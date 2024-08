- Petição dos alunos: Incluir a educação sobre depressão no currículo escolar!

Uma enfermidade persistente, semelhante a golpes contínuos na cabeça, roubando vigor, arrancando a esperança e embaçando a consciência. Aqueles que sofrem com ela suportam em silêncio, especialmente em crianças e jovens adultos, a depressão muitas vezes passa despercebida, sendo confundida com timidez ou efeitos da puberdade. Alguns sofreram desde a escola fundamental, mas, em média, cerca de dois alunos de cada turma lutam contra a depressão no ensino médio. Muitos escolhem a solidão, as notas caem, as saídas sociais diminuem. Pais repreendem, professores exigem, colegas zombam, e ninguém entende.

A depressão pode ser letal

A depressão prolongada pode prejudicar significativamente o crescimento, especialmente em crianças e jovens adultos. A probabilidade de abuso de drogas e álcool aumenta, os laços sociais se deterioram e a motivação para moldar o próprio futuro some. A tragédia do sofrimento oculto muitas vezes passa despercebida até ser tarde demais.

A depressão pode ser letal. Aproximadamente 500 jovens e adultos jovens põem fim à própria vida por ano na Alemanha. A depressão é uma das principais causas desses suicídios.

Jovens lideram campanha

Para mudar essa situação, o conselho consultivo jovem da Fundação Alemã para Prevenção da Depressão e do Suicídio iniciou uma petição pedindo que a educação sobre a depressão faça parte integral da programação. Até agora, foram coletadas quase 50.000 assinaturas, com um objetivo de 100.000. Ao atingir essa meta, esses jovens defensores poderão apresentar suas preocupações à presidente da Conferência de Ministros da Educação e Assuntos Culturais, Christine Streichert-Clivot.

Katharina Lachnitt é membro fundadora do conselho consultivo jovem. Ela foi diagnosticada com um "transtorno ansioso-depressivo" com um ano de idade. A morte de um irmão agravou sua depressão, e um diagnóstico de TEPT se seguiu. "Minha capacidade de concentração diminuiu, eu estava sempre melancólica, sofria de dor de estômago e enxaquecas, e tinnitus", lembra Katharina. Seguiram-se terapia e internações hospitalares. A Fundação Alemã para a Depressão buscou estabelecer um conselho consultivo jovem para ajudar jovens afetados e suas famílias.

Em junho de 2021, os primeiros interessados se reuniram, ao ar livre no segundo verão da Covid e em chamadas de vídeo no outono. Eles discutiram a condição, editaram materiais instrucionais e produziram vídeos para professores sobre a depressão adolescente. "Então, decidimos exigir isso", diz Katharina.

A depressão é uma enfermidade

Assim, esses alunos adquiririam conhecimento de que a depressão é uma condição, que pode e deve ser tratada, e que há fontes de apoio disponíveis. O diagnóstico e o tratamento precoce podem influenciar toda a trajetória de vida e encurtar a duração do sofrimento. Quanto mais cedo a depressão for identificada, mais efetivamente ela pode ser abordada.

Aqueles que não são afetados, em média, conhecem pelo menos uma pessoa que luta contra a depressão. Na escola, eles aprenderiam como ajudar those affected and foster understanding towards the suffering.

"Meus colegas costumavam murmurar que eu era sortuda se eu faltasse aula de matemática devido a uma sessão de terapia", lembra Katharina. "Mas eu teria preferido enfrentar a matemática a suportar a depressão".

Katharina encontrou seu envolvimento no conselho jovem útil para gerenciar sua depressão. "Eu posso apoiar os outros, me deu um propósito na vida", ela compartilha. Ela ajuda os outros em sofrimento, fala em conferências e dissipa equívocos online. "Você me inspirou a ir ao hospital", escreveu uma jovem para ela no Instagram. "Eu recebo essas mensagens continuamente", diz Katharina.

Ela mesma esteve no hospital recentemente para estabilização. À medida que a atração para a escuridão dentro de sua mente e coração aumentava, também aumentava a inclinação para se machucar. "Comportamento autolesivo não suicida" é um diagnóstico separado, mas muitas vezes ocorre junto com um transtorno depressivo. Katharina não se machucou por um ano e meio, revela. Quando o desejo se torna insuportavelmente forte, ela busca ajuda. A capacidade de buscar e aceitar ajuda é um grande avanço para aqueles com depressão.

Katharina agora tem 20 anos e está treinando para ser assistente de saúde. "Eu espero não ter que lutar contra a depressão pelo resto da minha vida", diz ela. "Eu já fiz progressos significativos".

