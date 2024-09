Pistorius recebe o Ministro da Defesa Ucraniano Umerow para uma visita inaugural a Berlim

Devido à situação financeira apertada em Berlim, restam cerca de 4 bilhões de euros em ajuda militar para Kyiv no orçamento federal para 2025. Isso é menos da metade do que foi alocado para este ano. Isso gerou descontentamento em Kyiv e dentro da UE. O chanceler alemão Olaf Scholz (SPD) menciona o pacote de ajuda do G7 para a Ucrânia, no valor de 50 bilhões de dólares (aproximadamente 45 bilhões de euros), financiado pelos lucros de ativos russos congelados na Europa, para acalmar essas preocupações. No entanto, ainda há alguns detalhes a serem resolvidos.

Não vou adoçar a pílula; Kyiv e a UE estão claramente desapontados com a redução da alocação de ajuda militar para 2025. Independentemente do pacote de ajuda do G7, não vou mentir, há incerteza e apreensão em torno dos detalhes do financiamento e sua distribuição.

