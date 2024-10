Pode ser a fúria dos fãs que impede a escalada durante o derby?

Torcedores do Hannover 96 e do Eintracht Braunschweig estão em alvoroço. Surpreendentemente, sua insatisfação não é dirigida um contra o outro; em vez disso, eles estão chateados com a política. Antes do muito antecipado dérbi da Baixa Saxônia, há preocupações sobre segurança e a alocação de ingressos para visitantes. Essas questões podem impedir a violência dos torcedores?

O dérbi da Baixa Saxônia entre Eintracht Braunschweig e Hannover 96 está causando agitação antes do jogo. Antes do confronto da 2ª Bundesliga no domingo (13:30 CET/Sky e atualizações ao vivo no ntv.de), houve até uma rara demonstração de unidade entre as duas torcidas adversárias devido às circunstâncias excepcionais.

Na quinta-feira, grupos de torcedores de ambos os times se reuniram na cidade adversária. Torcedores do Hannover se reuniram em Braunschweig, enquanto os torcedores do Braunschweig protestaram em Hannover. Sua crítica conjunta foi dirigida à ministra do Interior da Baixa Saxônia, Daniela Behrens, e à sua gestão política do dérbi acirrado.

Após vários incidentes e o uso generalizado de pirotecnia em edições anteriores do encontro tradicional, Behrens havia ameaçado excluir torcedores visitantes de dérbis futuros. Para o jogo de domingo, uma exclusão parcial inicial foi imposta. "O fato é que esta é a última chance", disse Behrens em setembro sobre o "conceito de segurança exacerbado" do Eintracht Braunschweig.

Apenas pouco mais da metade dos habituais 2.100 ingressos foi disponibilizada para os torcedores do Hannover, e coreografias e bandeiras de bloco também foram aparentemente proibidas. Portanto, o slogan de protesto dos torcedores do Hannover foi "por uma cultura de torcedores livre, não prejudicada pela intervenção política". Os torcedores do Braunschweig planejam boicotar a "atmosfera organizada" no dia do jogo.

Ambos os protestos de quinta-feira foram acompanhados por uma presença policial substancial e permaneceram pacíficos. Apesar ou por causa das restrições, a polícia em Braunschweig também está em alta alerta para o dérbi de domingo.

Em termos esportivos, a 181ª edição do encontro tradicional tem um favorito claro. Enquanto o Hannover começou a temporada com força e está de olho nas vagas de promoção como quarto na tabela, as coisas não estão tão boas para a equipe em casa. Com apenas quatro pontos, o Eintracht, que também perdeu para os novatos SSV Ulm no fim de semana passado (1-3), está em 17º lugar.

