Pode um casal monogâmico tornar-se não monogâmico? É possível, mas não é fácil, dizem os especialistas

Cada vez mais, vejo no meu consultório casais de todas as idades que sempre tiveram relações monogâmicas, mas que agora estão a pensar seriamente em abrir as suas relações. São casais jovens que estão a começar, casais com filhos pequenos e uma hipoteca, e ninhos vazios que procuram encontrar as suas asas.

As razões para dar o salto variam. Muitas vezes, um ou ambos os parceiros podem estar a sentir-se sexualmente insatisfeitos na relação principal - pode ser por tédio, libido desencontrada ou desejo de explorar novos horizontes. Por vezes, há um desejo de sentir a excitação e a energia que surgem quando as pessoas se relacionam pela primeira vez com alguém novo. Também é possível que um ou ambos os parceiros não acreditem na monogamia. Para alguns casais, o sexo sempre foi um problema, apesar de o resto da relação funcionar.

Independentemente da razão, o interesse pela não monogamia - participação em relações sexuais não exclusivas - está a aumentar. Num estudo de 2020 com 822 pessoas atualmente monogâmicas, realizado por Justin Lehmiller, investigador do Instituto Kinsey, quase um terço disse que ter uma relação aberta era a sua fantasia sexual favorita e 80% queriam concretizá-la.

O que acontece se a sua relação começar por ser monogâmica e você ou o seu parceiro mudarem de ideias? Isso não tem de condenar a sua relação, disse Lehmiller. "A investigação sugere que a qualidade da relação é, de facto, bastante semelhante nas relações monogâmicas e nas relações consensualmente não monogâmicas", afirmou. "Ambos os estilos de relacionamento podem funcionar bem - e ambos podem falhar também."

Acredito que a chave para o sucesso da não monogamia está numa palavra: consensual. Conhecida como não monogamia ética, esta abordagem é diferente das relações monogâmicas em que os parceiros se enganam uns aos outros. Uma relação eticamente não monogâmica envolve duas pessoas que se identificam como um casal mas que não estão comprometidas com uma relação tradicional, de acordo com a sexóloga Yvonne Fulbright.

"Deram um ao outro a oportunidade de namorar ou ter relações sexuais com outras pessoas de forma independente", disse Fulbright, que vive na Islândia. "Muitas vezes, uma componente fundamental para que estas relações resultem é o facto de a outra relação ser apenas sexual, não romântica ou emocional. Não há qualquer engano no facto de se envolverem em relações sexuais com outras pessoas".

Alguns casais podem achar a não monogamia ética mais fácil do que outros. Isso inclui aqueles que discutiram a possibilidade de uma relação aberta desde o início, bem como os casais LGBTQ. "Na minha experiência, os casais gays e queer têm mais facilidade com a não monogamia", disse a terapeuta sexual Dulcinea Alex Pitagora, de Nova Iorque.

"Tiveram de fazer mais introspeção e comunicação em torno da sua identidade sexual ou de género", disse Pitagora. "Este tempo adicional gasto a compreender quem são, o que querem e a aprender a comunicá-lo encaixa-se muito bem na comunicação sobre a não monogamia."

Pesando os prós e os contras da não monogamia

Para os casais que optam por abrir as suas relações de forma ética, pode haver benefícios. "A não monogamia pode ser gratificante e um catalisador para o autocrescimento", disse a terapeuta sexual de Wisconsin, Madelyn Esposito. "Este auto-crescimento pode aprofundar a compreensão e o desejo pelo seu parceiro principal, uma vez que tem espaço para se explorar a si próprio e às suas próprias necessidades sexuais fora dos limites relacionais."

Numa relação aberta, existe frequentemente menos pressão para que todas as suas necessidades sexuais sejam satisfeitas pelo seu parceiro, afirmou a terapeuta sexual Rachel Needle, da Florida. "E há menos pressão sobre si para satisfazer todas as necessidades sexuais do seu parceiro. Isto dá-lhe a oportunidade de desfrutar da atividade sexual com o seu parceiro, mas sem tensão ou ansiedade adicionais."

Por vezes, o calor gerado fora do quarto de dormir acaba por regressar à relação primária. "Muitas pessoas não monogâmicas descobrem que a variedade de parceiros acelera a sua libido e que isso se transfere para o aumento do sexo na relação primária", afirma Lehmiller. "Outra coisa que descobrimos na nossa investigação é que, para além do sexo, estas relações também se podem reforçar mutuamente. Especificamente, o facto de se estar mais satisfeito com um parceiro secundário faz prever um maior compromisso com o parceiro principal."

Mas dar o salto para a não monogamia ética nem sempre é fácil para os casais que têm sido historicamente monogâmicos. Muitas vezes, um dos parceiros está a "conduzir" e o outro é um passageiro relutante que vai à boleia. Por vezes, um casal não consegue chegar a acordo sobre o que constitui a não monogamia (sexo casual com pessoas diferentes versus sair repetidamente com uma pessoa), ou não consegue chegar a acordo sobre as regras (publicar um perfil online, passar a noite, levar alguém para casa, não beijar).

