Playoffs do futebol americano universitário: A adversidade trouxe o melhor da "equipa da América", diz o treinador principal dos Wolverines, Jim Harbaugh

Michigan, Washington, Texas e Alabama são as quatro equipas que restam para participar nos jogos do Dia de Ano Novo, depois de o Estado da Florida ter ficado de fora dos quatro primeiros classificados.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as semifinais:

Como assistir

O nº 1 Michigan Wolverines (13-0) enfrentará o nº 4 Alabama Crimson Tide (12-1) no Rose Bowl em Pasadena, Califórnia, às 17h (horário de Brasília).

O nº 2 Washington Huskies (13-0) enfrentará o nº 3 Texas Longhorns (12-1) no Sugar Bowl no Caesars Superdome em Nova Orleans às 20h45 ET.

Ambos os jogos serão transmitidos pela ESPN.

Michigan x Alabama

A "equipa da América

Esta é a terceira época consecutiva em que os Wolverines chegam ao College Football Playoff, mas Michigan não conseguiu passar da fase semifinal em cada um dos últimos dois anos.

Este ano, Michigan chega ao jogo como favorito ao título nacional. Mas, fora do campo, Michigan passou por uma época cheia de controvérsia.

No início da época, o treinador Jim Harbaugh foi suspenso dos três primeiros jogos da equipa, uma sanção auto-imposta pelo departamento desportivo de Michigan devido a violações de recrutamento da NCAA. A NCAA, que tem uma investigação em curso sobre o assunto, pode potencialmente optar por acrescentar sanções adicionais nesse caso.

Em outubro, a NCAA abriu um segundo inquérito aos Wolverines por alegado roubo de assinaturas, o que levou à suspensão e posterior demissão do analista de futebol americano do Michigan, Connor Stalions, e o treinador de linebackers, Chris Partidge, foi despedido.

Harbaugh negou que tivesse conhecimento de qualquer esquema de roubo de cartazes de outras equipas, mas aceitou uma suspensão de três jogos - aumentando para seis o seu total de jogos fora da bancada do Michigan.

As duas investigações da NCAA sobre Michigan estão em curso.

Harbaugh disse acreditar que as adversidades trouxeram o melhor dos Wolverines.

"A emoção da equipa. A perseverança. A firmeza destes rapazes. Sim, ao ver isso, tenho de dizer que tem de ser a 'equipa da América'. Os Estados Unidos adoram uma equipa que supera as adversidades e vence a adversidade", disse Harbaugh sobre a sua equipa em novembro.

"Supera o que os pessimistas, os críticos e os chamados especialistas pensam. Esse é o meu tipo de equipa preferido".

Michigan tem sido liderada durante toda a temporada pelo quarterback J.J McCarthy, que provavelmente será vital no confronto da semifinal contra Alabama. O quarterback está projetado para ser uma potencial escolha da primeira ronda no draft da NFL de 2024 e a cotação de McCarthy poderá subir ainda mais se ele conseguir guiar Michigan a um campeonato nacional.

O running back Blake Corum também tem sido fundamental para a forma dos Wolverines esta época e foi nomeado o jogador ofensivo do ano e o jogador de regresso do ano da equipa esta época. O back correu para mais de 1.000 jardas nesta temporada, repetindo o feito impressionante da temporada passada.

Superando todas as probabilidades

O Crimson Tide chega às semifinais com um recorde de 12-1 - sua única derrota foi contra o também semifinalista Texas no início da temporada.

Alabama tem um ataque equilibrado com vários jogadores a contribuir para levar a equipa para a frente, mas a estrela do espetáculo é a transformação do quarterback Jalen Milroe. Milroe teve um início de temporada difícil, lançando duas interceptações na derrota do Alabama para o Texas e foi colocado no banco contra o South Florida na semana 3.

Depois que o Crimson Tide sobreviveu a essa quase virada, o técnico Nick Saban reinseriu Milroe como titular, e ele vem numa trajetória ascendente desde então. Ele já lançou para 2.718 jardas nesta temporada, mas também correu para impressionantes 468 jardas, demonstrando sua habilidade tanto com os braços quanto com as pernas.

"Quando olhamos para mim, não pensamos que sou quarterback", disse Milroe aos repórteres. "Pensam que jogo como defesa, como extremo. Não pensam que joguei como quarterback".

"Quando crescia e ia para o campo, rotulavam-me como recetor ou viam-me como não jogando na posição de quarterback", acrescentou. "Eu venci todas as probabilidades jogando como quarterback, e isso é algo que eu tento fazer o máximo possível."

Nenhum treinador principal de futebol universitário tem mais títulos nacionais do que Saban, que tem sete. Milroe pode ajudá-lo a chegar aos oito.

Washington x Texas

'Seremos bons'

Tal como Michigan, os Washington Huskies chegam às meias-finais com um registo de 13-0 e muito do seu sucesso pode ser atribuído ao quarterback Michael Penix Jr.

Penix, finalista do Troféu Heisman, já lançou para 4.218 jardas e 33 touchdowns. A sua cotação no mercado de trabalho subiu em resultado dos seus bons desempenhos e poderá continuar a subir se for o astro do playoff.

Penix também parece confiante para o Sugar Bowl.

"Não vou mentir, a linha defensiva deles é boa. Mas, ao mesmo tempo, eles não jogaram contra a nossa linha de defesa", disse Penix aos repórteres antes do confronto contra os Longhorns, segundo Brett McMurphy. "Eles jogam bem, mas eu não diria que estamos a jogar contra a linha D dos 49ers ou a linha D dos Eagles, por isso vamos estar bem."

Para além de Penix, o running back Dillon Johnson é a chave para fazer funcionar o ataque dos Huskies. Johnson correu para 1.113 jardas durante a temporada regular e afirma que está de volta à plena forma física antes do Sugar Bowl.

"É a primeira vez que consigo recuperar o meu pé e tem sido uma bênção, porque o tempo de descanso chegou na altura perfeita", disse Johnson aos jornalistas, segundo a ESPN, depois de um mês de descanso devido a uma lesão no pé.

Penix e Johnson terão de trabalhar em conjunto para se libertarem um do outro contra a defesa dos Longhorns.

'Ninguém quer mais'

O Texas Longhorns chega a Nova Orleans com um forte recorde de 12-1 e vai tentar superar Washington depois de perder para os Huskies no Alamo Bowl do ano passado.

Mas os Longhorns têm esperança de que, com o seu ataque em grande forma, consigam vencer os Huskies desta vez.

O quarterback Quinn Ewers teve um ano produtivo e conta com um núcleo de receção veloz, que tentará converter seus lançamentos profundos contra a defesa de Washington.

O defesa Jaylan Ford acredita que a sua equipa sabe exatamente o que está a fazer a caminho da semifinal.

"A mentalidade da equipa está muito boa neste momento. Acho que, na sua maioria, todos perceberam qual é o seu papel e qual é a sua função na equipa", disse Ford antes do jogo, segundo a Sports Illustrated Fan Nation.

"Toda a gente sabe o que precisamos de fazer para ganhar, por isso acho que agora é só garantir que limpamos os erros que cometemos desde que começámos a preparar-nos.

"Sabemos o que queremos realmente alcançar, que é um Campeonato Nacional, e agora que tivemos a oportunidade de competir por um, penso que ninguém o quer mais do que os rapazes desta equipa."

Wayne Sterling e David Close, da CNN, contribuíram para a reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com