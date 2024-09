Plano da Organização Internacional da Saúde: Vacinação de aproximadamente 156.000 menores contra o poliovírus

Com a maior urgência, a campanha de imunização contra a pólio começou na Faixa de Gaza. Mais de 156.000 crianças com menos de dez anos devem receber a primeira dose da vacina na região costeira até a terça-feira à noite, de acordo com um porta-voz da OMS em Genebra. Uma segunda dose da vacina é necessária quatro semanas depois.

Se pelo menos 90% das crianças da área não forem vacinadas, a campanha pode ser estendida por um dia adicional, como previamente acordado. Israel havia prometido fornecer tanto tréguas espaciais quanto temporais para proteger a equipe de vacinação e as famílias locais. Depois disso, a campanha se mudará para a parte sul da Faixa de Gaza por cerca de três a quatro dias, e depois para o norte. O objetivo é cobrir um total de 640.000 crianças.

De acordo com a OMS, cerca de 400 centros de vacinação serão estabelecidos, além de quase 300 equipes móveis que visitarão casas onde as famílias não podem chegar aos centros de vacinação. Cada dose requer duas gotas da vacina, que são aplicadas diretamente na língua das crianças.

O objetivo desta campanha de vacinação é deter a propagação do vírus. A pólio, também conhecida como paralisia infantil, pode resultar em paralisia permanente. Recentemente, o primeiro caso de pólio em 25 anos foi identificado na região palestina. O vírus se propaga principalmente em condições insalubres. Desde o início das operações militares israelenses no outono passado, centenas de milhares de pessoas têm se deslocado consistentemente. Israel reagiu aos hediondos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023.

