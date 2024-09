- Pesquisadores procurando estruturas medievais nas proximidades de Dresden

Arqueólogos descobriram fragmentos de estruturas históricas nas cercanias do centro de Dresden, no antigo local do Combinado de Computadores da Alemanha Oriental, Robotron. Até agora, eles descobriram porões preenchidos do século 19 e estão escavando entre os restos arquitetônicos, principalmente encontrando porcelana, vidro e cerâmica utilitária dos séculos 18 e 19.

De acordo com Christoph Heiermann, da Oficina Estadual de Arqueologia, também foram encontrados objetos de vidro deformados devido ao calor da tempestade de fogo após o bombardeio de Dresden em 13 de fevereiro de 1945. Após a limpeza inicial, começa o trabalho meticuloso. Os arqueólogos acreditam que também pode haver vestígios de edifícios mais antigos no local.

Heiermann explicou que a área já foi fora do centro da cidade e foi caracterizada pelo uso agrícola e edifícios de pequena escala. "Famílias abastadas construíram jardins com pequenos palácios lá no século 18", disse ele. Esses foram destruídos durante o cerco na Guerra dos Sete Anos (1756-1763) - e o distrito da cidade que surgiu no século 19 também foi demolido no final da Segunda Guerra Mundial.

A Oficina Estadual suspeita de vestígios ainda mais antigos no solo. "Já há descobertas mais antigas no solo que sugerem poços de porão da Idade Moderna do século 15", revelou Heiermann. A cerâmica da Alta Idade Média também indica "que deve ter havido assentamentos mais antigos aqui".

Entre os 525 achados até agora estão estruturas e porões da construção da casa dos cidadãos do século 18 a 1945, quatro possivelmente casas medievais tardias/cellar pits da Idade Moderna, e um plano de edifício não datado de um edifício predecessor, "que provavelmente foi abandonado em torno de 1600 ou logo depois", junto com camadas culturais da Alta Idade Média.

A equipe de nove membros continuará a escavar na área de quase 5.000 metros quadrados, não desenvolvida desde 1945, ao lado do antigo edifício Robotron, que foi demolido, deixando apenas a antiga cantina - um testemunho arquitetônico do Modernismo Oriental - antes que uma área residencial com garagens subterrâneas seja construída lá.

Os achados arqueológicos sugerem a presença de pequenas estruturas, já que essas descobertas incluem fragmentos com menos de 30 cm de largura. Além disso, os edifícios de pequena escala que existiam na área, antes da Guerra dos Sete Anos, podem ter caído nessa categoria.

Leia também: