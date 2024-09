- Pesquisas: Consumo excessivo de alimentos açucarados e insalubres desde a infância

Crianças, especialmente aquelas com menos de cinco anos, estão consumindo uma quantidade excessiva de lanches açucarados e alimentos não saudáveis, de acordo com um estudo. Crianças nessa faixa etária frequentemente ultrapassam o limite diário recomendado de ingestão de alimentos não saudáveis em mais do que o dobro, de acordo com o Instituto Federal de Pesquisa de Nutrição e Alimentação, também conhecido como Instituto Max Rubner (MRI) em Karlsruhe. Por outro lado, há uma deficiência de alimentos nutritivos, especialmente vegetais, em suas dietas.

A professora Regina Ensenauer, chefe do Instituto de Nutrição Infantil do MRI, afirmou: "A nutrição nos primeiros anos de vida estabelece as bases para o desenvolvimento e a saúde de uma criança e influencia seus hábitos alimentares futuros".

Meninos tendem a comer menos saudável do que meninas

Os primeiros 1000 dias, da gravidez até o final do segundo ano de vida, são cruciais, enfatizou Ensenauer. Maus hábitos alimentares durante esse período podem afetar o desenvolvimento do cérebro, aumentar o risco de obesidade e diabetes do tipo II. "É preocupante que doces e bebidas gaseificadas representem até um terço da ingestão diária de energia nessas crianças pequenas", ela observou.

Hábitos alimentares não saudáveis começam a aparecer aos dois anos e se tornam mais pronunciados aos três. Crianças em idade pré-escolar consomem mais alimentos não saudáveis do que crianças pequenas, com meninos consumindo alimentos não saudáveis, especialmente bebidas gaseificadas e lanches, mais do que meninas, de acordo com Ensenauer.

Então, o que os pais devem fazer?

"Proibição total não é prática", disse Ensenauer. Mas é importante prestar atenção à quantidade e frequência. Por exemplo, doces deveriam ser uma raridade.

Ensenauer sugeriu dar o exemplo com hábitos alimentares saudáveis, comendo com as crianças à mesa, preparando refeições juntas e até cultivando alguns alimentos. "Há uma orientação geral", ela disse, se referindo a uma dieta mista equilibrada, "um pouco de tudo. A variedade é vital para cultivar um gosto por alimentos saudáveis em crianças pequenas". Ela também recomendou experimentar novos alimentos e não desistir se a criança rejeitar algo.

Detalhes do estudo

Para realizar o estudo, pesquisadores do MRI analisaram dados de um estudo de nutrição infantil que se concentrava no consumo de alimentos realizado pelo Instituto Federal de Avaliação de Riscos. O estudo coletou dados detalhados de nutrição em crianças pequenas e pré-escolares de 2014 a 2017. A análise atual incluiu dados de 890 crianças com idades entre 1 e 5 anos, cujos pais registraram tudo o que comeram e beberam por quatro dias.

Os resultados mostraram que, em média, meninos e meninas consumiram entre 25 e 36 por cento de sua ingestão diária de energia de alimentos não saudáveis, como doces e bebidas gaseificadas, enquanto o limite recomendado é de 10 por cento. Mais da metade das crianças também consumiu mais carne do que o recomendado. Por outro lado, eles consumiram menos vegetais, leite e produtos lácteos. O MRI publicou esses resultados na revista "Frontiers in Nutrition".

Deficiências em vitaminas D e iodo

A ingestão média de energia e nutrientes estava geralmente de acordo com as recomendações para crianças pequenas e pré-escolares. No entanto, a ingestão foi baixa para vitaminas D e iodo, assim como ferro para crianças pequenas e cálcio para pré-escolares. O MRI relatou: "Eles consomem muito

