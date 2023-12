Pequim regista a mais longa vaga de frio da história moderna

A temperatura registada na estação meteorológica de Nanjiao, em Pequim, subiu para mais de zero graus Celsius no domingo à tarde, pela primeira vez em vários dias, informou o jornal estatal Beijing Daily.

"Desde que a temperatura desceu pela primeira vez abaixo dos zero graus, a 11 de dezembro, a temperatura manteve-se abaixo dessa linha durante mais de 300 horas", escreveu o Beijing Daily.

Uma forte onda de frio varreu a maior parte da China este mês, levando ao limite a capacidade de aquecimento de algumas cidades do norte da China.

A província de Henan, no centro da China, registou várias falhas no sistema.

Na cidade de Jiaozuo, o aquecimento foi parcialmente interrompido na sequência de uma disfunção na central eléctrica de Wanfang, na sexta-feira. O problema foi resolvido no sábado e espera-se que o aquecimento seja retomado no domingo à noite, de acordo com o jornal oficial da cidade, Jiaozuo Daily.

Duas outras cidades da província, Puyang e Pingdingshan, cortaram o aquecimento da maior parte dos edifícios públicos e das empresas estatais desde sexta-feira para "dar prioridade aos recursos limitados de aquecimento dos hospitais, escolas e edifícios residenciais", segundo declarações dos governos das duas cidades.

O tempo frio na capital Pequim começou há dias e causou problemas no sistema de metro da cidade.

Centenas de passageiros, dezenas dos quais com ossos fracturados, foram enviados para o hospital em Pequim no início do mês, depois de dois comboios terem colidido numa linha de metro movimentada, em condições de neve, informou a autoridade de transportes da cidade.

As temperaturas negativas também dificultaram os esforços de salvamento após um terramoto mortal ocorrido este mês na província de Gansu, no noroeste do país.

Fonte: edition.cnn.com