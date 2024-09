Perguntei sobre a eleição a crianças de 10 anos, e obtive estas ideias.

Quando uma criança é questionada sobre um termo para descrever o ex-Presidente Donald Trump e responde com "malícia absoluta", isso sugere um grau de divisão que pode surpreender o americano comum.

Pesquisadores da CNN descobriram que crianças que apoiam os democratas estavam alimentando a polarização em um estudo recente, e essas crianças eram mais propensas a dizer que não associariam com alguém que apoia Trump. Pelo contrário, crianças que moram em estados vermelhos eram mais propensas a disseminar informações falsas.

Os resultados são baseados em mais de 40 horas de discussões iniciadas pelo "Anderson Cooper 360" da CNN com 80 alunos do ensino fundamental de Arizona, um estado de batalha em 2024; Nova Jersey, um estado azul; e Texas, um estado vermelho. Com o consentimento de seus pais, os pesquisadores reuniram as opiniões não filtradas das crianças sobre os candidatos presidenciais e as eleições.

A CNN não está identificando os alunos ou as escolas envolvidas, e este não é um inquérito representativo da opinião pública, mas sim uma série de entrevistas para medir os níveis de polarização das crianças.

Para esta atribuição, Asheley Landrum, professora assistente, especialista em desenvolvimento infantil e psicóloga da mídia da Universidade do Estado da Arizona, colaborou com o professor de ciência política da Universidade de Stanford, Shanto Iyengar. Landrum fez uma série de perguntas às crianças do ensino fundamental, usando fotografias e pistas visuais, para entender seus sentimentos em relação ao sistema político.

As perguntas se concentraram nos candidatos presidenciais, incluindo prompts sobre quem garantiria sua segurança, quem era mais verdadeiro e quem era mais provável de cometer condutas inadequadas.

As discussões foram realizadas pela primeira vez na primavera, durante a qual o Presidente Joe Biden estava em campanha para a reeleição e as crianças estavam no quarto ano. A maioria das mesmas crianças participou de discussões subsequentes no outono, após a Vice-Presidente Kamala Harris ter se tornado a candidata democrata e as crianças terem avançado para o quinto ano.

A maioria das crianças que participaram das discussões no outono, cerca de dois terços, apoiavam Harris. Havia uma divisão quase igual no Texas, o que indica uma melhoria significativa no apoio aos democratas no estado vermelho em comparação com quando Biden era o candidato. As pesquisas nacionais de eleitores prováveis sugerem uma eleição disputada para a Casa Branca, com uma liderança para Trump no Texas.

Crianças alinhadas com democratas impulsionaram a polarização

De acordo com uma análise feita por Landrum em setembro, quando as crianças foram questionadas para classificar Harris ou Trump em uma escala de cinco pontos, as crianças com inclinação democrata e dos estados azuis eram mais propensas a expressar uma forte afinidade por Harris e uma forte aversão a Trump. Pelo contrário, crianças com inclinação republicana e dos estados vermelhos apreciavam Trump, mas eram neutras ou até mesmo supportive de Harris.

Quando Landrum pediu uma única palavra para descrever um candidato, os resultados para Trump variaram de apreciativos - como de uma criança em maio: "Viva a América!" - a extremamente negativos. Críticas a Harris também foram presentes. "Enganadora" foi a única palavra de uma criança para descrevê-la.

Em maio, três crianças que apoiavam Biden mencionaram espontaneamente Hitler ao discutir Donald Trump, de acordo com a análise de Landrum.

Sentimentos mais desfavoráveis em relação a Trump entre crianças alinhadas com democratas

Em maio, quando a disputa era entre Biden e Trump, as crianças foram questionadas para escolher um emoji representando suas emoções em relação a um candidato. Apenas um quarto das crianças que apoiavam Trump escolheu um emoji expressando que Biden as fazia sentir ansiosas ou apreensivas, mas mais da metade das crianças que apoiavam Biden escolheu esse emoji quando questionadas sobre Trump. Essa diferença aumentou quando as entrevistas foram repetidas em setembro e as crianças foram questionadas sobre Trump e Harris.

Iyengar ficou surpreso com esse resultado geral do estudo.

“Entre os adultos, o resultado típico é que os republicanos sentem uma maior antipatia pelos democratas do que o contrário”, disse ele. "Isso sugere algo sobre os candidatos nesta corrida, ou seja, Kamala Harris ainda é relativamente desconhecida para muitos e, portanto, as pessoas não têm sentimentos fortes, nem positivos nem negativos, em relação a ela.

Trump, por outro lado, 'é um gatilho'", disse Iyengar, e as crianças dos estados azuis "foram influenciadas pela narrativa que seus pais estão transmitindo e exibem uma considerável hostilidade em relação a ele".

Havia também muitas respostas positivas, como a menina que escolheu o emoji feliz para Biden porque ele apoia os direitos das mulheres e disse: "E eu sou uma mulher".

As crianças que apoiavam Trump reconheceram os erros do ex-presidente com algumas justificativas interessantes. Um menino argumentou que George Washington e Thomas Jefferson também foram proprietários de escravos, "um grande transgressão, mas eles ainda serviram dois mandatos cada".

"Portanto, embora Trump tenha cometido erros, ele ainda merece concorrer à presidência", afirmou o menino.

O mesmo menino, em setembro, também reconheceu a dificuldade de escolher entre Harris e Trump quando mostradas suas fotos e questionadas sobre qual candidato era mais propenso a cometer condutas inadequadas.