Um dos parceiros pode estar preocupado com o estigma social se os outros descobrirem ou simplesmente não consegue ultrapassar todas as mensagens culturais que idealizam a monogamia. A não monogamia pode despoletar sentimentos fortes como o ciúme e a possessividade. "Até o facto de se falar nisso como curiosidade pode parecer ameaçador para alguns casais/parceiros", disse Fulbright.

O que deve considerar se a não monogamia ética estiver na sua mente?

Faça-o pelas razões certas

Há uma série de motivações positivas para os casais tentarem a não monogamia, mas o que não se quer fazer é confiar na não monogamia para colocar um penso rápido nos problemas existentes. "Usar a não monogamia para resolver uma relação é tão eficaz como ter um bebé para resolver uma relação - é uma péssima ideia", disse Rebecca Sokoll, psicoterapeuta em Nova Iorque. "Precisa de uma relação forte e saudável para fazer a transição para a não monogamia."

Não faça isso para se distanciar do seu parceiro. "A não monogamia ética também pode ser um mecanismo de defesa, uma tática de adiamento, um jogo de esconde-esconde e uma aversão à proximidade", disse a psicoterapeuta Hanna Zipes Basel, do Minnesota, especializada nesta área. "Vejo casais bem sucedidos quando entram na não monogamia com uma relação já segura e funcional, quando ambos desejam igualmente a não monogamia e/ou têm experiência prévia ou fizeram os trabalhos de casa."

Informe-se

"Informe-se sobre a grande variedade de filosofias, estruturas e acordos que são possíveis no mundo da não monogamia ética através de livros, podcasts e artigos", sugeriu a terapeuta sexual Sari Cooper, que dirige o Centro de Amor e Sexo em Nova York. "Escrevam um diário sobre o que cada um de vocês procura através desta transição e discutam esses objectivos com o vosso parceiro para ver se estão na mesma página e, se não, que sobreposições ou compromissos podem funcionar."

Falar, falar e falar mais um pouco

Não há dúvida de que a não monogamia ética requer comunicação - e muita. "Sugiro uma conversa sobre 'e se' antes de alguém passar à ação", aconselhou a terapeuta sexual Tammy Nelson, de Los Angeles. "Falar sobre os potenciais aspectos positivos, bem como sobre as armadilhas de uma possível exploração, pode evitar problemas que podem surgir mais tarde. Quanto mais falarem sobre as questões antes de elas acontecerem, melhor."

Um terapeuta com experiência em trabalhar com casais que procuram a não monogamia ética pode ajudá-lo a pesar os potenciais prós e contras, guiá-lo através do processo e fornecer-lhe um espaço neutro e seguro para discutir as coisas.

Estabelecer regras básicas

Determinem o que é a não monogamia ética para ambos e cheguem a acordo sobre os vossos parâmetros - regras mais rígidas podem ser melhores no início - e planeiem manter a conversa.

"Vejo dezenas de casais por ano que vêm à terapia para tentar negociar as suas expectativas antecipadamente", disse Kimberly Resnick Anderson, uma terapeuta sexual em Los Angeles. "Os casais que fazem os seus trabalhos de casa com antecedência têm uma taxa de sucesso muito melhor do que os casais que se lançam de imediato sem preparação.

"Mesmo os casais que se preparam de forma responsável são muitas vezes surpreendidos pelas suas reacções a determinadas situações e precisam de renegociar os limites."

Na minha experiência profissional, os casais que têm sucesso na não monogamia muitas vezes não precisam de muitas regras, porque confiam um no outro, dão prioridade à relação principal e têm-se em mente durante todo o processo.

Redefinir o fracasso e o sucesso

Se a não monogamia ética não funcionar para si - ou levar a uma separação - isso não significa que seja uma perda. "Considere um casal com filhos que, sem a não monogamia ética, se teria separado, e para quem a não monogamia estabiliza a sua relação", disse a terapeuta sexual Margie Nichols, de Nova Jersey.

"Eventualmente, essa estabilidade não dura, mas a não monogamia ética permite que o casal se separe conscientemente e leve tempo com o processo", disse Nichols. "Por causa da consideração, a família pode continuar a viver junta ou perto uma da outra e ainda se amar e cuidar uma da outra, e não há amargura ou rancor entre os dois. Eu diria que isso é um sucesso - apesar do divórcio".

No fim de contas, os casais que têm sucesso estão ferozmente empenhados na sua relação principal: Protegem-na, acarinham-na e cuidam dela. Asseguram que as suas bases são sólidas e seguras e continuam a crescer e a expandir-se como casal, para além do sexo. A não monogamia pode ser um novo e excitante capítulo para um casal, mas não significa que a história da sua relação chegue ao fim. Deve parecer um começo emocionante.

