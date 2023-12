Pita Taufatofua: GoFundMe criada pelo porta-bandeira olímpico de Tonga angaria mais de 310.000 dólares

Amplamente conhecido por ostentar o seu peito oleado durante as cerimónias de abertura dos Jogos Olímpicos de verão e de inverno, Taufatofua criou uma página de angariação de fundos GoFundMe, que a CNN verificou, na segunda-feira após a catástrofe.

De acordo com a página GoFundMe, os fundos iriam "para os mais necessitados", bem como para a reparação de infra-estruturas, escolas e hospitais que ficaram danificados.

"Como todos sabem, um grande tsunami provocado por uma erupção vulcânica devastou Tonga... Estamos à procura dos vossos donativos para ajudar o nosso reino insular", diz a página de angariação de fundos. "A vossa ajuda e apoio neste momento de necessidade são muito apreciados".

Descrevendo a erupção como uma "catástrofe sem precedentes", o Primeiro-Ministro de Tonga, Siaosi Sovaleni, acrescentou que uma "pluma de cogumelos vulcânicos" se estendeu a todas as cerca de 170 ilhas do país - das quais 36 são habitadas - afectando toda a população de mais de 100.000 pessoas.

Taufatofua, atleta de taekwondo e esqui de fundo, publicou no Instagram na quarta-feira que ainda não teve notícias do seu pai, o governador de Haapai, que se encontrava na ilha principal de Tongatapu aquando da erupção.

Taufatofua acrescentou no post, no entanto, que a casa da família na ilha de Haapai ainda está de pé.

Acabámos de receber a notícia de que a nossa família na ilha principal de Haapai está em segurança e que a nossa casa de Ha'apai, "Fuino", ainda está de pé! Tem mais de 100 anos e já passou por muitos ciclones e agora por um tsunami", escreveu Taufatofua.

"Ainda não há notícias do meu pai ou da nossa família em Kotu e nas ilhas baixas circundantes.

Herói olímpico

Taufatofua representou Tonga em taekwondo nos Jogos Olímpicos de verão de 2016 no Rio de Janeiro e em esqui de fundo nos Jogos Olímpicos de inverno de PyeongChang em 2018.

O que o tornou viral, no entanto, foram as imagens dele na cerimónia de abertura de 2016, sem camisa, oleado e com um tapete tradicional de Tonga à volta da cintura enquanto agitava a bandeira do seu país. Na Coreia do Sul, dois anos mais tarde, enfrentando o frio, Taufatofua voltou a fazê-lo.

E nos Jogos Olímpicos de verão de 2020, em Tóquio, Taufatofua voltou a encantar os adeptos, aparecendo sem camisola e oleado com a bandeira de Tonga, mas com uma co-bandeira, Malia Maile Paseka, que competiu no taekwondo.

Taufatofua estava a treinar taekwondo e a tentar qualificar-se para os Jogos de 2020 em caiaque de velocidade, um desporto que escolheu como homenagem aos seus antepassados e por razões ambientais.

"Quero sensibilizar para os oceanos, para o nosso planeta e fazer com que as pessoas vejam que o que está a acontecer ao nosso planeta é algo de que todos temos de estar conscientes", disse Taufatofua a Amanda Davies, da CNN Sports.

"Eu adoro estar no oceano, estar no mar. É um desporto que me entusiasma. Ainda não aprendi, mas ao mesmo tempo entusiasma-me".

No entanto, não conseguiu qualificar-se no caiaque de velocidade, o que significa que competiu apenas no taekwondo.

Ainda assim, Taufatofua fez história ao tornar-se a primeira pessoa a competir em três Jogos Olímpicos consecutivos desde a introdução dos Jogos Olímpicos de inverno em 1924.

Na sua publicação no GoFundMe, Taufatofua, de 38 anos, disse que está atualmente num "campo de treino na Austrália".

Fonte: edition.cnn.com