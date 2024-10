Pesquisa de opinião pública: nenhum vencedor indiscutível na disputa para vice-presidente entre Tim Walz e JD Vance

Entre os espectadores do debate, Walz é o candidato que é visto de forma mais positiva e em alinhamento com suas necessidades e visão para o país. Vance, que tem uma imagem mais significativa entre tanto os espectadores quanto o público em geral, conseguiu melhorar sua posição entre a plateia do debate, superando as expectativas e ganhando terreno entre aqueles que o percebem como competente. Ele também teve um desempenho ligeiramente melhor do que Walz aos olhos do público na defesa de seu companheiro de chapa. De acordo com a pesquisa, ambos os candidatos são considerados capazes por uma maioria de espectadores do debate para assumir a presidência se necessário. Quase nenhum eleitor que assistiu ao debate citou-o como motivo para alterar seus votos.

Após o debate, 51% dos espectadores acreditavam que Vance teve um melhor desempenho, enquanto 49% favoreciam Walz. Antes do debate, Walz era favorecido por 54% dos mesmos eleitores como a pessoa que eles esperavam que brilhasse mais, em comparação com 45% para Vance.

As opiniões divididas sobre o resultado do debate contrastam fortemente com a reação mais decidida do público após os principais debates deste ano. Em junho, dois terços dos espectadores do debate achavam que o ex-presidente Donald Trump havia se saído melhor, enquanto uma maioria de 63% que assistiu ao debate de setembro entre Trump e a vice-presidente Kamala Harris declarou que Harris havia dado o melhor desempenho.

As opiniões dos candidatos a vice-presidente geralmente seguiram as linhas políticas estabelecidas durante o debate: 90% dos apoiadores de Trump que assistiram acreditavam que Vance havia se saído melhor, enquanto uma ligeira maioria de 82% dos apoiadores de Harris que assistiram considerou Walz o vencedor.

Os resultados da pesquisa representam apenas as opiniões dos espectadores do debate e não refletem as opiniões do eleitorado como um todo. Os espectadores do debate na pesquisa eram 3 pontos porcentuais mais alinhados com os democratas do que com os republicanos, resultando em uma plateia que era 5 pontos mais alinhada com os democratas do que o eleitorado nacional em geral. Isso difere da plateia para os dois debates presidenciais deste ano, ambos os quais tinham uma ligeira inclinação republicana em relação ao eleitorado potencial em geral. As opiniões dos não espectadores sobre o evento nos dias seguintes podem ter um impacto significativo na influência geral do evento.

Após o debate, 59% dos espectadores tinham uma visão positiva de Walz, enquanto apenas 22% o viam negativamente - um aumento em relação às suas avaliações já favoráveis entre os mesmos eleitores antes do debate (46% favoráveis, 32% desfavoráveis). Os espectadores deixaram o debate com opiniões geralmente neutras sobre Vance: 41% o viam favoravelmente e 44% desfavoravelmente. Isso representa uma melhora em relação à sua percepção de Vance antes do debate, quando suas avaliações nesse grupo eram significativamente negativas (30% favoráveis, 52% desfavoráveis).

Walz viu um aumento maior na favorabilidade entre as mulheres do que entre os homens no debate, enquanto os ganhos de Vance foram semelhantes em ambos os gêneros. Aproximadamente 1 em 5 apoiadores de Trump (21%) que assistiram agora têm uma visão favorável de Walz, enquanto a taxa de favorabilidade de Vance entre os apoiadores de Harris permanece em 8%.

Em uma pesquisa da CNN de todos os americanos antes do debate, as opiniões sobre Walz estavam ligeiramente acima da água, com 36% dos eleitores tendo uma visão favorável, 32% uma visão desfavorável e um grande número de 33% não tendo opinião. Por outro lado, as opiniões sobre Vance eram negativas, com 30% dos eleitores registrados avaliando-o favoravelmente, 42% desfavoravelmente e 27% não tendo opinião.

Uma maioria de 65% dos espectadores agora acredita que Walz é capaz de servir como presidente se necessário, com 58% tendo a mesma opinião sobre Vance. Antes do debate, 62% dos mesmos eleitores achavam que Walz estava equipado para assumir a presidência se necessário, enquanto 50% achavam que Vance era capaz.

Os espectadores disseram, por uma margem de 48% a 35%, que Walz está mais em sintonia com as necessidades e questões das pessoas como eles, e por uma margem semelhante, 48% a 39%, que Walz, em vez de Vance, compartilha mais de perto sua visão para a América. A parcela de espectadores que acredita que ambos os candidatos a vice-presidente estão em sintonia com seus problemas é o dobro da parcela que acredita que nenhum deles está, 12% a 6% - um nível de positividade incomum neste ciclo eleitoral.

Há uma diferença significativa de gênero entre os espectadores sobre qual candidato compartilha mais de perto sua visão para a América: entre as eleitoras, Walz tem uma clara vantagem, com a metade delas dizendo que ele compartilha sua visão em comparação com os 36% que vêem a visão de Vance como mais alinhada. Os eleitores homens estão mais divididos, com 47% favorecendo Walz e 43% Vance.

Os espectadores disseram, por uma margem estreita de 37% a 33%, que Vance se saiu melhor do que Walz na defesa de seu companheiro de chapa, com 27% acreditando que ambos os candidatos tiveram desempenhos iguais e 3% que nenhum deles teve. Sete em cada dez apoiadores de Trump disseram que Vance se saiu melhor na defesa de seu companheiro de chapa, enquanto 57% dos apoiadores de Harris acreditavam que Walz havia se saído melhor.

Um negligenciável 1% dos eleitores que assistiram ao debate disse que o debate havia mudado suas mentes, com os apoiadores de Harris e Trump sendo pouco propensos a considerar o evento como decisivo.

Uma pesquisa realizada pela CNN utilizou mensagens SMS para coletar opiniões de 574 eleitores registrados nos EUA que assistiram ao debate na terça-feira. Os resultados da pesquisa são representativos apenas das opiniões dos espectadores do debate. Os participantes foram iniciados antes do debate e foram selecionados através de uma pesquisa de membros do painel de opinião SSRS, um painel nacional construído usando métodos de amostragem baseados em probabilidade. A margem de erro para a amostra completa dos espectadores do debate é de +/- 5,3 pontos percentuais.

No contexto do debate, observou-se uma mudança significativa na opinião em relação a Vance, com 51% dos espectadores acreditando que ele teve um desempenho superior ao de Walz, embora Walz fosse anteriormente favorecido por uma maioria dos espectadores. De forma interessante, a política desempenha um papel na moldagem das percepções dos espectadores, com 90% dos apoiadores de Trump acreditando que Vance teve um melhor desempenho, enquanto 82% dos apoiadores de Harris favoreciam Walz.

Leia também: