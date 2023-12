"Perfeita nos esquis": Mikaela Shiffrin bate o recorde do ano com duas vitórias dominantes

Parece apropriado, então, que Shiffrin tenha encerrado o ano com duas vitórias consecutivas em Lienz, na Áustria, aumentando o seu recorde para 93 vitórias na Taça do Mundo em estilo dominante.

O seu sucesso no slalom gigante, na quinta-feira, foi seguido de uma vitória no slalom, um dia depois, com uma vantagem de 2,34 segundos, uma margem enorme raramente vista na disciplina.

"Hoje foi um dia muito especial para mim", disse a atleta de 28 anos ao sítio Web da FIS após a vitória no slalom na sexta-feira. "Senti-me perfeita nos esquis, por isso estou super feliz".

Shiffrin liderou o campo por mais de um segundo após uma primeira corrida eletrizante e, em vez de se conter na segunda corrida, a esquiadora americana aumentou a sua vantagem com um desempenho impecável.

"A primeira e a segunda corrida foram percursos totalmente diferentes - tempos diferentes, fluxo diferente", acrescentou Shiffrin. "Senti que tinha um plano muito bom e que os meus treinadores me indicaram as secções mais importantes do percurso e, depois, estava pronta para avançar."

Da mesma forma, na sua vitória no slalom gigante na quinta-feira, Shiffrin sublinhou o seu domínio com uma primeira corrida rápida antes de descer a segunda para selar a vitória.

É o segundo ano consecutivo que a americana vence as duas provas no período entre o Natal e o Ano Novo.

"Nos últimos dois anos, estava a construir o meu caminho desde o início da época até este ponto e, de alguma forma, acho que é assim", disse Shiffrin.

O slalom tem sido a melhor disciplina de Shiffrin até ao momento, tendo terminado no pódio em 12 das últimas 13 provas da Taça do Mundo de slalom, com o único senão de um quarto lugar em Levi, na Finlândia, em novembro.

E com 13 vitórias na Taça do Mundo no ano civil, 2023 foi o segundo ano de maior sucesso para Shiffrin na sua carreira, a seguir apenas a 2019, em que venceu 15 provas da Taça do Mundo.

Este ano marca um regresso notável para Shiffrin, uma vez que não conquistou uma única medalha em cinco provas nos Jogos Olímpicos de inverno de 2022, em Pequim, e não conseguiu terminar três delas.

Depois de terminar no topo da classificação geral da Taça do Mundo na época passada, Shifrrin lidera também a classificação geral da Taça do Mundo deste ano.

Fonte: edition.cnn.com