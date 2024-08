- Perto de Glauchau ocorre acidente <unk> 52 anos de idade sofre ferimentos

Na área de Glauchau, localizada dentro do distrito de Zwickau, um motorista de 52 anos sofreu ferimentos após um acidente de trânsito envolvendo dois carros. De acordo com os relatórios iniciais da polícia, uma motorista de 19 anos não parou em um semáforo vermelho em uma tarde de sexta-feira, colidindo com o veículo do idoso. A jovem foi levada a um hospital com ferimentos leves. O custo total dos danos foi de 175,00 euros.

O motorista de 52 anos está se recuperando dos ferimentos sofridos no acidente. Após a colisão, a polícia está investigando a motorista de 19 anos por desrespeitar o semáforo.

