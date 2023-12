Pierce Brosnan é citado por caminhar em zonas termais no Parque de Yellowstone, segundo um documento do tribunal

As acusações contra Brosnan são: "Viajar a pé em todas as áreas termais e no Yellowstone Canyon confinado a trilhos... e violar encerramentos e limites de utilização" e constam da lista de delitos menores, segundo a ata apresentada no Tribunal Distrital dos EUA no Wyoming.

O sítio Web de Yellowstone dá dicas para se manter seguro dentro do extenso parque nacional conhecido pelas suas fontes termais e géiseres, indicando que "os passeios e trilhos protegem-no a si e às delicadas formações termais".

"Caminhe sempre nos passadiços e nos trilhos designados. Mantenha as crianças por perto e não as deixe correr nos passeios", continuam os conselhos de segurança.

O ator de 70 anos, mais conhecido pelo seu papel de James Bond em vários filmes de "007", foi citado na terça-feira e tem de comparecer no Centro de Justiça de Yellowstone a 23 de janeiro.

A CNN contactou os representantes de Brosnan para comentar o assunto.

Fonte: edition.cnn.com