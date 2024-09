- Perspectivas: Apoio inabalável às determinações fiscais de propriedade distintas

O Ministério das Finanças da Renânia do Norte-Vestfália acredita que não há desafio constitucional se os municípios estabelecerem taxas fiscais variáveis para imóveis residenciais e outros fins. Esta conclusão decorreu de um estudo realizado por renomados constitucionalistas, compartilhado pelo ministério, atuando como cliente dessa expertise.

Em julho, a legislatura do estado concedeu aos municípios a liberdade de fixar taxas fiscais distintas para imóveis residenciais e comerciais, em vez de uma taxa consistente. Esta medida visa evitar uma carga excessiva para proprietários de imóveis residenciais. Nos últimos anos, os valores dos terrenos residenciais ultrapassaram significativamente os valores dos terrenos comerciais em vários locais.

O estudo confirmou que a legislatura do estado tinha tanto o poder quanto o direito de iniciar essa mudança e, segundo o especialista fiscal do ministério, Winfred Bernhard, "essencialmente restaurou a capacidade dos municípios de fixar taxas fiscais dentro de uma faixa mais ampla".

Os especialistas também reconheceram que não houve equívoco em distinguir entre imóveis residenciais e não residenciais. "Promover a habitação é um objetivo constitucional primário perseguido pela legislatura ou instituições estatais", enfatizou Bernhard.

Objetivo: Mitigar altos custos adicionais

Os municípios que desejam explorar essa diferenciação não precisam preparar provas elaboradas. Para uma diferença de até 50% entre as duas zonas, os especialistas consideram que ninguém está legalmente obrigado a fornecer justificativas, como explicou o chefe do departamento fiscal. Apenas declarar o propósito de evitar aumentos adicionais nas taxas residenciais é suficiente.

No entanto, Bernhard reconheceu que as discussões no conselho municipal sobre a altura das taxas fiscais diferentes persistirão. "Mas é mais vantajoso realizar tais discussões no nível local em vez de na legislatura do estado", raciocinou Bernhard, já que a responsabilidade é local.

Incentivo financeiro de milhões de euros para municípios progressistas

O Ministério das Finanças quer assegurar aos municípios que a implementação de taxas fiscais diferenciadas para imóveis não é uma tarefa assustadora. Surpreendentemente, os provedores de serviços de TI relevantes estão contratualmente obrigados a implementar a nova legislação prontamente, esclareceu Bernhard. No entanto, algumas regiões não contratadas exigem pagamento separado. Para isso, o orçamento do estado destinou quatro milhões de euros para reembolsar os municípios.

A reforma da taxa fiscal que começará em janeiro será "neutra em receita" para os municípios. Em outras palavras, apesar das novas bases de avaliação, sua renda total deve permanecer inalterada. Para garantir isso, o Ministério das Finanças de Düsseldorf já emitiu uma tabela modelo que os municípios podem usar como referência. Esta tabela será atualizada na segunda metade de setembro, revelou Bernhard.

De acordo com dados da Federação dos Contribuintes, quase metade dos municípios da NRW já aumentou sua taxa fiscal B este ano.

