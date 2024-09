- Pequenas e médias empresas (PME) manifestam preocupações com a estabilidade na Saxónia e na Turíngia.

Após as eleições recentes na Saxônia e na Turíngia, líderes empresariais estão ansiosos sobre a estabilidade política e financeira de ambos os estados. Os resultados das eleições do domingo passado - com a AfD emergindo como a força dominante na Turíngia e ficando em segundo lugar atrás da CDU na Saxônia - poderiam potencialmente prejudicar a reputação da região, tanto no nível nacional quanto internacional, de acordo com o membro do conselho da Associação Alemã de Pequenas e Médias Empresas (DMB), Marc Tenbieg. Ele também expressou preocupações de que trabalhadores qualificados poderiam ser desencorajados.

"Pequenas e Médias Empresas (PMEs)" requerem um ambiente estável e pró-negócios - não política ultrapassada de extremismo com programas regressivos e antisociais", explicou Tenbieg. A retórica pró-PME da AfD e da BSW é apenas "uma tática enganosa para disfarçar a falta de substância deles em política econômica".

"Manifestação de insatisfação com o governo de coalizão"

O DZ Bank rotulou a vitória da AfD na Turíngia como um sinal devastador, especialmente no cenário internacional. E uma possível aliança entre CDU, Esquerda e BSW teria ainda menos terreno comum do que a coalizão semáforo de Berlim. "Decisões progressistas não são prováveis."

A Associação Alemã de Engenharia Mecânica (VDMA) viu os resultados das eleições como "um claro indício de insatisfação com o governo de coalizão". A associação reiterou que empresas de engenharia mecânica estão altamente focadas em exportações. "Para isso, precisamos de uma política visionária e baseada em evidências que atraia investidores, empreendedores e trabalhadores, não os desencoraje", disse o chairman da associação regional oriental, Alexander Jakschik.

O conselho da DMB instou todas as forças democráticas a colaborar. Tenbieg: "As eleições estaduais em dois estados federais não deveriam servir como um modelo para o país inteiro". A associação representa cerca de 27.000 pequenas e médias empresas com mais de 650.000 empregados.

"Os resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia podem ter um impacto negativo na atratividade desses estados para Pequenas e Médias Empresas (PMEs), já que elas poderiam perceber o clima político como instável e desfavorável".

"Dado o papel crítico das PMEs na economia alemã, é crucial que os líderes políticos promovam um ambiente que encoraje o crescimento e o desenvolvimento delas, em vez de criar incerteza através de políticas divisivas".

Leia também: