Plano de pagamento antecipado acordado com os empreiteiros para projectos de construção de habitações

Ao construir uma residência particular, é crucial estabelecer um acordo de pagamento específico com a empresa construtora para se proteger contra riscos financeiros. De acordo com a ACP (Associação de Construtores de Casas Particulares), a base para os pagamentos antecipados deve ser o real progresso da construção.

Pagamentos antecipados e excessivos podem levar a uma grande parte dos fundos ser gastos se o construtor enfrentar problemas financeiros, deixando a construção pela metade, com fundos insuficientes para concluir com outro contratante.

Ofertas Suspeitas

Ofertas que exigem um grande depósito no momento da assinatura do acordo ou those que requerem pagamento por serviços não executados são vistas com desconfiança pela ACP.

A dica dos especialistas é: Faça o pagamento progressivo combinado apenas após a conclusão da fase de construção correspondente - ou seja, transfira os fundos somente após a conclusão da estrutura, do telhado ou da instalação de encanamento.

Contrato de Construção para o Consumidor Melhora a Posição dos Proprietários

Notavelmente, ao contratar um prestador de serviços para uma propriedade "chave na mão", os proprietários assinam um Contrato de Construção para o Consumidor. O plano de pagamento deve estar incluído neste contrato. Este modelo de contrato, introduzido em 2018, fortalece a posição e os direitos dos proprietários, de acordo com a ACP.

Com o primeiro pagamento progressivo, o contratante deve fornecer um depósito de garantia equivalente a cinco por cento do custo da construção. Este direito deve ser mencionado no modelo de contrato; caso contrário, o plano de pagamento pode ser considerado inválido.

O pagamento final é devido após a aceitação da propriedade - por lei, é exigido um mínimo de dez por cento do valor total para isso em um Contrato de Construção para o Consumidor.

Se tiver dúvidas sobre os valores dos pagamentos e as fases de construção correspondentes, é prudente buscar aconselhamento de advogados qualificados antes de assinar o contrato. Da mesma forma, é benéfico buscar aconselhamento profissional antes de aprovar as fases de construção individuais - por exemplo, de especialistas que possam verificar se o serviço fornecido está livre de defeitos.

Ao avaliar potenciais ofertas de construção, a ACP aconselha a não concordar com condições de pagamento suspeitas, como grandes depósitos na assinatura ou pagamento por trabalho não concluído. Ao seguir as dicas dos especialistas, os proprietários devem fazer os pagamentos progressivos somente após a conclusão da fase de construção correspondente.

