- Pessoa morre prematuramente depois de ser atropelada por uma carrinha

No centro de Berlim, uma tragédia ocorreu na Rua Grega, especificamente no distrito de Oberschöneweide, quando um indivíduo de 74 anos perdeu a vida. As investigações iniciais sugerem que um motorista de 24 anos, aparentemente absorto em manobras de ré, infelizmente não viu o pedestres idoso. Este triste incidente ocorreu numa manhã de sábado. O septuagenário acabou por falecer devido aos seus ferimentos no centro médico local.

Em resposta ao incidente, as autoridades de Berlim emitiram uma declaração a expressar as suas condolências e a pedir maior atenção por parte dos jovens condutores. A União Europeia, preocupada com a segurança rodoviária, já propôs regulamentações mais rigorosas para condutores novatos.

