades não encontraram nenhuma evidência física de Laundrie na reserva. A polícia também contestou o facto de ter sido encontrado um parque de campismo usado recentemente - informação que foi dada à CNN por uma fonte próxima da família Laundrie.

"Começar a fazer fogo vai ser uma grande proibição para (Laundrie) se ele não quiser ser encontrado ou visto, por isso acho que vai ser muito difícil para ele ficar lá fora por um longo período de tempo", disse Canterbury. Mas ele acrescentou que Laundrie poderia ter tido o suficiente em sua mochila para sobreviver até este ponto.

Alan McEwen, um fazendeiro de gado e homem do ar livre que vive perto da reserva, disse que a área parece "lama", com partes da reserva atingindo níveis de água na altura dos joelhos e da cintura - o que torna extremamente difícil acampar naquela região selvagem.

"As palmeiras, só por si, são suficientes para nos fazer tropeçar, quando andamos por elas, quando tropeçamos nelas", disse McEwen a Chris Cuomo, da CNN, na sexta-feira à noite. "Os mosquitos levam-nos, qualquer pessoa que ande por ali mais de um dia sem spray de mosquitos, enlouquece com os insectos que nos apanham e tudo o resto".

"Não há forma possível de alguém sobreviver naquele estado", acrescentou. "Ninguém."

Na opinião de Byron Kerns, fundador da Itchatad Outdoors Survival School, a necessidade mais imediata de Laundrie seria água, e se ele tivesse uma bomba de filtragem de água com ele, isso poderia durar por galões. Mas passadas três semanas, Laundrie precisaria de arranjar comida e, se não tiver formação e não tiver as ferramentas certas, saber o que comer e como o conseguir pode ser complicado.

"Os insectos também podem ser uma fonte de proteínas no deserto, mas será que ele sabe disso?", disse Kerns.

Os especialistas acham que ele não está vivo ou não está lá dentro

O advogado da família de Laundrie, Steven Bertolino, disse à CNN, em resposta a uma pergunta, que tem "esperança" de que Laundrie ainda esteja vivo. Taylor, o porta-voz da polícia de North Port, disse à CNN que é "certamente possível" que Laundrie esteja viva.

"Não há nada que sugira uma coisa ou outra", disse Taylor num e-mail.

Os especialistas em sobrevivência com quem a CNN falou parecem concordar que Laundrie ou já não está viva ou não está na reserva.

"As autoridades provavelmente têm alguns dos melhores profissionais do país à procura dele e não encontraram nenhum sinal dele", disse Marsteiner. "Os 25.000 acres parecem grandes, mas quando se tem tanta gente a vasculhar a área, não é bem assim."

É altamente improvável que ele possa estar a acampar e continuar a fugir às equipas de busca que o têm procurado, acrescentou Urban.

"Um tipo não treinado, habituado a andar em trilhos, não vai escapar a uma equipa de especialistas como esta, apenas escondendo-se", disse Urban, acrescentando que também acredita que Laundrie ou não está na reserva ou não está vivo lá.

Se Laundrie estiver na reserva, mas já não estiver vivo, encontrá-lo torna-se mais difícil à medida que os dias passam, acrescentou Urban, com o movimento da água e da areia, bem como dos animais que passam. Mas também não há indícios de que Laundrie tenha morrido.

"Quando há algo morto, há abutres a voar por todo o lado", disse McEwen a Cuomo na sexta-feira. "Não se vêem abutres a voar em lado nenhum, e nenhum abutre tem voado em qualquer direção deste local."

Fonte: edition.cnn.com