"Presidiário condenado contra um mentiroso", disse ele. "Qual deles eu escolho?" No final, ele determinou que o "presidiário condenado" era mais provável de cometer condutas inadequadas, mas era aceitável para um criminoso servir como presidente.

A maioria das crianças entrevistadas, mais de 80% em ambos os estados vermelhos e azuis, acredita que o país está preparado para uma mulher de cor tornar-se presidente.

"I would prefer a Black woman as president for the first time, but I'm still leaning towards Trump", disse uma menina.

Você visitaria a casa de um apoiador de Trump ou Harris?

Durante maio e setembro, Landrum mostrou às crianças fotos de duas casas - uma com um cartaz de Trump e a outra com um cartaz de Biden ou Harris. Ela questionou-as sobre se elas ou seus pais se sentiriam à vontade para visitar. A maioria das crianças estava aberta a visitar casas associadas a qualquer partido político. No entanto, Landrum observou que um terço das crianças com inclinação democrata em setembro estava hesitante em visitar casas de crianças cujas famílias apoiam Trump. Pelo contrário, poucas crianças que apoiavam Trump expressaram relutância em visitar casas de apoio democrata.

Um entrevistado de uma família que apoia Biden especulou que uma discussão pode surgir se eles visitarem uma casa de Trump, possibly resultando em uma "briga de comida" ou incidente semelhante.

Outro menino comparou a política às preferências alimentares, sugerindo que amigos ainda podem desfrutar da companhia um do outro apesar de preferir diferentes culinárias. "'Cause eu gosto de pizza, e eles gostam de hambúrgueres, mas isso não significa que não podemos ser amigos", disse ele.

Uma menina ecoou esse sentimento usando uma analogia diferente: "Eu gosto de Taylor Swift, e eles gostam de Olivia Rodrigo, mas ainda somos amigos".

O fator Taylor Swift

Landrum perguntou em setembro se a indicação de Swift para Harris influenciaria a eleição, e quase todos os crianças do Novo Jersey concordaram que sim, enquanto menos da metade das crianças do Texas concordou.

"Os fãs de Swift seguirão seu exemplo", argumentou um menino.

No entanto, quando Landrum analisou as respostas por gênero, ela descobriu que mais de 90% dos participantes masculinos acreditavam que a indicação de Swift influenciaria a eleição, enquanto menos de dois terços das meninas tinham essa visão.

Preocupações com a idade e a capacidade de Biden

Eventualmente, preocupações com a idade e as habilidades de Biden o fizeram sair da corrida presidencial. Durante as entrevistas de maio, muitas crianças não citaram a idade como motivo para se opor a qualquer candidato. Aproximadamente um terço mencionou a idade em um contexto diferente, com a maioria sugerindo que ela poderia ser uma desvantagem.

Um menino no Texas estava convencido de que Biden tinha demência.

"Ele provavelmente não vai admitir, mas está esquecendo muitas coisas", disse o menino em maio.

Os apoiadores de Trump não viam seus problemas legais como motivos para abandonar seu apoio. A maioria daqueles que mencionaram os problemas legais de Trump eram do estado azul, embora as entrevistas de maio tenham ocorrido logo após sua condenação em um tribunal de Nova York por falsificação de registros comerciais. As entrevistas do Arizona e do Texas ocorreram antes.

"Eu não gostaria que alguém que cometeu crimes fosse meu presidente - eu não me sentiria seguro", disse uma menina do Novo Jersey.

No entanto, mais da metade das crianças parecia não saber os motivos por trás dos problemas legais de Trump, seja no caso de Nova York ou em outras instâncias em que ele é acusado de tentar subverter a eleição de 2020 e manipular documentos classificados.

Misinformação em abundância

As crianças frequentemente repetiam informações incorretas sobre os candidatos, de acordo com Landrum, com a maioria das falsidades direcionadas a Trump. No entanto, ela descobriu que um maior número de crianças de estados vermelhos compartilhava informações incorretas. Em setembro, Landrum perguntou às crianças onde eles tinham aprendido informações específicas, e pais/família eram uma fonte comum.

Uma afirmação enganosa direcionada a Trump é que ele doa a maior parte de sua riqueza ao Exército dos EUA, o que é falso.

Uma criança de um estado azul ficou decepcionada com o fato de Trump ter apoiado indivíduos que espalham informações incorretas sobre Covid-19 e vacinas, incluindo a afirmação falsa de que as vacinas podem fazer com que o metal grude no corpo de uma pessoa. Não há evidências para apoiar essa afirmação, e não há evidências de que Trump tenha apoiado tal indivíduo.

Outra menina afirmou ter ouvido que "algumas pessoas dizem que Harris acredita em outro Deus", embora Harris seja batista e seu marido seja judeu.

Os pesquisadores descobriram que tanto as crianças dos estados azuis quanto as dos estados vermelhos recorrem mais frequentemente aos pais/família e às notícias da TV para obter informações, mas as crianças dos estados vermelhos também recorrem heavily ao YouTube e ao TikTok.

Mais crianças dos estados vermelhos têm smartphones, enquanto mais crianças dos estados azuis têm tablets.

A misinformação pode vir de qualquer fonte, como demonstrado por uma criança em sua descrição do debate presidencial entre Trump e Harris.

"Provavelmente a coisa mais cara que Trump disse foi: 'Os imigrantes ilegais estão vindo comer nossas

Leia também: