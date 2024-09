- Peter Fox apresenta-se no banheiro da Columbia, provocando entusiastas de dança na piscina

O artista musical Peter Fox, conhecido por sua música "Haus am See", junto com outros músicos de Neukölln, transformou a Columbiabad em um local de concerto. A "Festa na Piscina" foi anunciada inesperadamente pela manhã, e os fãs foram bem-vindos se tivessem um passe válido para natação de verão e identidade com idade mínima de 14 anos, um requisito padrão para indivíduos com essa idade em piscinas de Berlim. Com uma multidão de jovens, as festividades e a dança continuaram tanto nas áreas gramadas quanto na água. Cerca de 3.000 fãs foram autorizados a entrar no evento.

Como dito na conta do Instagram da Columbiabad, Peter Fox declarou: "Vamos nos divertir em um lugar que vem recebendo muitas más notícias recentemente!". A piscina Columbiabad em Neukölln havia sido evacuada várias vezes no verão anterior devido a violência relacionada a jovens. Por exemplo, dois homens atacaram e agrediram brutalmente um guarda de segurança. Após o incidente, foram implementadas medidas de segurança reforçadas.

Os rappers Juju e Gringo estavam entre os convidados para a "Festa na Piscina". O concerto fez parte dos concertos gratuitos Kiez.

A maioria das piscinas de verão fecha no meio de setembro. Algumas, como as piscinas ao ar livre, ficam abertas até o dia 8 ou 15 de setembro. A temporada de natação na praia de Wannsee também termina no dia 15 de setembro. No entanto, podem haver mudanças inesperadas dependendo das condições climáticas.

No entanto, a piscina do Estádio Olímpico fica aberta até o final de setembro, e a piscina em Kreuzberg permanece em operação até o final de outubro.

A publicação no Instagram de Peter Fox mencionou a Columbiabad como um local para se divertir após sua recente má publicidade. Devido a incidentes passados de violência relacionada a jovens, foram implementadas medidas de segurança reforçadas na piscina.

Leia também: