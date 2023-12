Destaques da história

Phil Mickelson: A seca de títulos do golfista continua

Phil Mickelson falha birdie putt de cinco pés para garantir playoff em Pebble Beach

Vaughn Taylor, nº 447 do mundo, vence por uma pancada

A última vitória de Mickelson foi no British Open de 2013

O esquerdino, de 45 anos, tem cinco títulos importantes

É o tempo que Phil Mickelson está sem uma vitória no PGA Tour.

O popular esquerdino chegou a meio centímetro de um playoff de dois homens para acabar com a seca no domingo, mas o seu putt de cinco pés para birdie rolou agonizantemente para fora no último buraco do AT&T Pebble Beach Pro-Am.

A reação do nº 32 do mundo disse tudo: dobrado, com uma mão no joelho e a outra no taco.

"Nunca me passou pela cabeça que não iria conseguir", disse Mickelson aos jornalistas. "Quando não entrou, fiquei um pouco chocado."

O jogador de 45 anos entrou na ronda final com uma vantagem de duas pancadas e admitiu que os nervos desempenharam um papel importante ao permitir que o forasteiro Vaughn Taylor ganhasse o seu primeiro título do PGA Tour em 11 anos.

Se Mickelson tivesse feito o putt no 18, teria forçado um playoff com Taylor e ter-lhe-ia dado a oportunidade de ganhar o seu primeiro troféu desde o British Open de 2013 em Muirfield. E uma oportunidade de ganhar o primeiro prémio de 1.260.000 dólares, em vez dos 756.000 dólares do segundo lugar.

"Joguei um pouco mais apertado durante a ronda do que queria", disse Mickelson, que procurava o 43º título do PGA Tour e a quinta vitória recorde em Pebble Beach.

"Estava a tentar libertá-lo, mas não consegui fazer par nalguns buracos em que precisava de fazer par."

A forma de Mickelson é encorajadora - registou um segundo e um terceiro empatados nos seus últimos quatro torneios - enquanto tenta adaptar-se às mudanças de swing com o novo treinador Andrew Getson, depois de se ter separado do guru de longa data Butch Harmon em novembro.

Mas a coluna das vitórias ainda está vazia e os pontos de interrogação estão a aparecer.

No entanto, o pentacampeão dos principais torneios foi categórico ao afirmar que as quase falhas e a espera contínua por um troféu não estão a diminuir o seu prazer pelo jogo.

"O lado positivo é que estou a divertir-me mais a jogar golfe agora do que nos últimos anos", disse Mickelson.

"Tenho o controlo da bola de golfe. Estou a dar uma variedade de tacadas e a executá-las com facilidade e estou a divertir-me muito.

"Por mais nervoso que estivesse e por mais desiludido que estivesse por não ter ganho, foi muito divertido para mim voltar ao jogo e sentir a pressão. ... Mas isso só me diz que tenho um pouco mais de trabalho a fazer."

Mickelson está certamente a ir na direção certa para tentar o quarto título do U.S. Masters em Augusta, em abril, depois de ter empatado em segundo lugar - embora distante - com Jordan Spieth no ano passado.

Fonte: edition.cnn.com