Períodos de luta, circunstâncias desafiadoras: Zverev triunfa e persegue o sucesso.

Ao contrário do início, Alexander Zverev consegue garantir todos os sets na segunda rodada do US Open sem perder nenhum. Em busca do seu primeiro título de Grand Slam em Nova York, o alemão enfrenta alguns desafios sob o calor escaldante da Big Apple. Ele elogia seu oponente francês, Alexandre Muller.

Alexander Zverev fez um sinal de paz para a plateia, jogou algumas bolas autografadas para as arquibancadas e depois saiu da quadra com um sorriso satisfeito: tendo superado seu segundo obstáculo em Nova York, o nativo de Hamburgo manteve seu sonho de Grand Slam vivo - mas precisará dar um passo à frente se quiser destronar o campeão do US Open.

Enfrentando o francês Alexandre Muller no estádio Louis Armstrong, Zverev jogou de forma estável, mas vacilou por grande parte do jogo. "Ele jogou um tênis fantástico. Foi o jogador superior no final do segundo set. Encontrei uma forma e estou feliz por ter avançado em três sets, o que me deu um pouco de descanso. Está muito difícil aqui, está muito quente hoje. Então, estou feliz por ter avançado", disse Zverev após sua vitória de 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, que o levou à terceira rodada em Nova York pela sexta vez em sua nona participação. Seu próximo oponente é o argentino Tomas Martin Etcheverry.

Como o quarto melhor do mundo, Zverev não enfrentará jogadores de alto nível até mais tarde no torneio. Em sua primeira partida contra o número 77 do mundo, ele precisou de um pouco de tempo para encontrar seu ritmo na quarta-feira. Zverev não é muito fã de jogos no início e no final do dia, mas vários erros do seu rival francês o ajudaram a vencer o primeiro set no segundo maior estádio do complexo Flushing Meadows.

Com o ex-campeão mundial de futebol Sami Khedira assistindo de sua caixa, Zverev não atingiu seu melhor nível de desempenho no segundo set. No entanto, ele conseguiu se manter composto e acabou fechando o tiebreak. Depois disso, o nativo de Hamburgo foi uma força imparável e selou a vitória no seu segundo ponto de.match

Com 35 tentativas, Zverev está determinado a conquistar seu primeiro título de Grand Slam. Em Nova York em 2020, ele ficou a apenas dois pontos da glória, antes de sofrer uma de suas maiores derrotas na carreira contra Dominic Thiem. Em seu torneio de preparação em Cincinnati, Zverev mostrou sua recuperação ao chegar às semifinais após uma série de problemas de saúde e físicos. Sua vitória contra Muller marcou sua 54ª vitória da temporada - nenhum outro jogador do circuito tem mais vitórias.

Apesar de seu bom desempenho e avanço para a próxima rodada, Alexander Zverev reconhece que seu oponente francês, Alexandre Muller, mostrou habilidades superiores no final do jogo. Enfrentando o calor e os desafios, Zverev compartilha que se sente desamado na quadra sob tais condições, ansiando pelo apoio do público e por temperaturas mais frescas.

Leia também: