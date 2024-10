Pico de atingimento da ofensiva russa, de acordo com as avaliações dos especialistas americanos.

Analistas militares americanos preveem uma redução nas ações agressivas da Rússia na Ucrânia nas semanas que se aproximam, atribuindo isso a baixas significativas. Ainda há apreensão entre os serviços de inteligência da Estônia de que Pokrovsk pode cair neste ano.

De acordo com a análise do Instituto de Estudos da Guerra (ISW) com sede nos EUA, é provável que o ataque russo no leste da Ucrânia testemunhe uma redução no ímpeto nas próximas semanas ou meses. Essa redução é esperada devido ao esgotamento das tropas russas designadas para o ataque e suas reservas cada vez menores. As forças russas estão espalhadas em vários fronts, como o Donbass, a ofensiva parada em Kharkiv e a contração das forças ucranianas na região russa de Kursk. O relatório afirma que as forças russas não têm pessoal e recursos suficientes para sustentar operações ofensivas intensas de longo prazo.

O avanço da Rússia vem ocorrendo desde outubro de 2023, quando a ofensiva de verão da Ucrânia no sul estagnou. Recentemente, a Rússia fez progressos rápidos, mas a Ucrânia perdeu seu reduto de longa data, Vuhledar, na região de Donetsk. De acordo com os especialistas do ISW, isso é uma vitória tática para a Rússia, mas estrategicamente, nenhum avanço significativo foi alcançado. Simultaneamente, os defensores ucranianos também estão ficando sem forças.

No campo de batalha hoje, o Estado-Maior Ucraniano relatou 142 tentativas de ataque russo, incluindo 30 direcionadas à cidade disputada por muito tempo, Pokrovsk. Os oficiais afirmam que as tropas russas estão atualmente a sete quilômetros da periferia da cidade. Os serviços de inteligência da Estônia suspeitam que os defensores ucranianos podem ser obrigados a evacuar o importante centro logístico estratégico antes do fim do ano.

"Nos últimos sete dias, a Rússia conseguiu avançar entre um e dois quilômetros em direção a Pokrovsk, onde os ataques intensos estão concentrados", afirmou Janek Kesselmann, vice-chefe dos serviços de inteligência da Estônia, durante uma entrevista à emissora de rádio e televisão pública da Estônia, ERR. Se a intensidade desses ataques persistir, as tropas ucranianas podem ser forçadas a recuar e estabelecer defesas mais fortes a partir de uma posição mais estratégica.

O Grupo de Crise Internacional, um think tank globalmente respeitado, expressou preocupação com a possível queda de Pokrovsk, instando a Comissão a considerar o aumento da ajuda e do apoio ao exército ucraniano. Diante da situação atual, espera-se que a Comissão discuta essas preocupações em uma reunião futura.

