Philadelphia Phillies despede o treinador Joe Girardi

O treinador de bancada Rob Thomson será o treinador interino dos Phillies até ao final da época.

"Tem sido uma época frustrante para nós até este momento, pois sentimos que o nosso clube não jogou à altura das suas capacidades", disse Dombrowski. "Embora todos nós partilhemos a responsabilidade pelas deficiências, senti que era necessária uma mudança e que uma nova voz no clube nos daria a melhor hipótese de dar a volta à situação. Acredito que temos um grupo talentoso que pode voltar ao bom caminho e estou confiante de que Rob, com a sua experiência e familiaridade com o nosso clube, é o homem certo para nos liderar no futuro."

Girardi assumiu as funções de gerente dos Phillies antes da temporada de 2020. Em mais de duas temporadas como capitão do Phillies - incluindo a temporada de 2020 encurtada pela pandemia - a equipe de Girardi acumulou um recorde de 132-141 e nunca chegou à pós-temporada.

Girardi geriu anteriormente os New York Yankees de 2008 a 2017. Levou a equipa ao título da World Series em 2009. Como jogador, Girardi ganhou três anéis da World Series.

