Nas próximas poucas dias na Baviera, espere uma mistura de sol, nuvens e tempestades ocasionais, de acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD). Hoje, espere céus maioritariamente ensolarados a nublados com temperaturas variando de 26 a 30 graus Celsius. A partir do meio-dia, há chance de chuvas isoladas e tempestades, especialmente em regiões montanhosas. Da mesma forma, a Baviera Ocidental pode experimentar essas condições durante a noite.

Na quarta-feira, a Baviera Oriental terá mais horas de sol, acompanhadas por chuvas e tempestades isoladas ao longo do dia. As temperaturas devem oscilar entre 23 e 30 graus Celsius novamente. Na quinta-feira, a Baviera Oriental desfruta de mais sol, enquanto o resto da região está predominantemente nublado, com temperaturas variando de 23 a 29 graus Celsius.

A noite de quinta-feira para sexta-feira traz chuva significativa e tempestades isoladas, principalmente na Suábia e Baviera Oriental. As temperaturas também sofrem uma queda significativa, alcançando 16 a 10 graus Celsius.

Na quarta-feira, visitantes na Baviera Oriental podem desfrutar de períodos mais longos de sol entre chuvas e tempestades isoladas, como previsto para a região. Apesar disso, a Baviera como um todo deve continuar experimentando uma mistura de sol, nuvens e tempestades ocasionais, de acordo com a previsão do DWD.

