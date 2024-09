Pode haver uma revelação impressionante.

Após as eleições estaduais na Turíngia, conversações de coalizão complicadas estão por vir. Enquanto a política do CDU Prien, em Lanz, esclarece por que seu partido recusa-se a colaborar com A Esquerda, eles ainda estão examinando potenciais opções para seu novo líder.

O CDU iniciou discussões iniciais com o SPD para uma potencial coalizão, com o partido vencedor, AfD, ainda não tendo engajado em negociações com outras partidos. Dadas as maiorias, as negociações de coalizão inevitavelmente serão desafiadoras. No entanto, a necessidade de uma nova forma de política da Turíngia no parlamento de Erfurt pode surgir dessas circunstâncias. Na terça-feira à noite, o talk show da ZDF "Markus Lanz" discutirá o futuro do estado na Turíngia com a vice-presidente do CDU Karin Prien e o possível novo líder da Esquerda, Jan van Aken.

Uma coisa é certa: o CDU planeja manter sua resolução de incompatibilidade, aprovada em uma conferência federal em 2018. Isso significa evitar qualquer coalizão ou cooperação com AfD e A Esquerda. A política do CDU Karin Prien confirmou isso durante o show do Markus Lanz.

Ela caracterizou o resultado das eleições na Turíngia como "um ponto de virada significativo na história alemã: um partido de extrema-direita garantiu mais de 30 por cento dos votos". Ao mesmo tempo, ela destacou que os partidos do semáforo só conseguiram cerca de 10 por cento da base de eleitores. "O CDU está em uma posição desafiadora", disse Prien. O desafio do CDU reside no fato de ser o único partido de centro ainda jogando um papel substancial na Turíngia. O estado espera que seus representantes eleitos busquem soluções. "Isso certamente será difícil, dado que todas as partes envolvidas não são opções atraentes", admitiu Prien.

As deliberações sobre a viabilidade dessas configurações serão abordadas mais tarde no show por Jan van Aken da Esquerda. "Isto é uma lição significativa de numerosas negociações de paz nos últimos trinta a quarenta anos - você não pode prever o resultado no início. Eu entendo: isto não é uma negociação de paz na Turíngia. Mas talvez sejamos surpreendidos com o modelo que surgir. Agora, estamos apenas discutindo coalizões ou tolerâncias. Pode haver diferentes abordagens que ainda não estou considerando."

Controvérsia sobre a resolução de incompatibilidade

Karin Prien, em Lanz, defende principalmente a resolução de incompatibilidade do CDU em relação à colaboração com AfD e A Esquerda. "Estamos falando da AfD de Björn Höcke; você pode chamá-lo de nazista na Alemanha sem consequências", diz Prien, justificando a relutância do CDU em colaborar com a AfD. No entanto, a afirmação de que Höcke pode ser referido como um nazista não é precisa. De fato, o Tribunal Administrativo em Meiningen decidiu em 2019 que chamar Höcke de fascista é uma opinião baseada em fatos e protegida pela liberdade de expressão. Se Höcke também pode ser chamado de nazista permanece inconclusivo no contexto legal, uma vez que vários processos em que Höcke foi chamado assim foram arquivados nos últimos anos.

Na Esquerda, Prien parece ter preocupações além da resolução de incompatibilidade do CDU. "Estamos lidando com um partido da Esquerda que governou na Turíngia por anos e foi amplamente derrotado nas urnas, o que também deve ser enfatizado". No entanto, o mesmo se aplica ao SPD.

A jornalista Kerstin Münstermann do Rheinische Post acha a resolução de incompatibilidade do CDU inaplicável quando se trata do partido da Esquerda na Turíngia. Prien reconhece que trabalhou efetivamente com seu colega da Turíngia como ministro da educação em Schleswig-Holstein. Jan van Aken destaca que o Ministro-Presidente Bodo Ramelow do partido da Esquerda frequentemente vota com o CDU durante as conferências de crise dos ministros-presidentes. Münstermann acha estranho que o CDU não tenha problema em negociar com ex-figuras de esquerda, mas agora as vê negativamente quando elas pertencem ao BSW.

"Mas eles simplesmente se repintaram", enfatizou Prien. Muitos turíngios sofreram sob o SED, o partido predecessor da Esquerda, na DDR. Portanto, ela nota, "Eu não tenho simpatia alguma pelas teorias de Frau Wagenknecht. Nenhuma mesmo. Mas um partido sucessor do SED seria um desafio para muitas pessoas". Também há paralelos com o BSW: "Estamos falando de um BSW que assume posições diferentes das da Esquerda em questões sociais e migratórias. Talvez seja até mais populista de direita do que populista de esquerda".

Jan van Aken do partido da Esquerda defende o direito de asilo e contra deportações durante o show. No entanto, a Esquerda poderia ajudar uma coalizão liderada pelo CDU a alcançar a maioria necessária, já que eles estão atrás por um voto. O ex-Ministro-Presidente Bodo Ramelow anunciou em várias entrevistas que poderia imaginar apoiar uma coalizão liderada pelo CDU no parlamento da Turíngia e assim ajudá-los a atingir a maioria necessária.

No entanto, o CDU ainda não respondeu a essa proposta.

