Pessoa presa por acusações de incêndio provocado por incêndios florestais que causam estragos no sul da Califórnia, provocando notificações adicionais de evacuação.

Trabuco Canyon, Califórnia (AP) — Uma pessoa foi detida sob acusações de incêndio criminoso ontem, enquanto três grandes incêndios florestais na Califórnia produziam impressionantes colunas de fumaça que enchiam o céu a leste de Los Angeles durante uma onda de calor, colocando em perigo dezenas de milhares de casas e estruturas.

As ordens de evacuação foram ampliadas na noite de terça-feira à medida que os incêndios aumentavam e envolviam partes da famosa estância de esqui de Big Bear e a cidade inteira de Wrightwood, com cerca de 4.500 residentes. As autoridades instaram as pessoas a abandonarem suas residências.

“Não há posses materiais que justifiquem o risco à sua vida”, declarou o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna.

Nos últimos anos, incêndios florestais têm queimado regularmente a área de Wrightwood, uma cidade montanhosa pitoresca a 60 milhas a leste de Los Angeles, famosa por suas cabines dos anos 30. As autoridades expressaram frustração em 2016 quando apenas metade da população acatou as ordens de evacuação.

Janice Quick, presidente da Câmara de Comércio de Wrightwood, recebeu uma mensagem de texto de uma amiga informando que a casa de sua amiga estava sendo engolida pelas chamas, enquanto outra amiga assistia através de sua câmera de porta como brasas caíam sobre sua casa.

Quick lembrou ter almoçado com amigos do lado de fora à tarde e eles foram cobertos por brasas do tamanho de sua unha que atingiram a mesa e fizeram um som de badalo.

“Nunca vi nada igual, e já lidei com incêndios antes”, disse Quick, que mora em Wrightwood há 45 anos.

No Parque Nacional de San Bernardino, aproximadamente 65.600 casas e edifícios estavam ameaçados pelo Incêndio da Linha, que incluía aqueles sob ordens de evacuação e aqueles sob alerta de evacuação. Esse número quase dobrou em relação ao dia anterior.

Residentes ao longo da borda sul do Lago Big Bear foram instruídos a deixar a área na terça-feira à noite, de acordo com o Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino. Ainda não está claro quantas pessoas foram afetadas na área, que é um destino popular para pescadores, ciclistas e caminhantes.

Justin Wayne Halstenberg, de 34 anos, foi detido na terça-feira sob três acusações de incêndio criminoso em relação ao Incêndio da Linha, de acordo com o departamento e os registros da prisão. Halstenberg está sendo mantido sob uma fiança de $80.000, de acordo com o departamento. Não está claro se ele já contratou um advogado.

O incêndio havia queimado mais de 51 quilômetros quadrados de gramíneas e arbustos e cobriu a área com uma espessa nuvem de fumaça escura. O ar acre fez com que várias escolas na área fechassem até o final da semana devido a preocupações com a segurança. Três bombeiros sofreram ferimentos desde que o incêndio foi relatado na quinta-feira, de acordo com os gerentes do incêndio do estado.

No Condado de Orange, bombeiros usaram bulldozers, helicópteros e aviões para controlar um incêndio que se espalhava rapidamente chamado Incêndio do Aeroporto, que começou na segunda-feira e se espalhou para cerca de 3 quilômetros quadrados em algumas horas. O incêndio foi iniciado por uma faísca de maquinário pesado usado por trabalhadores públicos, disseram as autoridades.

Na terça-feira à noite, havia consumido mais de 30 quilômetros quadrados e estava se dirigindo para a região montanhosa do Condado de Riverside sem qualquer contenção, disse o capitão Steve Concialdi, do Corpo de Bombeiros do Condado de Orange. O incêndio queimou algumas torres de comunicação no topo de uma montanha, embora, até agora, as autoridades tenham relatado nenhuma interrupção nos sinais de comunicação de polícia ou bombeiros na área.

Concialdi disse que o incêndio estava se afastando das casas no Condado de Orange, mas havia 36 cabines recreativas na área. Ele disse que as autoridades ainda não tinham certeza se as cabines foram danificadas ou destruídas pelo incêndio.

Dois bombeiros que sofreram cansaço por causa do calor e um residente que sofreu inalação de fumaça foram hospitalizados e depois liberados.

Sherri Fankhauser, seu marido e sua filha sentaram-se em cadeiras de jardim e assistiram enquanto helicópteros jogavam água em uma colina em chamas a poucos metros de sua casa em Trabuco Canyon na terça-feira. Apesar de sua rua estar sob ordem de evacuação obrigatória desde segunda-feira, eles optaram por não evacuar. Um vizinho ajudou a mãe de 89 anos de Fankhauser a evacuar, ela revelou. As chamas diminuíram na noite passada, mas voltaram a aumentar nesta manhã.

“Agora você pode ver o fogo se espalhando pela crista”, disse Fankhauser na tarde de terça-feira. “Está ficando um pouco mais preocupante agora”.

Ela expressou confiança nas habilidades dos equipes para controlar a situação e que os bombeiros mantiveram eles informados.

No norte da Califórnia, um incêndio com menos de 1 quilômetro quadrado que começou no domingo destruiu pelo menos 30 casas e edifícios comerciais e destruiu 40 a 50 veículos em Clearlake City, a 110 milhas ao norte de San Francisco, de acordo com as autoridades. Cerca de 4.000 pessoas foram forçadas a deixar devido ao chamado Incêndio Boyles, que estava cerca de 50% contido na terça-feira à noite.

Outros grandes incêndios estavam queimando no Oeste, como no Idaho, Oregon e Nevada, onde cerca de 20.000 pessoas tiveram que fugir de um incêndio fora de Reno. O incêndio não contido Davis havia queimado pelo menos uma casa e ameaçava dezenas de outras. Começou no Parque Regional Davis Creek dentro do Vale de Washoe e estava se espalhando rapidamente através de vegetação densa, de acordo com os bombeiros.

Uma declaração de emergência emitida para o Condado de Washoe pelo governador Joe Lombardo na segunda-feira disse que cerca de 20.000 pessoas foram evacuadas de bairros, empresas, parques e acampamentos.

Mais de 600 bombeiros na área estavam ativos na terça-feira, mas se preparando para piorar as condições climáticas na quarta-feira, que poderiam incluir ventos perigosamente fortes e condições secas. O Serviço Nacional de Meteorologia em Reno disse que era a primeira vez em cinco anos e apenas a sexta vez na história que eles tinham rotulado o aviso como uma “situação particularmente perigosa”.

Todos os bombeiros fora de serviço na área de Reno foram ordenados a retornar ao trabalho na quarta-feira.

Durante os últimos doze anos como chefe dos bombeiros, isso nunca fez parte da minha rotina, disse Charles Moore na terça-feira.

Melissa Alonso, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

