Uma pessoa está sendo investigada por manter uma mulher presa em um chiqueiro de porcos por mais de cinco anos, submetendo-a a maus-tratos extremos, de acordo com o "Polsat News", com base na procuradoria. Este indivíduo, de 35 anos, é acusado de abusar sistematicamente da mulher de 25 anos, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e de agredir sexualmente várias vezes. A mulher teria sido privada de água potável e de itens de higiene essenciais.

As consequências deste crime alegado poderiam resultar em uma pena de prisão de 25 anos para o indivíduo que reside em Gaiki, na Baixa Silésia. Anteriormente, a história foi coberta pelo jornal "Bild".

Alarme Médico

Após a internação, os funcionários do hospital notificaram as autoridades, de acordo com o procurador de Glogow ao rádio. A mulher sofria de ombro dislocado, mas a gravidade de suas feridas anteriores deixou os profissionais de saúde em choque. De acordo com o "Polsat News", a mulher deu à luz a uma criança no hospital, que foi colocada para adoção.

A mulher confessou ao portal de notícias locais "Myglogow.pl" que não podia revelar a verdade aos médicos devido ao medo de sofrer mais, após ameaças do homem de 35 anos. A investigação ainda está em andamento.

Um mandado de busca foi emitido. O pedido de prisão preventiva está pendente. De acordo com o "Myglogow.pl", a mulher conheceu o acusado na internet em 2019. O vilarejo de Gaiki fica a cerca de 90 quilômetros a noroeste de Wroclaw (antiga Breslau).

A casa do suspeito, onde os supostos abusos ocorreram, foi descrita pelos investigadores como um chiqueiro durante a busca. Apesar das condições horríveis, a mulher estava determinada a sobreviver, vivendo em algo que era basicamente um chiqueiro.

