Percy Jackson e os Olimpianos" conta uma história de origem de um semideus que não é nada má

A série segue-se aos filmes de 2010 e 2013 e conta com o pedigree de Rick Riordan, autor dos livros, como produtor executivo juntamente com Jonathan E. Steinberg ("The Old Man"). Isso sugere uma fidelidade ao material de origem, que também se traduz num pouco de preciosismo em torno da construção familiar de "miúdo com um destino" no seu núcleo.

O tal miúdo, Percy (Walker Scobell, que participou em "The Adam Project"), narra a sua história, referindo que, aos 12 anos, lidou com "más notas, rufias, todas as coisas normais", antes de a parte anormal da sua história entrar em ação, como se a puberdade não fosse suficientemente dura.

Especificamente, Percy descobre que a sua mãe solteira (Virginia Kull) o tem escondido do facto de ser filho de um deus grego - daí a designação "meio-sangue" - o que significa que possui poderes invulgares, tem monstros a tentar matá-lo e em breve será enviado para uma escola para pessoas com antecedentes semelhantes.

É, naturalmente, muito para assimilar, e Scobell transmite a confusão do rapaz e, gradualmente, a sua crescente determinação de forma admirável. Antes de os quatro episódios disponibilizados para visualização terminarem, é também enviado numa missão, acompanhado pelo seu guia Grover (Aryan Simhadri) e pela competente Annabeth (Leah Sava Jeffries), enquanto vários aliados e criaturas (interpretados por uma divertida variedade de estrelas convidadas) povoam o seu caminho, que inclui, nas fases iniciais, Glynn Turman, Megan Mullally, Lin-Manuel Miranda e, mais tarde, o falecido Lance Reddick.

Os argumentistas divertem-se um pouco com a premissa básica, bem como com pequenos floreados, como o portal para Hades que atravessa Los Angeles - algo que qualquer pessoa que tenha tentado navegar na autoestrada de Santa Monica já conhece. No entanto, o ritmo da série abranda após o episódio de abertura, o que diminui o entusiasmo pelo que está para vir.

"Percy Jackson" chega ao Disney+ de forma um tanto indireta, já que os filmes foram produzidos pela 20 Century Fox antes que o estúdio, que publica os livros, adquirisse seus ativos de entretenimento em 2019. Ainda assim, o programa representa um ajuste lógico para a marca de fantasia adolescente da Disney, enquanto ostenta um cenário um pouco mais ambicioso e bases mitológicas do que normalmente seria associado à tarifa do Disney Channel.

Se isso não se qualifica como uma dádiva dos deuses, explorar a descendência do Monte Olimpo serve como uma adição sólida ao arsenal do Disney+, apenas uma que não lança tantas faíscas como poderia.

"Percy Jackson and the Olympians" estreia a 20 de dezembro no Disney+.

Fonte: edition.cnn.com