Perez, presidente do Real Madrid, diz que os adeptos estão a afastar-se do futebol

Pérez é um dos principais arquitectos da Superliga Europeia, que foi dissolvida menos de 48 horas depois de ter sido anunciada em abril do ano passado, na sequência de um protesto dos adeptos, governos e jogadores.

A reação à liga separatista obrigou o Manchester United, o Liverpool, o Manchester City, o Chelsea, o Tottenham Hotspur, o Arsenal, o AC Milan, o Inter de Milão e o Atlético de Madrid a retirarem-se, mas o Real Madrid, o Barcelona e a Juventus continuam a não participar.

"O nosso querido desporto está doente, especialmente na Europa e, claro, em Espanha", disse Pérez na assembleia geral do clube, no domingo. "O futebol está a perder a sua posição como o principal desporto global do mundo.

"O facto mais preocupante é que os jovens estão cada vez menos interessados no futebol. As competições actuais, tal como estão concebidas, não atraem o interesse dos espectadores, exceto nas fases finais."

A Super League processou a UEFA e a FIFA num tribunal espanhol, que mais tarde pediu orientações ao Tribunal de Justiça da União Europeia, sediado no Luxemburgo, que se pronunciará no próximo ano. Ler a notícia completa

"A Super League continua a ser objeto de um processo judicial europeu que põe em causa o monopólio da UEFA no futebol europeu", afirmou Perez.

O Comissário referiu ainda a pouca frequência com que as equipas de topo do futebol se defrontam e afirmou que as competições europeias a meio da semana deveriam oferecer aos adeptos jogos entre "as equipas mais fortes e com os melhores jogadores do mundo" ao longo de todo o ano.

"Se olharmos para os últimos finalistas da Liga dos Campeões, o Liverpool, uma equipa histórica com seis Taças dos Campeões Europeus, verificamos que só os defrontámos nove vezes em 67 anos".

Fonte: edition.cnn.com