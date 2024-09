Quem deseja se tornar milionário? - "Pessoas da minha idade comparável são muito velhas": Risos de uma pessoa de 81 anos.

Na segunda-feira, após o episódio "3-Milhões-de-Euros-por-Semana" de "Quem Quer Ser Milionário?", que contou com os autoproclamados "sabe-tudo", a terça-feira traz um confronto geracional entre indivíduos com menos de 30 anos e aqueles com mais de 80 anos. Um dos competidores mais velhos a garantir uma vaga na cadeira quente é Petra Tanzi, de Frankfurt am Main, que completa 81 anos neste ano. Durante sua conversa com o apresentador Günther Jauch, ele fica impressionado não apenas com sua energia, mas também com o fato de ela ainda trabalhar meio período como secretária de gerência ("meu chefe se privatizou") e participar de sites de namoro.

"Não no Tinder, certo?", pergunta Jauch. "Eu estou lá também, porque é grátis", ela responde. Apesar dos encontros terem resultado em encontros para tomar café, nada de mais sério aconteceu. "Se eu gostar de alguém, eles geralmente são muito mais jovens. Os da minha idade são todos muito velhos!", ela explica, fazendo o público rir. "Bom, isso é ótimo", diz Jauch. "Os homens da idade dela são todos muito velhos! Que idade ele deveria ter?", pergunta. "Bom, por volta dos 70... Quer dizer, se ele tiver 80 e isso estiver bem, eu não tenho problema com isso. Mas a maioria deles parece avôs velhos. E eu não sou isso", ela diz. "Eu não sou uma pessoa da terceira idade."

Jauch fica interessado em saber seus segredos de fitness nessa idade avançada. "Talvez porque eu esteja solteira há 35 anos e ainda trabalhe?", ela reflete. Ela também fica animada com atividades físicas e ainda faz ginástica. "E eu sempre vejo o lado positivo, nunca o negativo. Eu sou a pessoa mais otimista do mundo", ela diz. Seu estilo de vida não é exatamente estruturado, no entanto. "Eu como o que eu quiser. Eu bebo duas ou três taças de vinho todas as noites - às vezes até quatro. Eu não fumo. Eu gosto de viajar para muitos países. Falar vários idiomas me mantém afiada, e eu estou satisfeita comigo mesma."

Sem mais vidas a usar, ela considera desistir da pergunta de 16.000 euros: "Qual é outro termo para Jeová, segundo o dicionário? A: Deus, B: Jesus, C: Eva ou D: Moisés?" Jauch aconselha: "O que você tem a perder, só pela diversão?" "Deus, mas eu tenho medo", ela admite. "Você precisa reaprender a confiar nos homens, mesmo nessa idade", Jauch a encoraja em direção à resposta correta A. Isso a qualifica para a final na quinta-feira, onde todos os concorrentes que ultrapassaram a marca de 16.000 euros têm a chance de ganhar três milhões de euros, desde que estejam dispostos a investir uma parte de seus ganhos.

Você sabia? Exatamente 25 anos atrás, em 3 de setembro de 1999, Günther Jauch estreou "Quem Quer Ser Milionário?". Em seu comentário, o apresentador de 68 anos se refere ao "ainda jovem, amigável e vivo" apresentador da época.

Note: Stern é parte da RTL Alemanha.

"Quem vai se juntar a Petra na cadeira quente e potencialmente se tornar um milionário?", pergunta Günther Jauch em voz alta. "Eu não me importo com um milionário mais novo, desde que não seja muito novo!", Petra brinca, se referindo a sua preferência por parceiros.

