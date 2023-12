Pikes Peak: Carlin Dunne mantém-se "humilde" em busca do quinto título

Provavelmente ninguém conhece tão bem as voltas e reviravoltas da Pikes Peak International Hill Climb como Carlin Dunne, que venceu a lendária corrida - também conhecida como a "Corrida para as Nuvens" - quatro vezes e vai defender o seu título no sábado.

"Depois da corrida, pode levar semanas para se acalmar", disse Dunne a Don Riddell, da CNN Sport , sobre a emoção de vencer. "A experiência é inigualável."

Atingir o auge

O piloto da Ducati - que também era duplo - andava de duas rodas quase desde que conseguia andar. O seu pai era um piloto profissional, enquanto Dunne começou a sua carreira como vendedor de bicicletas.

Antes da corrida de Pikes Peak deste ano, Dunne falou com Don Riddell, da CNN Sport , sobre o rigor com que se preparou para o evento, que também é conhecido como "a corrida para as nuvens".

"É realmente algo diferente trabalhar tão arduamente durante todo o ano para chegar a isto, porque não é só carregar o camião e vir para aqui.

"E chegar à meta a 14.000 pés, estar no que parece ser o topo do mundo, é muito difícil de explicar, é difícil de pôr em palavras."

São precisos pouco menos de 10 minutos para completar a corrida, mas a preparação de Dunne é tanto psicológica como física.

"Para mim, pessoalmente, medito, pratico, faço o percurso na minha cabeça e tento deixar um pouco de lado o fator X, quando se chega à esquina e há uma marmota gigante ou algo do género no meio da pista de corrida.

"Algumas vezes, até fui apanhado. Pensava que sabia onde estava, cheguei à curva e era uma curva completamente diferente.

"Nunca se pode tomar isto como garantido aqui. É preciso ser muito humilde.

Não é para ser tomado de ânimo leve

Pikes Peak é a segunda corrida de desporto motorizado mais antiga dos EUA, remontando a 1916 - a mais antiga é a Indy 500, que começou em 1911. Realizada no Colorado, a corrida demora pouco menos de 10 minutos a ser concluída e é conhecida por exigir elevados níveis de perícia para se conseguir ganhar.

A corrida foi sempre ganha por um americano, exceto em 2016, quando o piloto francês Bruno Langlois venceu.

E para Dunne - que vai participar na subida de montanha pela quinta vez na 97ª edição da corrida - tem de ter o máximo cuidado se quiser chegar à meta, quanto mais ganhar.

"Pode ser perigoso se não levarmos isto a sério", disse Dunne. "Há tantas variáveis num hipódromo como este, tudo, desde animais ao clima.

"É quase como se fosse um organismo vivo, que respira, esta montanha, e temos de a levar a sério.

"É muito humilhante quando se chega lá acima e recebemos muitos corredores de todo o país - de todo o mundo, na verdade - e eles pensam que já passaram por condições climatéricas adversas e engraçadas, mas não sabemos como é até chegarmos lá acima.

"Quando se está sentado na linha de partida e se olha para cima e, potencialmente, há relâmpagos e granizo na linha de chegada, isso mexe com a cabeça dos corredores".

De acordo com Dunne, são as 156 curvas que são particularmente desafiantes.

"Cada curva é tão diferente da outra e é muito fácil perdermo-nos lá em cima. Temos mesmo de fazer o trabalho de casa. E nunca se pode tomar isso como garantido.

"Quando pensamos que sabemos onde estamos, não estamos onde estamos e isso apanhou muita gente desprevenida."

Um processo cuidadoso

Tendo sido coroado o vencedor das motos em 2011, 2012, 2013 e 2018, Dunne ganhou um estatuto lendário na corrida de Pikes Peak.

Estabeleceu o recorde do percurso em 2012, mas este acabou por ser quebrado em 2017 por Chris Fillmore.

Numa entrevista à Cycle World, Dunne revelou que fez uma pausa nas corridas profissionais para se concentrar no seu amor pelo cinema - de 2014 a dezembro de 2017, trabalhou no filme "Dust to Glory 2" - antes de ser convidado pela Ducati para voltar a correr em Pikes Peak.

"Todos sabemos que as corridas de motos podem ser perigosas, mas é preciso tomar as precauções necessárias", sublinhou Dunne.

"Muitas pessoas que não estão familiarizadas com as corridas pensam que podem ser feitas de forma imprudente, apenas com um grupo de tipos a rodar o acelerador e a correr até ao esquecimento.

"Mas nós levamo-lo muito, muito a sério. Tudo, desde a ligação de todos os parafusos da mota, até aos técnicos de pneus, que se certificam de que os nossos pneus estão perfeitos e que as temperaturas estão sempre correctas."

