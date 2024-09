- Pirmasens propõe a aplicação de uma proibição de acolhimento de refugiados

O centro urbano de Pirmasens está considerando uma pausa na recepção de refugiados ucranianos, bem como uma proibição de admitir refugiados de outros países. Esta decisão, tomada pelo prefeito Markus Zwick (CDU), é uma resposta ao aumento contínuo de indivíduos com status de refugiado, segundo comunicado da cidade. A proibição de entrada planejada visa prevenir a marginalização e aliviar a pressão sobre os serviços e instalações existentes na região da cidade.

A pressão é evidente em vários setores. "Nosso escritório de assistência social e centro de empregos não podem mais garantir as ações essenciais para a integração devido à falta de capacidade", foi mencionado. Além disso, as escolas primárias e secundárias locais, bem como os jardins de infância, estão operando em seus limites. "Dadas as circunstâncias atuais, há um risco significativo de exclusão social e societária para os refugiados afetados", a cidade destacou.

Pirmasens havia anunciado anteriormente uma pausa na admissão de refugiados ucranianos em agosto. No entanto, a decisão da cidade foi baseada em dados errados, de acordo com a confirmação do Ministério da Integração. A cidade agora solicitou uma estatística municipal atualizada, que deve estar disponível até o final da semana.

"O prefeito Markus Zwick presume que os novos números atenderão aos requisitos para uma parada na entrada", comunicou a cidade. "Para evitar que a sociedade de Pirmasens seja sobrecarregada, a parada na entrada deverá ser implementada imediatamente." Os ucranianos afetados seriam então direcionados à instalação de recepção temporária mais próxima deles.

A comunicação da cidade destacou o risco de exclusão societária para os refugiados devido à pressão sobre os serviços existentes. Para aliviar isso, o prefeito Markus Zwick está considerando uma parada na admissão de refugiados de todos os países, não apenas ucranianos.

Leia também: