- Pessoas notáveis fazem parte da última iteração.

Três ex-estrelas de "The Bachelorette", Gerda Lewis (31) e Jessica Haller (34), junto com o ator e sensação do TikTok Helge Mark (30), estão entre os 16 primeiros concorrentes confirmados para a próxima temporada de "The Betrayal". Organizado por Sonja Zietlow (56), esta série será transmitida pela RTL Alemanha a partir de 10 de outubro, às 20h15. O primeiro episódio de "The Betrayal - Não confie em ninguém! Especial de Halloween" será transmitido simultaneamente no RTL+, junto com os dois primeiros episódios. Os episódios subsequentes serão lançados semanalmente no RTL+ após a estreia.

Tudo sobre "The Betrayal"

Em "The Betrayal", 16 personalidades conhecidas são convidadas para um castelo, sem saber que algumas delas foram secretamente designadas como traidoras. As traidoras têm como objetivo eliminar os outros jogadores e ganhar um prêmio em dinheiro de até 50,000 euros. Enquanto isso, os outros jogadores tentam desmascarar as traidoras. Ao contrário dos jogadores, o público sabe quem são as traidoras desde o início.

